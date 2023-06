[株式会社ZIP-FM]

ZIP-FMでは、2023年6月12日(月)~6月18日(日)、日頃の感謝を込めてお届けするキャンペーン、ZIP-FM SPECIAL 7DAYS “THANKS FOR ZIPPIE”を実施します。

この期間だけの特別企画の実施、豪華ゲストの出演、各番組からのプレゼントなど、賑やかにオンエアします。





■ゲストスケジュール

・OVER VIEW (毎週月~木曜 14:00-16:30)

6/12(月)sumika

6/15(木)SUPER BEAVER

・MAGIC JAM (毎週月~木曜 16:30-19:00)

6/12(月)Da-iCE、6/13(火)WurtS

6/14(水)imase、6/15(木)INI

・×music (毎週月~木曜 21:00-23:00)

6/12(月) Saucy Dog、

6/14(水) 奇妙礼太郎×荒谷翔大(yonawo)/小出祐介(Base Ball Bear)

・FRIDAY MUSIC PUZZLE (毎週金曜日 9:00-13:00)

6/16(金)あいみょん

・SATURDAY ON FLEEK (毎週土曜日 10:00-13:00)

6/17(土) BONNIE PINK

・MOJO VISION (毎週土曜日 16:00-19:00)

6/17(土)フジファブリック



この他にもゲストが続々登場!!





<実施概要>

●タイトル:ZIP-FM SPECIAL 7DAYS “THANKS FOR ZIPPIE”

●日時:2023年6月12日(月)~6月18日(日)

●キャンペーンウェブサイト:https://zip-fm.co.jp/thanksforzippie/



