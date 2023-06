[KANADEMONO]

サイズオーダー可能な家具「THEシリーズ」は3000通りを超える組み合わせ数に。



3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。パーソナライズ家具ブランドのKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー(以下当社、本社:東京都渋谷区)は2023年6月15日(木)より「THE TABLE / スマート電動昇降脚」に新たな樹種を追加しました。ホワイトオーク、ウォルナット、ホワイトアッシュ、ブラックチェリー及びパインの5種類と電動昇降脚の組み合わせが可能になりました。







この度、新樹種5種類を追加する「THE TABLE / スマート電動昇降脚」シリーズは、ミニマルなデザインと機能性を兼ね備えたデスクです。2022年11月の発売以降ご好評をいただき、多くのご注文をいただいております。



ご自宅やオフィスのデスク環境をより快適にしたいというご要望にお応えし、人気の樹種を5種類追加。高級感や美しい木目が楽しめるようなホワイトオーク、ウォルナット、ホワイトアッシュ、ブラックチェリーや、軽やかな雰囲気をもつ集成材のパインです。



「THE TABLE / スマート電動昇降脚」5種類は、6月15日(木)より公式オンラインストアでご購入いただけます。



【NEW】5種類の木製天板について







今回の新樹種5つの追加により、全10種類から空間やお好みに合った天板を選ぶことができるようになりました。木材ごとに色味・表情やインテリアテイスト、おすすめの用途に合わせてご検討いただけます。



・ホワイトオーク

ぬくもり溢れる風合いと表情豊かな木目が特徴です。オークの特徴である虎斑(トラフ)の杢が現れる場合もあり、見ていて飽きない趣深い木材です。



・ウォルナット

艶やかなダークブラウンの色味が特徴で、重厚感ある佇まいが人気の木材です。「世界三大銘木」と称されていることから、ハイセンスな気品を醸し出します。



・ホワイトアッシュ

オーク、マホガニーと並んでヨーロッパ家具を代表する木材のひとつ。ダイナミックで美しい木目が魅力です。



・ブラックチェリー

まろやかな薄桃色の木肌は、深みのある赤褐色に変化し、大きく印象が変わります。さらに使い込むほどに艶を増し、高級感が増していきます。



・パイン

明るめのナチュラルな色合いと、やさしく美しい木目が魅力のパイン材を使用。清潔感がありながらも親しみやすい印象です。



全ての種類の天板で、幅(120~180cm)と奥行(60~80cm)を1cm間隔で無料サイズオーダーが可能です。



「スマート電動昇降脚」について







「電動昇降式デスク」は、立ったり座ったりしながらの作業を可能にし、身体の負担を軽減し、作業の生産性をあげると言われています。



今回発売するテーブルの脚には、1907年設立の電動昇降装置のリーディングカンパニーであるLINAK社の電動昇降脚を起用しています。LINAK社は、1998年に世界初となるデスク用電動昇降システムを発売開始。グローバルに拠点を持ち、累計1,000万セット以上の電動昇降装置販売の実績があります。



テーブル脚は定番のブラックとホワイトの2色展開で、モーターなどを電動昇降脚の内部に備えて圧迫感のないすっきりとしたデザインとなっています。



スマート電動昇降脚は、テーブル脚単品でも取り扱いしているので、お手持ちの天板と合わせてご使用いただくことも可能です。



<スマート電動昇降脚の機能>

・簡単組み立て

所要時間は約15分。テーブルをご購入いただいた場合、天板には鬼目ナットを埋め込んでいるので、天板と脚の取り付けに穴をあける作業は必要ありません。また、解体も簡単なので引越しやオフィス移転などの際も手軽です。



・静音&スムーズな昇降

昇降時は、ソフトな動き出しと停止でスムーズな動作です。LINAK社の技術により、動作音も静かなのでオフィスにもぴったりです。



・高さのメモリ機能

ご自身のお好きな位置を3つまで登録可能です。メモリを設定することでいつもの位置に素早く調整できます。



・幅広い昇降範囲

約63~128cmまで昇降可能なので、様々な体格の方にちょうど良い高さで調節できます。







KANADEMONO「THEシリーズ」について







当社の主力コレクションとして展開する「THEシリーズ」は、さまざまな素材の天板と金属脚を組み合わせ、空間や用途に応じて1cm間隔でサイズオーダーが可能なシリーズです。全てのシリーズで共通の素材を使用しているので、簡単に空間の統一感を作り出すことができます。



現在「THE TABLE」を中心にして、「THE CAFE TABLE」「THE LOW TABLE」「THE TV BOARD」「THE SHELF」「THE BENCH」などを取り揃えています。今後も「THEシリーズ」を拡充し、よりお客さまが自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートしてまいります。



「LINAK社」について





LINAK社は1907年に創立されたデンマークを本社とする、電動昇降装置・電動アクチュエーター専門の老舗メーカーです。グローバルに拠点を持ち、世界の大手家具メーカーなどを中心に電動昇降システムを供給しています。1998年に世界初となるデスク用電動昇降システムを発売し、累計1,000万セット以上の電動昇降装置販売の実績がある電動昇降のリーディングカンパニーです。



公式サイト https://www.linak.jp/



「KANADEMONO」について









オンラインストア https://kanademono.design



「All the furniture is tailored to you.」

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。



シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。



KANADEMONOでは、それぞれの個性を活かした5つのインテリアスタイルを提案しています。



<提案スタイル>



左から

・ニュートラルなミニマルテイスト「Kanademono」

・ラグジュアリーモダンテイスト「Gemone(ジモーネ)」

・現代的なボヘミアンテイストの「Favrica(ファブリカ)」

・ジャパニーズミックステイスト「Wabika(ワビカ)」

・猫との暮らしを彩るインテリア「Nekodamono(ネコダモノ)」



実物の商品を確認できるショールーム





当社では商品の販売はオンラインショップのみですが、オフラインで実物を確認いただけるショールームをご用意しております。



オンライン上でイメージした理想の空間を、実物でしか得られないリアルなスケールで感じることができます。実際の商品に触れて、創造性の高まる特別な時間をお楽しみください。



KANADEMONO BASE(ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-base



KANADEMONO TOKYO(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-tokyo



KANADEMONO OSAKA(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-osaka



運営について









会社名:ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名:代表取締役 高重正彦

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス:東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立:2018年2月

事業内容:家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト:https://bydesign.co.jp/



