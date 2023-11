[studio15株式会社]

2023年にTikTokで最も活躍したクリエイターを決める投票が開始!「おもち」はEntertaiment部門に選出されました。



TikTokを中心としたショートムービー(短尺動画)領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岩佐 琢磨、以下studio15)は、「おもち」がショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」を運営するBytedance株式会社(本社:東京都渋谷区、以下Bytedance)が主催する「TikTok Creator Awards Japan 2023」にノミネートされたことをお知らせします。





■「おもち」とは



TikTokを中心に活動する女優兼クリエイター。高い演技力で女性のあるあるネタをショートドラマにした動画で人気を博しています。企業からの案件を受ける際にもショートドラマ形式にすることでファンにも楽しんでもらいながらプロモーションをするなど企業からもユーザーからも好印象なクリエイティブを制作しています。





今回、「おもち」がノミネートされたのはBytedanceが主催する「TikTok Creator Awards Japan 2023」のEntertaiment部門Drama Creator of the Yearになります。



「TikTok Creator Awards Japan 2023」は各4部問13賞に分かれ、特設サイトにてユーザーが投票を行いTikTok内で今年最も活躍したクリエイターを決めるコンテストになります。



中でもEntertaiment部門Drama Creator of the Yearは「演技を通してユーザーを感動させたクリエイター」という基準で5組のクリエイターが選出され、「おもち」もノミネートされています。



12月14日(木)に開催される授賞式「TikTok Awards Japan 2023」にて結果発表及び表彰され記念品が贈呈される予定です。

賞によって別個の投票可能かつ毎日でも投票可能ですのでぜひ、「おもち」へご投票ください。



■投票受付特設サイト:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/653a7c0a703a5802585ed86a?appType=tiktok&magic_page_no=1&use_spark=1

※TikTokがインストールされているスマートフォンで、ログインしている場合のみアクセスできます。(PCからはアクセスできないのでご注意ください)

■投票受付期間:2023年11月1日(水)15時00分~11月19日(日)23時59分

■投票方法: 上記投票受付特設サイトにて、投票したいクリエイターのアイコンの下にある「投票」ボタンをタップ。毎日投票可能です!









■studio15事業概要

TikTokを中心としたショートムービー(短尺動画)領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開しています。2019年1月に設立し、現在、所属クリエイター数約150名、総フォロワー数約5,000万人のTikTok 公認のMCNに成長し、創業以来、美容・コスメ、ファッション、食品、アプリ等、多くの企業のTikTokにおけるプロモーションをサポートしてまいりました。TikTokを中心としたSNSマーケティングにおいてナショナルクライアントを含む300社以上のプロモーションを行っております。



■studio15会社概要

設立:2019年1月23日

代表者:代表取締役社長 岩佐 琢磨

所在地:東京都渋谷区宇田川町10-2 いちご渋谷宇田川町ビル6階

事業内容:

・TikTok広告の企画、制作、運用(クリエイタータイアップ広告、起動画面広告、インフィード(Spark Ads含む)広告、ハッシュタグチャレンジ等)

・企業のTikTokアカウントの運用代行

・TikTokクリエイターのキャスティング

・クリエイターマネジメント

・クリエイターメディアの運営:https://studio15.co.jp/media/

・自社TikTokメディアの運営:ショートドラマメディア『ドラマみたいだ』

https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

所属団体:一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)

クリエイターエコノミー協会

一般社団法人 日本クチコミマーケティング協会(WOMJ)

公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会(PRSJ)

会社URL:https://studio15.co.jp/

親会社:株式会社セレス(東証プライム市場上場:3696)

https://ceres-inc.jp/

Wantedly:https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram:https://www.instagram.com/studio15ig/

X:https://twitter.com/studio15inc



■TikTokでのプロモーションをご検討中の企業様へ

弊社では150名以上の所属クリエイターを抱えるプロダクション事業とTikTokを中心とした広告代理店事業の両面で最適なプロモーションプランをご提供しております。TikTokを中心に各種SNSのワンストップでのご提供が可能です。

Works:https://studio15.co.jp/column_cate/works/



■事業拡大により積極採用中!

https://www.wantedly.com/companies/company_1490059



