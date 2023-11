[株式会社TeaRoom]

クラウドファンディングの購入者を含む90名の限定イベント







株式会社TeaRoom(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:岩本 涼 / 以下 TeaRoom)は、花王株式会社パーソナルヘルス事業部ホリスティックヘルスケアグループ(本社:東京都中央区 / 代表取締役:長谷川 佳宏 / 以下 花王)のプロジェクト『n/36500 by MegRhythm』の限定イベントとして、2023年11月11,12日に東京国立博物館内の茶室「九条館・六窓庵」にて、花王の商品を体験できる「日日是好日」を開催いたしました。



『n/36500 by MegRhythm(エヌスラサンロクゴマルマル)』は「一人ひとりとの対話を通じて人々の“ゆらぎの声”に向き合いたい」という花王の一人の社員の想いから生まれた、今を生きるすべての人の“ゆらぎの声”に向き合うプロジェクトです。本プロジェクトでは「株式会社TeaRoom」「Scentopia株式会社」の2社が参画し、共同での商品プロデュースと併せて、本イベントを共催することとなりました。





今年の8月30日(水)からクラウドファンディングサービス『Makuake』(https://www.makuake.com/project/n_36500_perfume/)において、“ゆらぎの声” に向き合い生まれた5つのアイテムのうち2つの商品を先行販売しておりました。その応援購入者のリターンとして、“暗闇で四感を研ぎ澄まし、自分の感覚と向き合う” をテーマとした今回の非日常体験「日日是好日(読み:にちにちこれこうじつ)」を、自らと向き合う時間が体験できるイベントとして開催いたしました。



今回は花王の新プロジェクト『n/36500 by MegRhythm』の新商品の練り香水「とろけるソリッドパフューム ~月の満ち欠け~」と「蒸気でホットアイマスク(無香料)」を体験いただける企画をご用意しました。

月の満ち欠けをイメージしてつくられた練り香水にあわせて選定した器を用いて、香りを聞く「聞香(読み:もんこう)」の考え方を参考に香りを楽しむ体験を実施しました。また、「今の自分にあった香り」に出会うサイトを選ぶ、独自のアルゴリズムにもとづいたサイト(https://webmember.kao-kirei.com/jp/mykao/brand/uratsuki/kaori/)を用いて、それぞれの香り診断の結果に合わせて練り香水とアイマスクをお渡しし、アイマスクで視覚を遮断し、練り香水の香りや目元のあたたかさを感じる、心がほぐれる時間を提供させていただきました。



暗闇茶会では、蝋燭を灯した暗い茶室の中で、 TeaRoom 代表で裏千家準教授でもある岩本が亭主として、お客様の手の上でお茶を点てるという、弊社ならではの茶の湯の思想を元にした、プロジェクトの想いを届ける体験をお届けいたしました。





■ 茶室「六窓庵」



暗闇茶会の会場となった、東京国立博物館の茶室「六窓庵(ろくそうあん)」 。ひっそりと佇む「六窓庵」は、博物館創業当時の明治初期から残っており、江戸時代の茶人・金森宗和好みといわれています。名の通り、六つの窓があります。





■ 花王株式会社パーソナルヘルス事業部ホリスティックヘルスケアグループについて

花王株式会社パーソナルヘルス事業部ホリスティックヘルスケアグループでは、人生100年時代、ココロ・カラダ・くらしのリズムを整え、自分らしく健やかで豊かな毎日をめざして、さまざまな商品やサービスを提供しています。



■ 株式会社TeaRoomについて



2018年の創業より静岡県本山地域に日本茶工場を承継。サステイナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から販売までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産・日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。



1997年生まれの代表 岩本は、幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業。裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼(準教授)として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動。世界を変える30歳未満30人の日本人「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」や「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」への選出、ダボス会議グローバルシェイパーズのメンバーなど、グローバルでの様々な実績を持つ他、株式会社中川政七商店の社外取締役を務める。



代表取締役:岩本涼

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目38番14号 STANTION kitasando 5F

工場:421-2304 静岡県静岡市葵区渡1449

創業:2018年

事業:日本茶の生産/販売/コンサルティング業/茶道・日本茶を中心とした文化関連事業

コーポレートサイト:http://tearoom.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/tearoom_japan/

X:https://twitter.com/TeaRoom_Japan



写真:小澤 彩聖



