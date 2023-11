[株式会社RATEL]

実況席より、試合の熱をダイレクトにお届け致します!



この度、株式会社RATEL(本社:福岡市中央区、代表:吉村 信平 https://ratel.games/ )所属のeスポーツキャスター「けーしん」がSamsung Galaxy主催eSports大会 「#PlayGalaxy CUP ~Call of Duty(R): Mobile~」の予選大会のキャスターとして出演することをご報告致します。







出演情報





・出演日時 : 2023年11月26日(日) / 予選大会(オンライン)

・配信URL : https://www.twitch.tv/samsungjapan

※出演時刻や情報等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください



【出演コメント】

僕がCall of Dutyをはじめるきっかけとなったボドカさんをはじめ、日本を代表するストリーマーの皆さんが出場されるこの大会に出演することができ、とても嬉しく思います。 参加される選手の皆さんと視聴者の皆さんにGalaxyとCall of Duty Mobileの魅力が伝わるように実況致します!





「Call of Duty(R): Mobile Japan CUP」概要







【対象ゲーム】

Call of Duty(R): Mobile



【予選大会 開催日時・開催形式】

開催日時:2023年11月26日(日)

開催形式:オンライン(無料)

配信 : https://www.twitch.tv/samsungjapan

※詳細は順次公開される、Samsung Japan X公式アカウント(@SamsungJPN)の投稿をご確認ください。



【決勝大会 開催日時・開催形式】

開催日時:2023年12月26日(火)

開催場所:新宿住友ビル 三角広場(〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目6−1)



【エントリー期間】

2023年11月10日(金)10:00~2023年11月21日(火)23:59



【エントリー方法】

以下フォームよりエントリーをお願いいたします。

URL : https://ca-infodesk.jp/play-galaxy-cup/



【参加費】

・無料



【参加資格・大会ルール】 ※以下申込フォーム上の大会規約を必ずご確認の上、お申込みください。

参加規約:下記URLより参加規約をご確認ください。

URL : https://ca-infodesk.jp/play-galaxy-cup/



eスポーツキャスター「けーしん」について







2019年よりeスポーツキャスターとして活動。小学時代から中学時代まではサッカーに励む。ゲーム好きであったが友人の家でやることが多くオンラインゲームには全く興味がなかったが、FPSゲームと出会う。その後esports選手として活動し、趣味で初めて実況をしたことを機にeスポーツキャスターの道を歩み始める。

持ち前の明るさとダイナミックな声を武器に、試合の臨場感を視聴者にストレートに伝える実況が評価され、活動の幅を広げている。



【出演実績】

・Call of Duty(R): Mobile World Championship 2021

・全日本eスポーツ実況王決定戦 決勝進出

・NARAKA: BLADEPOINT 煉獄杯 本選

・UHA味覚糖杯 by BBT 実況

・MUSCLE MANIA Sponsored by 筋肉食堂 実況

・APEX Legends JAMKUN CUP 実況



■ウェブサイト : https://ratel.games/caster-ksin

■X(旧Twitter) : https://twitter.com/nisK7F



株式会社RATELについて





2018年の設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。様々なゲームタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。

エンタープライズ事業の他に、eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うエージェンシー事業部やソフトウェア開発を行うプロダクト事業部も擁する。



■ウェブサイト : https://ratel.games

■お問い合わせ : https://ratel.games/contact



