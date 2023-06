[株式会社ファーイーストカンパニー]

阪急うめだ本店4階 コトコトステージ41



SUMMER LAYERED

- MID SUMMER COLLECTION 2023 -









モデルの桐島かれんがクリエイティブディレクターを務める 〈 ハウス オブ ロータス 〉が阪急うめだ本店4階 コトコトステージ41にて【SUMMER LAYERED】をテーマに、6月28日(水)~ 7月11日(火)までの期間限定でポップアップストアを開催いたします。本格的な夏の到来と共に、心地よく、涼やかで、高揚感を与えてくれるニューコレクション。まるでスカーフを纏っているかのようなドッキングニットのドレスやプルオーバー、一枚で着映えするパフスリーブのシアージャガードドレスやフレアケープのオールインワンなど、凛としていながらもやわらかなフォルムと女性らしいシルエットで華やかさを演出してくれるラインアップ。また、普遍的な形状を活かしたシンプルかつ遊び心あふれたデザインのジュエリーブランド〈mayumi murasawa〉、南米コロンビア ラ・グアヒーラ地方の先住民族ワユー族の女性たちがハンドメイドで作るバッグブランド〈Wayuu Bags Japan〉、今回初登場となる身体と心を解放していくランジェリー〈HERNI〉とのミックスレイヤードもお楽しみください。そして一足お先に、2023 Autumn & Winter Collection受注会を7月5日(水)より展開いたします。



MID SUMMER COLLECTION 2023







スカーフプリントドッキングニットワンピース ¥51,700(サイズ:M / カラー:ネイビー・ピンク)

肩を覆うドロップショルダーのノースリーブワンピース。トップスがニット、スカート部分がファブリックでニットの裾リブ上でドッキングさせています。かぶりで着用できる気軽さがありながら、メゾンブランドのスカーフのような高級感のあるファブリックのスカートがドレッシーさを感じさせます。ニット部分は、ソフトなテンセルコットンにシルクをミックスした滑らかなやさしい肌触り。スカート部分は、ドレープ感のあるポリエステル生地にオリジナルのスカーフ柄のプリントを施しました。



モノトーンボーダーワンピース ¥64,900(サイズ:M / カラー:ブラック系のみ)

ボリュームスリーブが印象的なボーダーワンピース。すっきりとした胸元のVネックデザインと、モノトーンのカラーで、甘すぎず大人の女性にも着て頂けるシックな雰囲気に仕上げました。オフボディのリラクシーなシルエットに、旬なシアー感のあるコットンのドライタッチ素材、インナーにはブラックのキャミソールドレス付きです。



リネンケープレットコンビネゾン ¥51,700(サイズ:M / カラー:グリーン・グレー)

程よくゆとりのあるシルエットのコンビネゾン。襟ぐりに施されたタックフレアが、ケープ状に後ろまで繋がりエレガントな印象で着こなせます。素材は張り感がありつつもナチュラルで心地よい風合いのリネン素材を使用。ドレスアップを意識したコンビネゾンです。



BRAND PICK UP







【 mayumi murasawa / マユミ ムラサワ 】

普遍的な形状を活かしたシンプルかつ遊び心あふれたデザインのジュエリーブランド。

素材は真鍮、シルバー、銅などの金属が中心で、ダイナミックなフォルム、手打ちの金属の表情、他のアクセサリーと重ねづけをしたときには、双方を引き立て大人の女性のパーツにしっくりくるデザインです。



【Wayuu Bags Japan / ワユー バッグス ジャパン】

南米コロンビア ラ・グアヒーラ地方の先住民族ワユー族の女性たちがハンドメイドで作るバッグブランド。

ニューラインのタフティングで作るカラフルな柄が特徴のトートバッグ「TAPIZ(タピス)」も初登場。また、同じコロンビアのモンポス地方に伝わる伝統工芸、銀線細工"フィリグラーナ"を用いたアクセサリーブランド〈 LULO (ルロ)〉から、フラワーモチーフや繊細でエキゾチックなデザインのアイテムを展開いたします。



POP UP STORE





□会期:2023年6月28日(水) ~ 7月11日(火)

□会場:阪急うめだ本店4階 コトコトステージ41

□住所:大阪市北区角田町8番7号

□営業時間:10時 ~ 20時

※掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。



HOUSE OF LOTUS (ハウス オブ ロータス)





コンセプトは「Happiness of Life」。

グローバルな視点で選んだマテリアルと時代を映すデザイン、

そして、受け継がれてきた美しい手仕事をエッセンスに。

本質的な贅沢さ豊かさ、身にまとったときの幸福感を届けます。



ハウス オブ ロータスは、

日々の暮らしの中で、感動やよろこびを感じていただけるような場所でありたいと考えます。

蓮の花のように真っ直ぐに立つ、

女性たちの凜とした美しさに、寄り添っていけますように。



【WEB SITE】 : https://houseoflotus.jp/

【SNS】Instagram:https://www.instagram.com/houseoflotus_official/ @houseoflotus_official

Facebook : https://www.facebook.com/houseoflotus.official @houseoflotus.official

LINE:https://lin.ee/g5b5oDF



