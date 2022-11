[株式会社アーシャルデザイン]

株式会社アーシャルデザイン(本社:東京都渋谷区 代表:小園翔太)は、ウォンテッドリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:仲 暁子、以下、ウォンテッドリー)が発表した「Wantedly Best Teams 2022」において、約4万社の中から上位100社に選出。また、募集PV数ランキング1位を記録いたしました。(10月5日時点:38,956社中)









アーシャルデザインのWantedlyストーリーでは、ミッション・ビジョンのご紹介。

また、メンバーひとりひとりの想いが伝わるインタビューや座談会を配信しております。

今後も当社ではミッション共感型採用を強化して参ります。



▼アーシャルデザイン Wantedlyストーリー

【創業者の想い】この仕事に人生をかけていい。そう思えるものに出会えた奇跡。

https://www.wantedly.com/companies/a-cial/post_articles/398742



【エンジニアインタビュー Vo.7】「海外でも職を変えずに働きたい」その想いを叶えるために・・・

https://www.wantedly.com/companies/a-cial/post_articles/364014



【キャリア事業部対談】仲の良さと仕事へのこだわりを両立!キャリア事業部について語りました!

https://www.wantedly.com/companies/a-cial/post_articles/429434







「Wantedly Best Teams 2022」とは



Wantedlyに登録する約43,000社を対象に「共感」を軸とした採用アプローチにおいて成果をあげた企業を表彰するアワード。募集へのエントリー数に加え、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じて共感採用を推進する企業が選出されます。



▼「Wantedly Best Teams 2022」詳細はこちら

https://fuze.wantedly.com/





ともに働く仲間を募集しています



当社は各種ポジション積極採用中です。

ぜひ以下ページをご覧いただき、少しでも共感いただきましたらお気軽にご応募ください。

▼Wantedly採用 ページ

https://www.wantedly.com/companies/a-cial









株式会社アーシャルデザインについて



2014年創業。「スポーツコンテンツ」と「ビジネス」をかけ合わせてスポーツの力によって世の中を改善していくスポーツライフハックカンパニー。

アスリート・体育会学生に特化した人材紹介サービス「AthleteAgent」とアスリートエンジ ニアのITスキルシェアサービス「AthleteAgent-TECH」をメイン事業として運営。「アスリートからビジネスアスリートへ」を事業理念とし、今まで10,000名以上のアスリート人材のキャリア支援を実施。

また、運営するwebメディア「ATHLETE LIVE(アスリートライブ)」では、アスリートのセカンドキャリア事例を掲載。



会社名:株式会社アーシャルデザイン

代表者:小園翔太

所在地:東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立:2014年10月

資本金:1億円

会社HP:https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE(アスリートライブ):https://athlete-live.com/

代表Twitter:https://twitter.com/sk_acialdesign





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社アーシャルデザイン 広報担当:大根田

電話:03-4546-8348 080-7362-6530

mail:oneda@a-cial.com



