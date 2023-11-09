大正生まれ“１００歳”世界最高齢VTuber「メタじいちゃん…
［OTAGROUP株式会社］
大正１２年生まれ、めっちゃ後期高齢者です！
OTAGROUP株式会社（本社：広島県広島市南区、代表取締役：下西 竜二）は、「メタばあちゃんプロジェクト」とYouTubeチャンネル「あしなっすの１週間」のコラボ企画として１００歳のヒロキおじいちゃんが世界最高齢のVTuber（※当社調べ）「メタじいちゃん」としてVTuberデビューすることをお知らせいたします。
メタじいちゃん０期生「ヒロキ」
大正１２年生まれ。今年で１００歳！孫が６人、ひ孫が７人います。
YouTube：https://www.youtube.com/@metagrandma/
X(Twitter)：https://twitter.com/meta_grandma
ホームページ：https://meta-grandma.com/
YouTubeチャンネル「あしなっすの１週間」
芦名秀介（あしな しゅうすけ）が１００歳の祖父との二人暮らしの日常を発信している。YouTubeチャンネル登録者約３２万人（２０２３年１１月現在）。おじいちゃんを喜ばせるためのほっこりとしたドッキリ企画や介護士として働く芸人仲間との実体験に伴う介護トークなどが人気を博す。
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjViDC1YMKZTLGS6EQsnm4A
KADOKAWA『僕のおじいちゃんは99歳。 毎日がサプライズです』発売中
https://www.kadokawa.co.jp/product/322301001041/
メタばあちゃんプロジェクトとは
元気が有り余っているユニークなおばあちゃんたちをメタバースの世界で人気アイドルに育てていくプロジェクトです。広島県三原市出身85歳のひろこが0期生としてデビューしている。YouTubeチャンネルはデビュー10日後に登録者3万人を突破した。
ひろこは週刊朝日「今年“跳ねる”100人の主役」に選出されている。「挑戦は何歳からでも遅くないこと」を証明していきます。応募総数60名以上が集まった後期高齢者(75歳以上)しか応募できないオーディションを勝ち抜いた3名(ハマコ・はなえ・かおる)がメタばあちゃん1期生としてデビューしグループの平均年齢も80歳となった。
OTAGROUP株式会社(オタグループ)
「オタクなら世界を救える。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。エンタテインメントによりソーシャルインパクトを創出することを目標としています。
https://otagroup.co.jp
VTuberオーディションも開催中
https://global-vtuber-audition.com/
Hiroki "Meta Grandpa," the world's oldest VTuber "100 years old" born in Taisho era. makes his debut!
Born in 1923, he is a very old man!
OTAGROUP Inc. (Head office: Minami-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture; Representative Director: Ryuji Shimonishi), in collaboration with the "Meta Grandpa Project" and the YouTube channel "Ashinassu's 1-week," is pleased to announce that 100-year-old Grandpa Hiroki will debut as the world's oldest VTuber (*according to our company research) "Meta Grandpa."
Meta Grandpa 0th term "Hiroki".
Born in 1923. He is 100 years old this year! He has 6 grandchildren and 7 great-grandchildren.
YouTube:https://www.youtube.com/@metagrandma/
X(Twitter):https://twitter.com/meta_grandma
homepage:https://meta-grandma.com/
YouTube channel "Ashinassu's 1-week"
Shusuke Ashina presents his daily life with his 100-year-old grandfather; his YouTube channel has about 320,000 registered viewers (as of November 2023). His heartwarming surprise projects to make his grandfather happy and nursing care talks with fellow comedians who work as caregivers based on their real-life experiences have gained popularity.
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCjViDC1YMKZTLGS6EQsnm4A
KADOKAWA"My grandpa is 99 years old. Every day is a surprise." now on sale
https://www.kadokawa.co.jp/product/322301001041/
What is the Meta Grandma Project?
This is a project to develop unique grandmothers with an abundance of energy into popular idols in the world of Metaverse. Hiroko, 85 years old and a local native of Mihara City, Hiroshima Prefecture, is making her debut as a member of the first term of the project, and her YouTube channel has over 30,000 registered users within 10 days of her debut.
Hiroko was selected as one of the "100 Leading Actors Who Will 'Jump' This Year" by Asahi Weekly. She will prove that it is never too late to take on a challenge, no matter what age a person is. Three members (Hamako, Hanae, and Kaoru) who won the audition, in which more than 60 people applied and only those aged 75 and over were allowed to apply, debuted as the first group of Meta Grandma, and the average age of the group is now 80 years old.
OTAGROUP Inc. (OTAGROUP)
OTAGROUP is an entertainment production company with the mission "Otaku can save the world" from an otaku's point of view. The company's goal is to create social impact through entertainment.
https://otagroup.co.jp
VTuber audition is now being held!
https://global-vtuber-audition.com/
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