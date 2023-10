[株式会社バップ]













11月8日(水)発売になる林哲司デビュー50周年記念トリビュートアルバムより、中森明菜が新録セルフカバーした「北ウイング-CLASSIC-」のティザー映像が公開された。



北ウイング-CLASSIC- Covered by 中森明菜【ティザー映像】

https://youtu.be/KRZpjPuEtPY



「50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -」と題された本商品は、80年代を中心にヒットソングを多数輩出し、現在のシティ・ポップの中心人物でもある“林哲司”のデビュー50周年を記念したトリビュートアルバム。参加アーティストには、中森明菜をはじめ、杉山清貴、中西圭三、中川翔子&ヒャダイントライブ、上坂すみれ、Pii、GOOD BYE APRIL、松城ゆきの など豪華な顔ぶれが新録参加しており、まさに 50 周年イヤーの集大成にふさわしい内容になっている。



中森明菜は、現在療養中にも関わらず、林哲司のデビュー50周年をお祝いしたいという本人の思いからトリビュートアルバムに参加。本作では、1984年に発表された自身の代表曲「北ウイング」を新録セルフカバーしている。ティザー映像では、今の中森明菜の歌声が一部聴ける。また、動画内では、林哲司に感謝の気持ちを込めて書いた直筆コメントもみることができるので是非チェックしてほしい。



今後の商品続報も、VAP公式X、YouTubeで発表予定。引き続き楽しみに発表を待ちたいと思う。



記事関連URL

CD予約受付中 https://vap.lnk.to/HayashiTetsuji50th

ティザー映像:北ウイング-CLASSIC- Covered by 中森明菜https://youtu.be/KRZpjPuEtPY

VAP公式X(旧Twitter) https://twitter.com/music_vap

商品特設サイト https://www.vap.co.jp/ht50th/











商品概要





商品名:50th Anniversary Special A Tribute of Hayashi Tetsuji - Saudade -

発売日:2023年11月8日(水)

仕 様:初回盤 CD+DVD 5,000円+税(VPCC-86470) 通常盤 CD Only 3,000円+税(VPCC-86471)

収録曲:*新録曲

01.北ウイング-CLASSIC- / 中森明菜*

02.悲しみがとまらない / 稲垣潤一&小柳ゆき

03.SUMMER SUSPICION / GOOD BYE APRIL*

04.September / Pii*

05.Dang Dang 気になる / 上坂すみれ*

06.天国にいちばん近い島(2017 Version)/ 原田知世

07.信じかたを教えて(2022 New Vocal Version) / 松本伊代

08.卒業-GRADUATION- / 松城ゆきの*

09.悲しい色やね / 中西圭三*

10.ガラスのPALM TREE / 中川翔子&ヒャダイントライブ*

11.真夜中のドア~Stay with me~ /さかいゆう feat. Shingo Suzuki

12.悲しみがいっぱい / 杉山清貴*



初回盤 DVD収録:

1.1986年TOKYO FM NISSIN POWER STATION 林哲司 SPECIAL LIVE

2.「悲しみがいっぱい」Music Video

3.2023年4月1日「林哲司 SONG FILE SPECIAL with 杉山清貴 菊池桃子」「I Write A Song For You」(杉山清貴×林哲司) ほか



購入者特典情報

【CD購入者特典】

・全国CDショップ・ECサイト共通特典:オリジナル・クリアファイル

・Amazon.co.jpオリジナル特典:メガジャケ

・VAP STOREオリジナル特典:オリジナル・ジャケットステッカー



【先行販売&会場限定特典】

11月5日(日)東京国際フォーラム ホールAで行われる 林哲司50周年コンサート会場にてCD先行販売開始。

・会場購入者特典 : オリジナルミニ色紙(林哲司 直筆サイン入り)

※枚数に限りがある為、先着特典となります。

※詳細はこちら(https://tetsuji-hayashi-live.com/ )をご覧ください。

※本公演の出演者について、本商品と必ずしも連動しておりません。また、中森明菜さんの出演予定はございません。予めご了承ください。



CD予約受付中:https://vap.lnk.to/HayashiTetsuji50th



林哲司50周年コンサート情報

2023年11月5日(日) 東京国際フォーラム ホールA

「ザ・シティ・ポップ・クロニクル 林哲司の世界 in コンサート」

~林哲司 作曲活動50周年記念 オフィシャル・プロジェクト~



日本屈指のメロディー・メーカーにして、今や世界で話題沸騰中のシティ・ポップ・マエストロ、林哲司の作曲活動50周年を記念して、ゆかりあるアーティストたちが一堂に集結!豪華出演者と日本を代表するトップ・ミュージシャンがお贈りする、全曲・林哲司作品による1夜限りの、名曲だらけの、奇蹟のアニバーサリー・コンサートが遂に実現!詳細はコンサートサイトの情報をチェック!

https://tetsuji-hayashi-live.com/







林 哲司 プロフィール



林 哲司(はやしてつじ)

1973年シンガーソングライターとしてデビュー。

以後作曲家としての活動を中心に作品を発表。竹内まりや「SEPTEMBER」、松原みき「真夜中のドア~Stay With Me」、上田正樹「悲しい色やね」、杏里「悲しみがとまらない」、中森明菜「北ウイング」、杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-」など全シングル、菊池桃子「卒業-GRADUATION-」など全シングル、稲垣潤一「思い出のビーチクラブ」など、2000曲余りの発表作品は、今日のシティポップ・ブームの原点的作品となる。 また、映画音楽、TVドラマ音楽、テーマ音楽、イベント音楽の分野においても多数の作品を提供。ヒット曲をはじめ発表作品を披露するSONG FILE LIVEなど、積極的なライブ活動も行っている。

https://ht50th.com/









中森明菜 プロフィール



中森明菜(なかもりあきな)

歌手。女優。

1965年7月13日生まれ、東京都出身の日本人。

1981年に、オーディション番組にて山口百恵さんの「夢先案内人」を歌い、放送開始10年の中で歴代最高得点で合格。翌年1982年5月1日に、「スローモーション」にてデビュー。1985年には「ミ・アモーレ」 、1986年には「DESIRE -情熱-」 で2年連続日本レコード大賞を受賞。その他にも数々の楽曲を発表。1990年代には、「素顔のままで」や「冷たい月」などテレビドラマでは、女優としての活動も活発に。コンサートライブやディナーショーを精力的に行うも、2010年より体調不良を理由に無期限の音楽活動の休止を発表し、2023年現在も体調回復に専念中。一方で、林哲司氏デビュー50周年を機に、ファンのみなさまとこれまでお世話になったみなさまに感謝の気持ちを届けたく、「北ウイング -CLASSIC-」を収録。

https://akinanakamoriofficial.com/





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-11:16)