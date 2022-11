[株式会社アドライト]

戦略~人財育成~事業化支援をステージ別に一気通貫で支援



大手企業の新規事業開発を支援する株式会社アドライト(本社:東京都千代田区、代表取締役:木村 忠昭 以下、アドライト)は、事業会社向けの各種イノベーション創出支援サービスを新規事業化支援総合プログラム『INTRAPRENEURz』としてブランドリニューアル、この度再リリースいたします。









弊社アドライトでは昨年より順次、グランドサービスメニューのリニューアルプロジェクトを進めており、これまでイノベーション人財育成支援プログラムの『INTRAPRENEURS DOJO』、新規事業開発伴走支援プログラムの『INTRAPRENEURS SHERPA』、インキュベーションマネジメント支援プログラムの『INTRAPRENEURS COMPASS』を順次リリースしてまいりました。そして、今回一通りのプログラムラインナップが出揃ったことに合わせて『INTRAPRENEURz』シリーズに改名、ブランドリニューアルを実施させていただきます。

新規事業化支援総合プログラムINTRAPRENEURzは弊社のミッションを元にBuilding sustainable businesses with INTRAPRENEURs for our future”Z”(『未来に向けた、最上級<Z>の持続可能な事業をイントレプレナーと共に構築する』)の意が込められております。

インキュベーションマネジメント支援、イノベーション人材育成支援、事業開発伴走支援の3つのサービス群からなり、それらを全て一気通貫して実行していくことではじめて、“限界なき世界を描く”(弊社ビジョン)ことが可能になると確信しております。既存事業に縛られた会社に残された時間はもう長くはありません。新規事業開発を“最善の手段”として、クライアント企業の、そして社会の未来を切り拓いていきます。





<サービスの全体像>









各サービスのプログラム内容詳細につきましては、下記の各サービスサイトをご覧ください。



■INTRAPRENEURz(各サービスへの総合TOPページ)

https://www.addlight.co.jp/intrapreneurz/







■INTRAPRENEURz COMPASS

https://www.addlight.co.jp/intrapreneurz/compass/







■INTRAPRENEURz DOJO

https://www.addlight.co.jp/intrapreneurz/dojo/







■INTRAPRENEURz SHERPA

https://www.addlight.co.jp/intrapreneurz/sherpa/







■INTRAPRENEURz CAMP

https://www.addlight.co.jp/intrapreneurz/camp/





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-03:40)