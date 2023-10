[フリアーシステムズジャパン株式会社]

Teledyne FLIR(日本:フリアーシステムズジャパン株式会社)は、モバイルデバイス向けのワイヤレスデュアルサーモグラフィ・可視光カメラ【FLIR ONE Edge】を発表しました。修復、自動車、電気、空調設備、配管作業における用途に特化し、FLIR ONE Edge Proと同じく、BluetoothやWi-Fi接続が可能な着脱式フォームファクターです。また、個人から中小企業、大企業まで各ニーズに合わせた機能を備えています。



Teledyne FLIR(フリアーシステムズジャパン株式会社)の事業開発担当バイスプレジデントであるクリス・べンター(Chris Bainter)は、次のように述べています。「FLIR ONE Edgeを市場に投入することで、サーモグラフィの経験豊富なユーザーでも初心者でも、これまでにはなかった着脱式フォームファクターという新たな選択肢を手に入れることができます。iOSとAndroidの両方のモバイルデバイスと互換性があり、ガイド付き検査アプリや無料のクラウドストレージを利用できる将来性ある選択肢の登場で、DIYユーザーからプロの技術者、企業まで、サーモグラフィ検査をより効果的で便利なものにすることができます。」



FLIR ONE Edgeは、Google PlayやApple App Storeで提供されているFLIR ONEアプリを使ってスマートデバイスと接続し、故障や問題の発生を示す高温のスポットや低温のスポットを特定することができます。FLIR ONE Edgeは、FLIR ONE Edge Proと同様、特許取得済みの画像補正機能、スーパーファインコントラスト(MSX) により、赤外線情報を損なうことなく、赤外線画像に可視光のエッジディテールを重ね合わせることができるため、日常的な判断をサポートするより詳細で明確な情報を提供します。











レポート作成とカスタマイズが簡単に

FLIR ONE Edgeは、Teledyne FLIRの豊富なソフトウェアツールに対応し、経験豊かなユーザーから初心者までサポートします。FLIR Ignite(TM)クラウド接続により、共有、バックアップ、ウェブ編集、レポート作成が簡単に行え、1GBのストレージを無料で利用できるほか、10GB以上のストレージを年間30米ドルから利用できます。Teledyne FLIRは10月、iOSおよびAndroidユーザー向けに、あらゆる経験レベルのユーザーが自宅や車両などの隠れた問題を簡単に発見できるガイド付き検査アプリをリリースします。このアプリが、検査の手順をステップごとに説明し、得られた画像をどのように解釈すればよいかをアドバイスすることで、カメラの使い方がわかりやすくなります。







手頃な価格で高性能な機能

FLIR ONE Edgeは、進化したハードウェア設計により、ケーブルやコネクタをデバイスに接続する必要がなく、iPhone 15との互換性を含め、オペレーティングシステムに依存しないサーモグラフィカメラです。MSXは、解像度80×60のLepton放射測定Leptonサーモグラフィカメラと解像度640×480の可視光カメラを組み合わせることで、鮮明で見やすい画像を生成します。また、保護等級IP54に準拠し、2mまでの耐落下性能を持つ頑丈で汎用性の高い設計となっています。人間工学に基づいた形状により、片手で簡単に持ったり、モバイルデバイスに取り付けたり、棚に置いてハンズフリーで遠隔監視したりすることが可能です。



FLIR ONE Edgeは、本日よりTeledyne FLIRおよび正規販売店から全世界でお求めいただけます。詳細およびご購入については、https://www.flir.jp/flir-one/ をご覧ください。



Teledyne FLIRについて

Teledyne Technologiesの一部門であるTeledyne FLIR は、防衛・産業用インテリジェントセンシングソリューションにおける世界的リーダーであり、世界中で約4,000人の従業員を擁しています。1978年に設立された同社は、命や暮らしを救う意思決定をプロフェッショナルがより迅速かつ的確に行えるように支援する先進的なテクノロジーを生み出しています。詳細については、www.teledyneflir.comをご覧いただくか、@flirをフォローしてください。



