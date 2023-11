[株式会社Piece to Peace]

ゼロからできる顧客戦略とマーケチーム作りをご紹介



マーケティング領域を中心に活躍する業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービスを行うキャリーミー(https://carryme.jp/agent/)を運営する株式会社Piece to Peace(本社:東京都千代田区、代表取締役:大澤亮)は、2023年12月5日開催の「Speaks -LTV最大化の現在地を掴む-」に出展いたします。

本イベントは、「LTV最大化」をテーマに7社が語る”番組型オンライン”カンファレンスです。

キャリーミーCMO・毛利優子が登壇し、「LTV最大化のためのゼロからできる顧客戦略とマーケチーム作り~マーケター不足でもうPDCAをとめない!~」をテーマに講演いたします。



▼▼参加申込みはこちら▼▼

https://www.newpeaks.co.jp/speaks/marketing_231206_001/?utm_content=piecetopeace







カンファレンス登壇の背景





さまざまな商品・サービスが飽和状態にある現代の市場では、品質や価格などの商品力で競合他社との差別化を図ることが難しくなっています。

新規顧客の獲得ハードルやコストが高くなっていることから、既存顧客の維持が重要視されている現代、「LTV」という概念の注目が高まる一方、「LTV最大化」の過程はより複雑になっています。



本イベントは、事業戦略、組織、人材、CRM、CDP、イベント、ウェビナー、コンテンツマーケの異なる視点のセッションを通じて「BtoBのLTV最大化の現在地」を立体的に捉え、新たな戦略を練るためのインスピレーションと実践的な知見を提供する大型カンファレンスです。



キャリーミーは本イベント初参加となります。今回の出展を通じ、より多くのBtoB企業様へマーケティングやセールスの新たな課題解決策として「業務委託プロ人材活用」を知っていただきたいと考えています。



キャリーミーセミナー概要





キャリーミーはLTV最大化の鍵となるPDCAのポイントと、PDCAサイクルを実行するためのプロ人材を活用したチーム作りをご紹介します。



■ テーマ:LTV最大化のためのゼロからできる顧客戦略とマーケチーム作り~マーケター不足でもうPDCAをとめない!~

■ 登壇者:株式会社Piece to Peace 取締役 CMO 毛利優子



【ご紹介事例】

・CPA10分の1、リード数3倍につながった広告運用

・1億円以上の広告効果を生み出したtoB向け大型カンファレンス



カンファレンス概要





タイトル:SPEAKS -LTV最大化の現在地を掴む-

開催日時:2023年12月5日(火)10:00~

参加費用:無料

開催場所:オンライン and 招待制オフライン

お申込 :こちらのページからお申し込みください

https://www.newpeaks.co.jp/speaks/marketing_231206_001/?utm_content=piecetopeace

主催 :株式会社ニューピークス

協賛 :株式会社WACUL 、株式会社インサイドセールスプラス、

株式会社マツリカ、株式会社Piece to Peace(キャリーミー)、トレジャーデータ株式会社、株式会社EventHub、エキサイト株式会社(FanGrowth)、(順不同)



【こんな方におすすめ!】

・B2Bの事業に従事している方

・マーケティングに携わっている方

・カスタマーサクセスの業務に携わっている方

・セールスで成果を出したい方



【さらにこんな課題をお持ちの方必見!】

・顧客のロイヤリティを向上させ、自社のサービスや商品を長く、数多く利用してほしい方

・顧客のチャーンレートの悪化を防ぎたい方

・リードナーチャリングを効果的に行いたい方

・最適なプロモーションコストで効果的なリードを獲得したい方

・顧客単価を上げたい方



キャリーミーとは







私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

特にマーケティング領域を強みとしており、広告運用、SNS、SEO、オウンドメディア 、動画、広報・PRなど施策が多様化、高度化する中で、スキルと実績の豊富なマーケティングプロ人材を戦略から実務まで必要なボリュームでアサインすることができます。



自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材(業務委託)のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。



▼▼導入企業事例集ダウンロードはこちら▼▼

https://carryme.jp/agent/base3_case_study/



▼▼サービスの詳細や無料相談はこちら▼▼

https://carryme.jp/agent/



<プロ人材活用事例>

■ 半年でPV数2倍、1100万PV!メディアの会員数も2倍に成長!

(スマートキャンプ株式会社)

https://carryme.jp/agent/case-smartcamp01/



■ Web集客2倍、指名検索数3倍!シッター派遣会社再生物語。危機にこそ頼るべきプロ人材の変革・創出とは(株式会社ポピンズシッター様)

https://carryme.jp/agent/case_poppins_sitter/



■ 2000名のレジュメチェックから解放!採用効率化と営業利益率アップを実現した業務委託のプロ人材活用方法に迫る(株式会社ウィルゲート様)

https://carryme.jp/agent/case-willgate/



■ BtoBコンテンツマーケティングを開始し、ゼロから新規リード300件を創出!会計事務所が採用したプロ人材とは(株式会社古田土経営様)

https://carryme.jp/agent/case-kodato/



株式会社Piece to Peaceとは





「Piece(個人の小さな力)をつなぎ、Peace(大きな力)に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。



商号 :株式会社Piece to Peace

設立 :2009年9月

資本金 :4億7,150万円(資本準備金含む)

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 :〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役:大澤 亮

会社HP :https://piecetopeace.co.jp/

事業内容 :ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」

https://carryme.jp/agent/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-17:16)