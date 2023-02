[DINETTE株式会社]

女性の悩みに寄り添い、女性の力で社会を元気にするビューティーカンパニーとして、コスメブランド「PHOEBE BEAUTY UP(フィービービューティーアップ)」、及び美容メディア「DINETTE(ディネット)」を展開しているDINETTE株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:尾崎美紀)のビューティーアップマスカラがLDK the Beauty3月号にて暖色マスカラ部門1位を受賞しました。











<商品特徴>

◆2種類の極細ファイバー配合で自然でロングな仕上がりに

長さが違う2種類の極細ファイバーを高配合することで、まつ毛一本一本をしっかりキャッチし、まつげの先にファイバーが繋がり、自然なロングまつ毛に仕上げます。極細ファイバーに適した小さめスクリューブラシを採用し、目頭・目尻・下まつ毛などのキワまでキレイに塗ることが可能です。



◆まつ毛を太く、強くしなやかに見せる独自処方採用!<8種類の美容液成分配合>



◆長時間上向きカールのまつ毛が持続

カールキープ成分配合(*1)で、毛先までセパレートした上向きまつ毛が長時間持続します。

(*1)(VP/エイコセン)コポリマー(皮膜形成剤)



◆塗りたてカラーが続く

ファイバーに液が絡むから、しっかり発色、塗りたてカラーが続きます。



<カラー説明>

・モカピンク

甘くなりすぎない大人ピンクでアンニュイな目元を演出します。





<成分特徴>

1.3つの毛髪補修成分

パール由来のコンキオリン*、シルク由来のペプチド*、羊毛由来のケラチン*を配合し、毛髪にハリ・つやを与えます。特にシルク由来ペプチドはキューティクルを整え、抜群の保湿力で潤いのあるまつ毛を作ります。



2.加水分解エンドウタンパク*

キューティクルを集中補修することで、まつ毛パーマやビューラーで受けたダメージをケアします。



3.パンテノール*

積極的に保湿することで成長するまつ毛をケアします。



4.サガラメエキス・5種類の海藻エキス*

豊富なミネラルがまつ毛にハリ・コシを与え、しなやかな強さへ導きます。



5.ビルベリー葉エキス*

乾燥などの外的ストレスから角質細胞を保護します。



*保湿成分



<ビューティーアップマスカラについて>



今回受賞のモカピンクの他に、ブラックとピンクブラウンを定番色として展開。

LDK誌面でも評価いただいているカールキープ力は、全色同様です。

コーディネートや気分に合わせてお使いいただけます。



<商品概要>

【商品名】フィービービューティーアップ ビューティーアップマスカラ

【容量】 5g

【販売価格】1,800円(税込1,980円)

【販売先】公式EC、楽天市場、Amazon、全国のバラエティショップ



<PHOEBE BEAUTY UPについて>

お客様の声を元に誕生したオリジナルブランド。「BE Me. 誰かになるより、私になる」をブランドミッションとし、より多くのお客様の「なりたい」の実現を目指しています。



PHOEBE BEAUTY UP 公式サイト:https://pb.phoebebeautyup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/phoebe_beautyup/

Twitter :https://twitter.com/phoebebeautyup





【DINETTE株式会社について】

私たちは、【Be”ME”「私らしく生きる」を叶える。】をミッションとし、すべての女性が自分らしく輝く社会を目指して事業活動を行っております。

2017年4月から美容メディア「DINETTE」の運営を開始し、ユーザーから集まった声を元に2019年2月にコスメブランド「PHOEBE BEAUTY UP」をローンチ。国内のコスメD2C企業の中で注目を集める存在に成長いたしました。



DINETTE 公式サイト:

https://dinette.co.jp/

Instagram:

https://www.instagram.com/dinette_inc/

Twitter:

https://twitter.com/dinette_inc/



