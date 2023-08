[Wix.com]

Wix は三年連続で影響力のあるパートナーに選出





オンラインでのブランド構築やビジネス拡大を可能にするクラウド型プラットフォームの Wix.com Ltd.(NASDAQ: WIX、本社: イスラエル・テルアビブ、CEO: アビシャイ・アブラハミ、以下 Wix)は本日、Wix が「2023 Global Google Workspace Expansion Partner of the Year」を受賞したことを発表しました。



Wix は、Google Cloud および Google Workspace を Wix プラットフォームにシームレスに統合し、両社の顧客がより良い成果を得られるようサポートしたことで、Google Cloud エコシステムにおける功績が評価されました。両社のパートナーシップにより、Wix ユーザーは、Google Cloud の優れたビジネスソリューションにアクセスし、高度なツールを使ってオンラインでの存在感を高め、ダイナミックなデジタルの世界でビジネスを成長させることができます。



Wix の財務・経営企画統括の Liron Raz(リロン・ラズ)のコメント

「Wix が三年連続で Google Cloud Partner of the Year を受賞したことを光栄に思います。ユーザーに高度なツールを提供することで、事業者がより効率的にオンラインプレゼンスを管理・拡大できるよう、Google Cloud と共にこの勢いをさらに加速させていきたいと思います。」



Google Cloud グローバルパートナーエコシステムおよびチャネル担当コーポレートバイスプレジデントの Kevin Ichhpurani(ケビン・イチプラニ)氏のコメント

「Wix は、多くの企業が Google Workspace により手軽にアクセスし、導入するよう促すことで、デジタルトランスフォーメーションを支援しています。彼らの Google Workspace での成長を評価すべく、このたび Wix に Global Google Workspace Expansion Partner of the Year を授与することを誇りに思います。」



■Wix.com について

Wix はオンラインプレゼンスの構築、管理、成長を可能にするグローバルなプラットフォームです。2006 年にホームページ作成ツールとして誕生し、現在は業界最高水準のサイトパフォーマンス、セキュリティ、信頼性の高いインフラストラクチャを兼ね備えた多機能なプラットフォームへと進化しました。幅広い EC 機能、ビジネスソリューション、高度な SEO 機能、マーケティングツールを提供することで、ユーザーによるブランドの確立、データの保有、顧客との関係構築を可能にしています。常にイノベーションを追求しながら新機能の提供を続けることで、Wix を利用する誰もが強力なデジタルプレゼンスを確立し、夢を実現できるようお手伝いしています。

Wix はイスラエルに本社を置くグローバル企業で、日本を含む世界中に拠点を有しています。

Wix.com ホームページ:https://ja.wix.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/30-13:46)