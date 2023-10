[宮崎市役所]

~宮崎市バージニアビーチ市姉妹都市締結30周年記念コンサート「SING!」~



バージニア州立の芸術学校で舞台芸術を専門的に学ぶ高校生20名が宮崎市でミュージカル・ステージを行います。高校生とは思えない美しい歌声とダンスに魅了されること間違いなし!未来のブロードウェイ俳優をお見逃しなく!

11月3日(金・祝)17:00~宮崎市民文化ホールにて

一般1,000円、高校生以下500円(前売料金)

▼詳細

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/culture/events/357758.html







1 開催概要





宮崎市と米国・バージニアビーチ市は昨年、姉妹都市締結30周年を迎え、その記念事業として公演を実施します。今回は4年ぶり8回目の宮崎市での公演です。

バージニア州立の芸術学校はブロードウェイで活躍する卒業生らも輩出しており、その実力は非常に高く、高校生とは思えない美しい歌声とダンスに魅了されること間違いなしです!

今回、日本では宮崎市と北九州市の公演だけ。この機会に、米国・ブロードウェイを目指す高校生の、才能あふれる圧巻のステージをご家族そろってぜひご覧ください♪



■日時:令和5年11月3日(金・祝)17:00開演(16:30開場)

■会場:宮崎市民文化ホール 大ホール(宮崎市花山手東3丁目25-3)

■料金:一般・大学生:1,000円(当日1,500円)、高校生以下:500円(当日1,000円)※未就学児無料

■その他:全席自由

■チケット問い合わせ:JLYpみやざき〔みやざきアートセンター〕電話0985-22-3115

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/culture/events/357758.html





今回のステージでは、誰もが知っているハッピーで気分が上がるヒットナンバーの数々をお届けします。アメリカでプロを目指す若者たちの本格的なステージパフォーマンスを体感してください。

曲目・・・Come Alive(From The Greatest Showman)、September(Earth, Wind & Fire)、A Whole New World(From Disney's Aladdin)、What Makes You Beautiful(One Direction) 等

3 主催





特定非営利活動法人 宮崎文化本舗(電話:0985-60-3911)

4 問い合わせ先





宮崎市総合政策部秘書課

〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号

電話:0985-42-9234

E-mail:01kikaku-in@city.miyazaki.miyazaki.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-11:16)