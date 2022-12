[株式会社monopo]

渋谷の新カルチャースポットBAIAにて、2022年12月9日(土)・12月10日(日) の2日間限定開催。公式サイトから事前予約でエントランス&ドリンクチケット無料







Jägermeister 公式サイト: https://night-embassy.com/tyo/



グローバルクリエイティブエージェンシーmonopo(東京都渋谷区 代表取締役 佐々木芳幸/岡田隼、以下「monopo」)のグループ会社である、人とブランドをつなぐカルチャーマーケティングプラットフォーム「poweredby.tokyo」(東京都渋谷区 CEO Chace Fedor 以下「poweredby.tokyo」)は2021年、Tokyoのナイトカルチャーをサポートする「Save The Night」プロジェクトで、ドイツを代表するリキュール銘柄であり世界で幅広く愛飲されている「Jägermeister(読み:イエーガーマイスター)」とのコラボレーションをスタート。

そして今回poweredby.tokyoは、Jägermeister社と共に、ファッション、ミュージック、クィアカルチャーをクロスオーバーさせ、ナイトライフ文化の新たな方向性を探求する2日間限定のオフラインイベント「NIGHT EMBASSY(ナイト・エンバシー)」を東京・渋谷で開催します。

ナイトライフを持続的にサポートしてきた「Jägermeister」は、情熱のあるクリエイターを招聘し、自由な表現を発信する場として「NIGHT EMBASSY」を世界規模で展開、クラブカルチャーの聖地ドイツ・ベルリンをはじめ、フランス・パリ、ロシア・モスクワ、ブラジル・サンパウロ、南アフリカ・ヨハネスブルグなど、各地域の主要都市を大いに盛り上げてきました。



この度アジア初開催となる東京では、渋谷の新カルチャースポット、バイア(BAIA)を舞台に、年齢やジェンダー、境遇などの垣根を越えたイベントを開催します。



NIGHT EMBASSY TOKYO Hero Video: https://www.youtube.com/watch?v=s2Fnit-qlZw



ナイトライフシーンは都市ごとにクラブカルチャーが深く根付き、ミュージック、ファッション、アートなど、それぞれのカルチャーに大きく影響を与え合うハブとしての存在を担い、なおかつ正解のない自由な表現・発信の場として、年齢やジェンダー、環境など全てを超越して新たな仲間を引き寄せます。



パンデミック後の東京のナイトライフシーンを再び盛り上げるべく行われる「NIGHT EMBASSY」は、ファッション、ミュージック、クィアカルチャーという強い共生関係を持つ3つのコミュニティで構成されます。

今回「NIGHT EMBASSY」を開催するにあたり、ファッションからはTatsuya Shimada、ミュージックはkZm (De-void*) 、クィアはKoppi Mizrahiを”クリエイティブボード”として任命。

彼らが注目するアーティスト、Minori Murata、HEAVEN、Labianna Joroeを”アンバサダー”として招きます。

イベントの詳細は下記よりご確認ください。





▼ NIGHT EMBASSY Information

開催日時: 2022年12月9日(金)18:00~、2022年12月10日(日)17:00~

場所: BAIA Shibuya(東京都渋谷区宇田川町16-17)

料金: 公式サイトから事前予約でエントランス&ドリンクチケット無料

※24:00以降に入場、事前予約なしの入場は、いずれもエントランス料3000円



予約: 「Jägermeister」の公式サイト(https://night-embassy.com/tyo/)よりRSVP(申請)ください。



Jägermeister オリジナルドリンクメニュー:

・NAP TIME IN GERMANY(Jägermeister, Homemade blueberry cordial, Lemon juice, Soda)

食後の休憩に森の中でリラックス、あるいはエンジンをかける一杯。Jägermeisterのしっかりとしたビターさとブルーベリーの甘酸っぱさ。複雑な味わい。低アルコールでハーバルなカクテル。

・JÄGER NEGRONI(Jägermeister, Dry gin, Sweet vermouth, Sliced orange)

世界で一番人気のカクテル、ネグローニをイエガーベースで再構築。BAIAではネグローニをよく海外ゲストからオーダーされることがあるためビターリッチなテイストのカクテルを加えました。

・ROOT 56(Jägermeister, Homemade ginger cordial, Ginger beer, Lime)

イエガーでつくるモスコミュール。ジンジャービアに自家製ジンジャーコーディアルを加え、味わいに立体感を出しています。





monopoについて

https://monopo.co.jp/

東京発、ロンドン・ニューヨーク・サイゴンを拠点とするグローバルコミュニティをベースにしたクリエイティブエージェンシーとして、これまで世界20カ国、500を超えるブランドをサポート。"COLLECTIVE CREATIVITY”をミッションに、世界中の個人・ブランドが持つ潜在的アイデアや創造性を共に発揮できるようなコミュニティ作りを目指している。ブランディング・広告・PR領域から、事業開発・組織開発など、組織内から生むクリエイティブを活かしたブランドアクションで、事業フェーズや業種にとらわれない様々なサービスを提供している。

2019年、ロンドンに子会社monopo London.Ltdを設立。2020年、ニューヨークに子会社monopo New York LLC、2021年、ベトナムにmonopo Saigonを設立。グループ企業である『poweredby.tokyo』では、東京の知られざる魅力を世界に発信中。



poweredby.tokyoについて

https://poweredby.tokyo/

poweredby.tokyoは、音楽、ファッション、ホテルや旅行・飲食などホスピタリティサービスを軸に人とブランドをつなぎ東京の現代カルチャーを発信する、カルチャーマーケティングプラットフォームです。コンテンツ、コラボレーション、コマースを通じて、ブランドとクリエイターの間のギャップを埋めることを使命としています。





