JERA、スウェーデン企業傘下の豪州海洋港湾資材メーカーと共創





当社は9月27日、株式会社JERA、スウェーデン企業傘下の豪州の海洋港湾資材メーカーTrelleborg Marine Systems Australia Pty Ltd (以下「トレルボルグ・マリンシステムズ社」)と、船体の動揺を抑える係留システム「DynaMoor」(ダイナムーア)の試験運用に関する基本協定書を締結しました。3社はJERA常陸那珂火力発電所(茨城県)の揚炭バースに「DynaMoor」を設置して2024年から実際の荷役で運用し、係留された船舶の動揺低減効果と、港湾作業の安全性・荷役効率の向上効果を検証します。日本国内の港に「DynaMoor」が設置されるのはこれが初めてです。



「DynaMoor」は、岸壁に船舶の係留索(ロープ)をつなぐビットの代わりに設置される、トレルボルグ・マリンシステムズ社が独自に開発したシステムです。小さな専有面積で設置でき、係留索の張力を電子制御式の油圧ダンパーで調節して船体の揺れを抑えます。







「DynaMoor」の概要図」







「DynaMoor」の使用イメージ



背景

外洋に面した多くの港は海面のうねりや長周期波(注)の影響を受けやすく、船体動揺による荷役の中断や船舶の港外退避が発生し、港の稼働率が低下することが長年の課題です。船側で係留索の張力を調節して動揺を抑えることは難しく、陸側では大掛かりな設備の導入が必要になることから、日本国内では解決が進んでいませんでした。





当社は本件をはじめ、パートナーの皆さまと手を携えてサプライチェーン全体の社会課題解決に取り組み、新たな価値を共創します。



各社概要

株式会社JERA

本社:東京都中央区

代表者:代表取締役会長 Global CEO 可児 行夫

代表取締役社長 CEO兼COO 奥田 久栄

ウェブサイト: https://www.jera.co.jp/



Trelleborg Marine Systems Australia Pty Ltd

スウェーデンのポリマーメーカーであるTrelleborg AB傘下の海洋港湾資材メーカー。

本社:メルボルン、オーストラリア

代表者:Managing Director, Ryan Abbott

ウェブサイト: https://www.trelleborg.com/en/marine-and-infrastructure/products-solutions-and-services/marine/docking-and-mooring





(注)長周期波

波周期が30~300秒程度と長い波のこと。長周期波の発生時は一見静穏でも海面がゆっくりと上下し、船体の動揺を引き起こす場合がある。





