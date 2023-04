[ELSOUL LABO B.V.]

Epics は分散型クラウドソーシングプラットフォームであり、正しいインセンティブを用意することで持続可能なオープンソースソフトウェア開発環境の実現を目指しています。



世界中の現行ソフトウェア(商用含むすべて)ソースコードのうち、80%がオープンソースのソースコードとなっています。今ではほとんどのソフトウェアがオープンソースソフトウェアを基盤として開発されている状況です。しかし、オープンソース開発は基本無償で行われており、持続可能な環境となっていません。



オープンソース開発を持続可能にする上で欠かせないのが、資本(Investor)、開発リソース(Dev)、そしてこの現状を知らせ協力者を集める広報(Degen)の存在です。この 3 者が上手く連携することで、オープンソース開発をより発展させることができます。オープンソース開発が発展することで、それに依存する世界中のソフトウェアは恩恵を受け、社会が更に便利になっていきます。



Epics はゲーミフィケーションと Web3 トークンエコノミーの力を借り、持続可能なオープンソース開発環境を作り上げることを目指しています。









Epics DAO は、BCG(ブロックチェーンゲーム)となる次回作の"Epics - The Buidlers Guild"を発表しました。Epics は分散型クラウドソーシングプラットフォームであり、正しいインセンティブを用意することで持続可能なオープンソースソフトウェア開発環境の実現を目指しています。



Epics - The Buidlers Guild: https://speakerdeck.com/epicsdao/epics-the-buidlers-guild





The Buidlers Guild







"Epics - The Buidlers Guild"のプレイヤーは、まず最初に"Dev(開発者)", "Degen(広報)", "Investor(投資家)"どのジョブで参加するかを決定します。どのプレイヤーも開発・広報・投資すべての活動が可能ですが、ジョブによって行動の結果得るポイントの量が変わります。オープンソース開発において自分の得意なポジションを選ぶことで、ゲームにおいても最高の結果を得ることができます。



Partner AI ロボと Buidlers Collective NFT







Epics のメインゲームはパートナー AI ロボでパーティを組んで戦うコマンドバトルです。



デフォルトの AI ロボに装備をつけて戦うこともできますが、Buidlers Collective NFT は最初からレア装備がついていたり、レベル制限が高くより強く成長する AI ロボとしてゲーム上で利用できます。



Magic Eden (NFT マーケットプレイス) - Buidlers Collective NFT : https://magiceden.io/marketplace/buidlersc





スクアッドシステム







スクアッドシステムはメンバーを集めることで各種メリットが存在し、特に Dev・Degen・Investor と 3 つすべてのジョブが集まるスクアッドには大きなボーナスが与えられます。



メンバーが成長することによりスクアッドの規模は拡大し、メリットも大きくなっていきます。





Epics リーグ







週末は Epics リーグが開催され、スクアッドごとにエントリーされます。



日頃の活動から得たポイントで鍛えた AI パートナーロボたちと一緒にリーグを戦い抜きます。 5 週 (10 戦)の勝ち点によってティアの昇降格が決まり、ティアが上がるにつれて順位報酬及び試合報酬が豪華になります。





Beta Soon...







Epics - The Buidlers Guild は現在プライベート Beta 版を Solana 上にて開発中です。近日中にプライベート Beta 版対象者に案内を開始してまいります。



詳しくは Epics DAO の Discord サーバーに参加し、ぜひ最新情報やプライベート Beta 参加権を入手してください。



Epics DAO (Discord): https://discord.com/invite/GmHYfyRamx



