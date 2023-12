[ビサイド]

発売日の0時から遊べる予約購入がスタート&第1章をほぼ丸ごと遊べる体験版も配信開始







2024年2月22日(木)発売のデッキ構築型ローグライトゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』。

本日12月21日(木)より、Nintendo Switch(TM)ダウンロード版の予約が開始されました。

「ほしいものリスト」への登録も可能となっていますので、是非ともチェックしてください。



さらに、ゲーム序盤の第1章をほぼ丸ごと遊べる体験版が配信開始!





















ヌマヅで占い屋を営むヨハネは、ひょんなことから不思議な鏡を手に入れます。

鏡の中に吸い込まれてしまったヨハネがたどり着いたのは、何もかもが反転した奇妙な世界「裏ヌマヅ」!

しかもその世界では、ヨハネはカードの力で魔法を使えることが判明!?

一体どんな冒険がヨハネを待っているのでしょうか……?



























鏡の世界では、マップ上にある様々なマスを進んでいきます。イベントで誰かと出会ったり、ショップで買い物をしたり……敵に出会えばカードバトルで勝負!

「魔法カード」や「チャーム」を集め、あなただけの最強のデッキを構築して、エリアの最後に待ち受ける強敵に挑みましょう!















ヨハネの家である占いの館では、衣装の変更や新しいカードのアンロック、能力強化といった一部のカスタマイズも行えます。



体験版は一度クリアした後も、同じマップを繰り返しプレイすることが可能です。

「魔法カード」と「チャーム」の様々な組み合わせを存分にお試しいただき、遊ぶたびに変化するローグライトの楽しさを体感してください!



※体験版ではセーブデータの保存はできません。

※体験版から製品版へ進行状況の引継ぎはできません。



ご予約&体験版はこちらから!

『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』My Nintendo Storeページ





■『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』とは

2023年より放映のTVアニメ『幻日のヨハネ(げんじつのよはね)』は、ラブライブ!シリーズ第2作「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフ作品です。

ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、その世界を舞台にしたデッキ構築型ローグライト。

魔法が使える世界「裏ヌマヅ」で、ヨハネと仲間たちが大冒険を繰り広げます!

https://www.youtube.com/watch?v=xsnCYIZmoZE





■ 商品概要

タイトル :幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -

対応機種 :Nintendo Switch / PlayStation 5 / Steam

ジャンル :アニメチックローグライト

プレイ人数 :1人

対応言語 :日本語・英語・中国語(簡体字 / 繁体字)

発売日 :2024年2月22日(木)(世界同時発売)



販売価格 :

Nintendo Switch :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

PlayStation 5 :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

Steam :ダウンロード版 5,280円(税込)



権利表記 :(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.

公式サイト :https://bexide.co.jp/yohane/

公式 X :https://twitter.com/bexide(@bexide)

(旧Twitter)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-15:16)