[株式会社フォーバル]

~中小・小規模企業の非財務情報の可視化を通してESGの促進を目指す~



『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創る FORVAL 』を理念に掲げる、次世代経営コンサルタント集団である株式会社フォーバル(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中島 將典、東証プライム市場(証券コード:8275)以下「フォーバル」)は、三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下「SMFL」)と、非財務情報の可視化を通した中小・小規模企業のEGSの促進を目的として「きづなPARK顧客向けリース優遇条件」のパイロット運用を首都圏支社限定で開始します。













「きづなPARK顧客向けリース優遇条件」概要





■ 実施背景

昨今、ESG投資の広まりや、カーボンニュートラルに向けたサプライチェーン全体でのサスティナブル経営への取り組みが求められ、財務、非財務両面での長期視点の企業評価が行われる傾向にあります。こうした背景を踏まえ、中小・小規模企業のESGを促進させる入口として、非財務情報の可視化・開示がメリットとなる「きづなPARK顧客向けリース優遇条件」のパイロット運用を開始いたします。

財務諸表には表れないながらも企業価値の向上に有効なESGの視点を企業評価に取り入れることで、取引先や社会への対応姿勢の強化と、企業ブランドの向上を目指します。この度のSMFLとのパイロット運用により、社会や環境への取り組みを中小・小規模企業支援を通じて共創してまいります。



■ きづなPARKについて





「きづなPARK」は中小企業の経営情報を収集、蓄積、分析活用できるプラットフォームです。自社の情報をデータとして格納することにより、企業経営に役立つアウトプットが還元されます。

PARKには、公園のように多くの人やコンテンツが集い活用できる、という意味と、“Platform As Reaching for the Keys ー より良い企業経営の鍵をつかめるプラットフォーム”にしていきたいという、2つの意味が込められています。

URL:https://kdn-park.biz/





「きづなPARK顧客向けリース優遇条件パイロット」運用について



「きづなPARK顧客向けリース優遇条件」を、2022年11月1日より首都圏支社限定でパイロット実施いたします。

■ きづなPARK顧客向けリース優遇条件パイロット概要

・株式会社フォーバルが算出するESGスコア得点60点以上の顧客にリース優遇条件を適用

・優遇条件適用は首都圏支社限定でパイロット実施(パイロット期間:2022/11/1 ~2023/3/31)

・三井住友ファイナンス&リース株式会社リテールリーシング部門が提供する電子契約でのリース契約締結が条件となります。





株式会社フォーバルとは





企業経営を支援する次世代経営コンサルタント集団で、中小・小規模企業のDXアドバイザーのリーディング・プレーヤーであるフォーバル(資本金:41億50百万円、東証プライム市場【証券コード:8275】)は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。詳しくは、ホームページ(https://www.forval.co.jp/)をご参照ください。



■会社概要

社名 :株式会社フォーバル

代表 :代表取締役社長 中島 將典

設立 :1980年(昭和55年)9月18日

所在地 :東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号 青山オーバルビル14階

URL :https://www.forval.co.jp/



