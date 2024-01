[シンシズモ株式会社]

第一回の2022年より新年を盛り上げてきたプロジェクト『NFT福袋』。2024年の運営を担当するシンシズモは売上の一部を石川県へ寄付することに決定いたしました。NFT福袋はLINEアプリ上で購入可能。



NFTのユーザー体験をLINEで完結させるサービス「キリフダ」を運営するシンシズモ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:赤川 英之、以下、「シンシズモ」)は、「NFT福袋2024」の販売に際し、当社サービス「キリフダ」の提供ならびに企画・運営を行っておりました。2022年はモノバンドル株式会社、2023年は株式会社チケミーによる企画運営や技術提供のもと様々なクリエイターの描き下ろし作品をNFT化しデジタルな福袋として販売しておりました。2024年は元日夕方に発生した能登半島地震を受け、NFT福袋の売り上げの一部を石川県へ寄付することに決定いたしました。NFT福袋は1つ1,000円で購入でき、合計2,024枚を上限に販売をしております。





『NFT福袋2024』の企画・運営ならびに技術提供を行うシンシズモは、石川県で発生した能登半島地震による災害状況を受けて、売上の一部を石川県へ寄付することに決定いたしました。石川県への寄附は皆様の「NFT福袋2024」の購入を通じて行われます。



NFT福袋2024公式Xアカウントによるツイートもご参照ください。

https://x.com/nft_happy_bag/status/1741816331656458685?s=20



(*English translation is at the later part)





NFT福袋2024について





各分野で活躍してる10名のクリエイターによる完全描き下ろしNFTアート作品。今年はキリフダの技術提供により、メタマスク等のウォレットアプリケーションを必要とせず、LINEアプリだけでPolygon上のNFTをクレジットカードでご購入いただけます。



福袋NFTには、10名のクリエイターによってそれぞれ描き下ろされたNFTアートが1点ランダムで封入されます。

各NFTアートは1月15日13:00に公開されます。(それまでは全て共通の絵柄が表示されます)



販売期間:1月1日 7:00から1月15日12:59まで

価 格:1,000円(クレジットカード決済のみ)

販売個数:2,024個



▼販売ページはこちら

https://s.lmes.jp/landing-qr/1660960185-LyxaP7m6?uLand=d59uFP

※購入にはLINE友だち追加が必要です(本プロジェクト最新情報をお届けします)

※スマホ推奨。PCで開く場合は、スマホで読み取るQRコードが表示されます



【参加プロジェクト/クリエイター】

AEB BEGINS

Azu

おっさんパラダイス

顔面NFT界隈

Kuramin with痛軸

CryptoHunter

Chain Project

Dreamin' Divers Project -Cheers!-

VeryLongCNP

MANO.nft

(五十音順)



その他の情報は公式Xアカウントをご覧ください。





寄付について





1月中に受け付けた売上一部*を2月中に災害支援に使用いただける団体へ振込予定です。

なお、本プロジェクトの最新情報は、公式XアカウントおよびLINE@にて随時公開いたします。

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。



公式Xアカウント: https://twitter.com/nft_happy_bag

LINE@: https://s.lmes.jp/landing-qr/1660960185-LyxaP7m6?uLand=d59uFP



*本NFT福袋の売上の30%を寄付金として災害支援に使用いただける団体へ振り込みいたします。本企画は10名のクリエイターと運営の協力によって実現しております。





キリフダについて









本取り組みのNFT福袋は、シンシズモが提供するNFTに関わるユーザー体験をLINEで完結させるサービス「キリフダ」を利用しています。キリフダはイベントの参加証明からチケットまでNFTの様々なユースケースを各社のホワイトラベル形成で提供しており、企業のNFT活用における切札となります。



サービスサイト:https://kirifuda.io





シンシズモについて











シンシズモ株式会社は、創造性が巡る経済の実現を目指す、Web3専門のマーケティング・コンサルティング企業です。NFTを活用した新たな価値づくりにコミットしたい様々な領域の事業者様に対し、企画・遂行・ソリューション提供・システム開発までワンストップでサポートし、事業戦略へのWeb3導入を成功へ導きます。お気軽にHPよりお問い合わせください。



【会社概要】

会社名:synschismo株式会社

代表者:赤川英之

設立:2022年3月14日

事業内容:ブロックチェーン事業、NFT事業

資本金:1501万円(資本準備金を含む)

所在地:東京都港区六本木4丁目2番45号高會堂ビル2階



【会社公式リンク】

会社HP:https://synschismo.com

Twitter:https://twitter.com/synschismo

Facebook:https://www.facebook.com/synschismo/





Summary





Synschismo, the organizer and technology provider of the "NFT Lucky Bag 2024" project, has decided to donate a portion of its sales to Ishikawa Prefecture in response to the disaster caused by the Noto Peninsula earthquake in Ishikawa Prefecture. Donations to Ishikawa Prefecture will be made through the purchase of the "NFT Lucky Bag 2024."





About NFT Happy Bag 2024





This year's NFT Lucky Bag features unique NFT art created exclusively by 10 creators active in various fields. Thanks to the technology provided by Kirifuda, you can purchase NFTs on Polygon without needing wallet applications like MetaMask, using just the LINE app and a credit card.

Each Lucky Bag NFT will randomly include one piece of NFT art drawn by one of the 10 creators.

The NFT art will be revealed on January 15th at 13:00. (Until then, a common design will be displayed)



Sales Period: From January 1st at 7:00 AM to January 15th at 12:59

Price: 1,000 yen (payment method is by credit card only)

Amount: 2,024



Click here for the sales page:

https://s.lmes.jp/landing-qr/1660960185-LyxaP7m6?uLand=d59uFP

*You need to add LINE friends to purchase (to receive the latest information on this project)

*Smartphone recommended; if opened on a PC, a QR code will appear that can be read with your phone.



Participating Projects/Creators:

AEB BEGINS

Azu

おっさんパラダイス

顔面NFT界隈

Kuramin

CryptoHunter

Chain Project

Dreamin' Divers Project -Cheers!-

VeryLongCNP

MANO.nft





About the Donation





A part of the sales collected in January* will be transferred to organizations for disaster support in February.

Latest information about the project will be continually updated on this account and LINE@.

We appreciate your support.



Official X Account: https://twitter.com/nft_happy_bag

LINE@: https://s.lmes.jp/landing-qr/1660960185-LyxaP7m6?uLand=d59uFP



*30% of the sales of this NFT Lucky Bag will be donated to organizations for disaster support. This project is realized through the cooperation of 10 creators and the management team.





About Kirifuda





The NFT Lucky Bag initiative uses "Kirifuda," a service by Synschismo that completes the user experience related to NFTs on LINE. Kirifuda offers various use cases for NFTs from event participation proof to tickets, provided as a white label service for companies, becoming a trump card for corporate NFT utilization.



Service Site: https://kirifuda.io





About synschismo





We are a marketing and consulting company specializing in Web3, aiming to realize an economy where creativity is the key to success, We will lead you to a successful implementation of Web3 into your business strategy. Please feel free to contact us through our website.



Company Overview

Name: synschismo, Inc.

CEO: Hideyuki Akagawa

Established: March 14, 2022

Business: Blockchain Business, NFT Business

Location: 4-2-45 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, KoKaido Building, 2nd Floor



Official Company Links

Corporate site: https://synschismo.com

Twitter: https://twitter.com/synschismo

Facebook: https://www.facebook.com/synschismo/



