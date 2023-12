[IRISデータラボ株式会社]

~フルフィルメントサービスで工数削減と効率化、強いアピールを同時に実現~



IRISデータラボ株式会社(東京都港区南青山、代表取締役:安達教顕)は、LINE上で簡単決済できるLINE ECサービス「Atouch」がAtouchを利用したLINE公式アカウント限定で、3日分のトライアルキットを販売することを発表いたします。



これは、Atouch内でECショップの開設・運営、決済、連携ロジスティクスによる配送だけでなく、チャットや問合せコールまで行える機能を使ったフルフィルメントサービスを利用したものです。





フルフィルメントサービスでは「LINE限定商品」などの打ち出しが可能となり、より幅広い商品展開や消費者へのアピールが行えます。

さらに、LINE内で販売からフルフィルメントまですべての対応ができるため、販売面での訴求力、管理面での効率化・工数削減の両面で大きな成果が期待できます。



本商品は、Atouchを利用したフルフィルメント体制で販売を行っていますが、トライアルキットの販売は今回が初めて、LINE公式アカウント限定での販売です。



▼トライアルセットの内容

THREE バランシングネクター トライアルキット 2,200円(税込)

THREE バランシングステム トライアルキット 2,200円(税込)

THREE バランシングステム スキンケアファーストキット 4,730円(税込)







■ フルフィルメントサービス概要

・対象:「Atouch」をご利用の事業者

・対象プラン:エンタープライズプラン

・費用:要相談





■「Atouch」サービス概要

「Atouch」サービスはLINEのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了!そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

https://atouch.jp/lp2-pr_demo/







▼マンガでわかるAtouchサービス

https://atouch.jp/lp3-pr/









■IRISデータラボ株式会社について

2020年から政府、官公庁、自治体向けにLINE社として連携し、コロナ対策のLINE公式アカウントを現在進行系で数多く対応してまいりました。2023年からは、日本の経済活性化・より元気にしていくため、官民問わず全領域で活用できるLINEを活用し、LINEのトーク画面上で決済まで完結できるショップ「Atouch」の提供を行っています。



2023年度は、政府関連はデジタル田園都市国家構想の支援や、民間においては、株式会社学研ホールディングス、アイリスオーヤマ株式会社をはじめ様々な企業のECをLINE化する支援や展開を予定しております。2026年以降は、あらゆるEC業界をつなげ、日本の製品を海外に販売できるプラットフォームづくりを目指します。





■会社概要

会社名:IRISデータラボ株式会社

URL:https://iris-corp.co.jp/

設立:2019年3月5日

住所:107-0062 東京都港区南青山2-7-30 ムラハンビル1階

代表取締役:安達教顕









企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-14:16)