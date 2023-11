[Shokz Holding Limited]

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz(ショックス)は、2023年11月11日(土)から福岡のランナーの聖地である大濠公園オーバルコースを使用した大迫傑選手が企画実施するロードレースレース大会「The Fst in Fukuoka 2023」にてブースを出展いたします。









「The Fst in Fukuoka 2023」概要





The Fst in Fukuoka実行委員会は、福岡県のご協力のもと2023年11月11日(土)に福岡のランナーの聖地・大濠公園オーバルコースにて(WA=世界陸連・日本陸連公認)現役アスリート大迫傑選手が大会会長、大会委員に、ブラインドマラソンのランナーとして地元・大濠公園を拠点に活動し、東京パラリンピックにおいては金メダルを獲得、世界記録保持者でもある、道下美里選手が就任するロードレース大会「The Fst in Fukuoka 2023 」を開催いたします。

Shokzは大会当日に出展し、抽選イベントを実施いたします。本抽選イベントでは、QRコードを読み込み、アンケートに回答していただくことで、抽選に参加可能となります。特賞として、OpenRun Pro大迫傑限定パッケージや、ウェストポーチ、タオル、バックなどのShokzオリジナルグッズが当たります。

皆様のご参加お待ちしております。



製品詳細





オープンイヤータイプのリスニングのすべてを再定義するモデルとして登場した「OpenRun Pro」は、独自の第9世代骨伝導技術Shokz TurboPitch(TM)を搭載し、鮮明でクリアな中高音とともに低音再生能力を高めたフラグシップ骨伝導イヤホンです。特徴は、 独自の骨伝導技術と、耳の穴をまったく塞ぐことのないオープンイヤーデザインです。長時間のワークアウトでも快適に過ごすことができます。



<製品情報>

・価格:23,880 円(税込)

・OpenRun Pro大迫傑限定パッケージ製品ページ:https://jp.shokz.com/products/openrun-pro

・販売場所

・Shokz公式Webサイト

・家電量販店(ヨドバシカメラ、ビックカメラ、一部のヤマダ電機)

・商品内容

1.OpenRun Pro *1個(税込み23,880円)

2.マグネット充電ケーブル

3.Shokz × 大迫傑 限定版キャリングケース

4.オリジナルポストカード(全3種からランダム1枚)

5.ユーザガイド(日本語を含む12言語対応)

6.保証書(2年保証)







<Shokzについて>

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けていきます。



<会社概要>

会社名:Shokz Holding Limited

本社:RM 2603A 26/F Tower 1 Lippo Ctr 89 Queensway Admiralty, Hong Kong, China

代表者:Daisy Cong



