コモンズ投信株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:伊井 哲朗、以下「コモンズ投信」)は、 2023年10月22日(日)、「第15回コモンズ社会起業家フォーラム」を東京都文京区の会場および オンラインにて開催いたします。 また、開催にあたり、社員の声を集めたフォーラム第15回記念動画「この1日が、きっかけに」もリリースしました。









■第15回記念動画「この1日が、きっかけに」

創業以来毎年秋に開催してきたコモンズ社会起業家フォーラムの第15回目を記念して、この動画を作成しました。



なぜ、コモンズ投信が創業以来このイベントを開催し続けるのか、社員の言葉を集めてまとめた動画 「この1日が、きっかけに」 を是非ご覧ください。



■コモンズ社会起業家フォーラムとは

2009年から毎年開催している社会起業家によるスピーチリレーイベントです。

毎年新しい社会起業家を迎え、活動や想いなどのテーマを7分間のスピーチでつなぎます。

今回15回目となる当フォーラムにこれまで登壇した社会起業家の数は延べ150名を超えています。

*2009年~2022年歴代の登壇者

https://www.commons30.jp/fund30/entree.php



目の前にある社会課題を見過ごすことなく活動を起こし、解決に取り組むリーダーたちの存在を、わたしたちの受益者である「お仲間」を中心とした多くの方々にお伝えするべく、このフォーラムを開催してきました。



また、当フォーラム内では、当社運用ファンドコモンズ30ファンドに紐づく寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の授賞式も執り行います。

今年度の応援先は、一般社団法人えんがお 代表理事 濱野将行さんです。

https://www.engawa-smile.org/





*当フォーラムは寄付月間2023の賛同企画です。





<今年のスピーチテーマ>

Share the Vision! Spread the word !

あなたはどんな流れをつくりたいですか?



<スピーカーラインナップ (敬称略 順不同) >

○奥田知志 認定NPO法人抱樸 理事長 https://www.houboku.net/

○加藤愛梨 一般社団法人 We are Buddies 代表理事 https://wearebuddies.net/

○青木健太 特定非営利活動法人SALASUSU 理事長 https://salasusu.com/

○信岡良亮 株式会社アスノオト 代表取締役 さとのば大学 代表 https://satonova.org/

○勝山 恵一 一般社団法人HASSYADAI social 共同代表理事 https://social.hassyadai.com/

○辰野まどか 一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 代表理事 https://j-gift.org/

○坂口真生 GENERATION TIME株式会社 代表取締役 エシカルディレクター

○潮崎真惟子 認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン 事務局長 https://www.fairtrade-jp.org/

○伏見崇宏 ICHI COMMONS株式会社 代表取締役 https://ichicommons.com/

○三浦 美樹 一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事 https://www.izo.or.jp/index.html



<コモンズ投信株式会社 登壇者>

○渋澤健 取締役会長

○伊井哲朗 代表取締役社長

○馬越裕子 ソーシャル・エンゲージメント・リーダー



教育、地方創生、少子化高齢化、機会格差、孤立、環境問題、フェアトレード、金融など、様々な社会課題に取り組む今年の登壇者のみなさまは、今、どんな流れをつくり出そうとしているのか?

今、どんな流れが、この日本で、世界で必要と考え行動を起こしているのか?



ご参加くださるみなさまひとりひとりが共感できる流れが、共に大きくしていきたい流れがそこにあるかもしれません。 より良い未来に向かって、みなさま自身の心が動くアクションを探しにいらっしゃいませんか?

滴を共に大河にしてみませんか?



当フォーラムの1日は、みなさまにそんな「きっかけ」にしていただけるイベントです。

奮ってのご参加をお待ちしております!



■開催概要

イベント名:第15回コモンズ社会起業家フォーラム



開催日時:2023年10月22日(日)13:00~17:00(開場12:30) 対話の部17:15~18:30



開催場所:文京学院大学女子中学校 高等学校(東京都文京区) ジャシーホールおよびオンライン



定員:会場200名・オンライン300名



URL:https://www.commons30.jp/forum15/



■コモンズ投信とは

「未来志向の日本人が全国から、長期投資を通じて最良な企業と出会える場を提供すれば、持続的な価値創造が可能になる」、そんな想いを持ったメンバーが集まり、誰もが国や社会に頼らず「じぶん年金」や「こどもの教育資金」など将来のための資産づくりが行える長期投資の運用会社として設立されました。

コモンズ投信が実践する投資は、長期・厳選・対話による価値の共創です。お客さまからお預かりした大切な資金によって投資先企業をしっかりと支え、対話することで次世代に続くよりよい未来につながる価値を共創していきます。



■会社概要

商号:コモンズ投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2061号



代表者:代表取締役社長 伊井 哲朗



所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階

設立:2007年11月



事業内容:投資信託の設定・運用及び販売



加入団体:一般社団法人 投資信託協会



URL:https://www.commons30.jp



