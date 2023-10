[一般社団法人日本RV協会]



一般社団法人日本RV協会(会長:荒木 賢治、所在地:神奈川県横浜市、以下:JRVA)は、一般社団法人 日本自動車工業会(会長:豊田 章男、所在地:東京都港区)が2023年10月26日(木)から11月5日(日)まで東京ビッグサイト(江東区・有明)を中心に開催する「JAPAN MOBILITY SHOW 2023(以下:ジャパンモビリティショー)」において、初となるキャンピングカーエリア「JAPAN MOBILITY SHOW 2023 CampingCar Area by JRVA」を設ける運びとなりましたことをお知らせいたします。



「JAPAN MOBILITY SHOW 2023 CampingCar Area by JRVA」は、東展示棟8ホール全体でキャンピングカーを展示いたします。全長8mを超える大型車両から軽自動車サイズまで、様々な種類のキャンピングカーが計35台展示予定です。クルマとして、また住居としての機能を兼ね備えたキャンピングカーは、まさしく"動く家"です。移動手段としてのクルマではなく、新しいレジャーの形、災害時の住居、テレワークが出来るオフィスなど可能性が無限大のモビリティ、キャンピングカーの魅力をぜひご体感ください。



ジャパンモビリティショーの開催概要、チケットについては下記をご覧ください。

https://www.japan-mobility-show.com/



キャンピングカーエリア「JAPAN MOBILITY SHOW 2023 CampingCar Area by JRVA」が描く未来





JRVAでは、世界中で文化として根付き、産業として確立されているキャンピングカー業界を日本においても根付かせるべく、クルマで旅をする“くるま旅”とクルマで寝泊りをする“車中泊”文化を創出するため、様々な活動を行って参りました。

今回のジャパンモビリティショーは「乗りたい未来を見に行こう」をテーマに、日本の未来を新しい仲間と一緒に創り上げるショーとして開催されます。ジャパンモビリティーショーが提案する“日本の未来”の一つとして、“キャンピングカーという文化”を多くの自動車ファンにご体感いただきたく、コラボ企画としてキャンピングカーエリアを設ける運びとなりました。



キャンピングカーエリア 展示車両のご紹介





全長8mを超える大型車両から軽自動車サイズまで、様々な種類のキャンピングカーが計35台展示予定です。キャンピングカーは、製造過程やベースとなる車両の種類によって名称が異なります。展示予定となる車両を一部ご紹介いたします。

※展示車両は急遽変更となる可能性がございます。予めご了承ください。





(1)フルコンバージョン

専用のベアシャーシ(フレーム、駆動系、エンジンなどのみ)にボディの全てを架装したキャンピングカーです。



<右写真>

車両名:Dethleffs Grangd ALPA I7820-2

サイズ:全長8,580mm×全幅2,330mm×全高3,040mm

※展示車両の中で最も全長の長い車両







(2)キャブコンバージョン

キャブ付きシャーシにシェル(車室空間)を載せて架装したキャンピングカーです。



<右写真>

車両名:ZiL520









(3)バンコンバージョン

バン、ミニバン、ワゴン車等をベースに、内装を架装したキャンピングカーです。





<右写真>

車両名:FORTUNA





(4)軽キャンピングカー

軽自動車のトラックやバンをベースに、キャンピングカーに架装したキャンピングカーです。



(5)トラックキャンパー

ピックアップトラックの荷台に、着脱可能なキャンパーシェルを搭載したキャンピングカーです。



(6)キャンピングトレーラー

けん引車によってけん引されるトレーラー(エンジンが搭載されていないもの)です。



各車両の詳細は下記特設サイトにてご紹介しておりますのでご覧ください。

https://www.jrva.com/jms2023/



キャンピングカーが持つ可能性





移動手段としてのクルマの機能と、住居としての機能を兼ね備えたキャンピングカーは、キャンプをはじめとするレジャーはもちろん、災害やコロナなど有事の際の活用やテレワーク、ワーケーション利用など様々な可能性を秘めています。





●レジャーでの魅力

移動も就寝もクルマひとつで完結できるキャンピングカーは、時間に拘束されず、自由な旅をお楽しみいただけます。また、使い慣れた寝具や愛用品をそのまま旅へ持ち運べるため、小さなお子様やペットを連れての旅にも最適です。JRVAが「快適に安心して車中泊が出来る場所」として2012年から認定を行っている車中泊施設“RVパーク”は全国に380ヵ所以上設置されており、みなさまの自由な旅をサポートしています。





●災害やコロナなど有事の際の強み

災害発生時には素早く行動する必要がありますが、キャンピングカーは移動が容易であり、急な避難や立ち退きの際にも迅速に対応できます。また、車内はプライベートスペースが確保されており、安全な場所として機能します。物理的な身の安全だけでなく、ストレスや緊張から解放され、落ち着いて過ごすことができる環境の中で心の安定を保つことができることから、コロナなど密を避けた行動が必要となる場面でも活躍します。





●テレワーク・ワーケーションでの活用

キャンピングカーには様々な車体サイズがあります。バンや軽自動車サイズの車両であれば普段使いもしやすいことから、時に移動手段として、時にオフィスとして使用できます。サブバッテリーや太陽光パネルを搭載した車両であれば、エンジンを止めても室内エアコンや電源を使用することも可能です。





全国で開催予定のキャンピングカーショー





JRVAでは、全国各地でキャンピングカーショーを開催しています。24年2月には日本最大級のキャンピングカーショー「ジャパンキャンピングカーショー2024」を開催いたしますので、ぜひお越しください。



●横浜キャンピングカーショー2023

会期:2023年10月21日(土)~22日(日)

会場:パシフィコ横浜

URL:https://jrva-event.com/event/yccs2023/



●福岡キャンピングカーショー2023

会期:2023年11月11日(土)~12日(日)

会場:マリンメッセ福岡A館

URL:https://jrva-event.com/event/hccs2023/



●お台場キャンピングカーフェア2023

会期:2023年12月2日(土)~3日(日)

会場:お台場特設会場(東京都江東区青海1丁目1 青海第二臨時駐車場)

URL:https://jrva-event.com/event/odaiba2023/



●ジャパンキャンピングカーショー2024

会期:2024年2月2日(金)~5日(月)

会場:幕張メッセ 展示ホール1~5

URL:https://jrva-event.com/event/jccs2024/

「一般社団法人日本RV協会」とは







くるま旅と車中泊の文化を創出することを目的とし「日本にキャンピングカーというカルチャーを!」をテーマに、普及・市場の育成・環境整備の活動を行っているキャンピングカー製造・販売事業者等の会員で構成された団体です。

※JRVA(ジャルバ)は、日本RV協会の英文名称「JAPAN RECREATIONAL VEHICLE ASSOCIATION」の略称です。



