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動物園や水族館のいきもの達が歯ブラシスタンドになって「ZOO…

動物園や水族館のいきもの達が歯ブラシスタンドになって「ZOOMY/SWIMMY」シリーズで大集合！

［株式会社ハシートップイン / Hashy］

ハシーのフィギュア付き定番歯ブラシスタンドシリーズ






株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）では、2023年4月24日より、小さなフィギュア付き歯ブラシスタンド（アヒル/キリン/ゾウ）と動物園シリーズの「ZOOMY ズーミー （ジャイアントパンダ/スマトラトラ/レッサーパンダ）」、水族館シリーズの「SWIMMY/スイミー（コツメカワウソ/コウテイペンギン/カクレクマノミ）」を発売します。毎日の歯磨きタイムに可愛い動物たちが癒してくれるので、お子様たちにも人気のシリーズ。また歯ブラシスタンド以外にも、デスクでのペン立てや印鑑立てにもご活用いただけます。





歯ブラシスタンド（アヒル/キリン/ゾウ）　各858円（税込）




歯ブラシスタンド「ZOOMY（ジャイアントパンダ/スマトラトラ/レッサーパンダ）」　各858円（税込）




歯ブラシスタンド「SWIMMY（コツメカワウソ/コウテイペンギン/カクレクマノミ）」各858円（税込）大手雑貨店＆各店ネット通販などで、全国発売いたします。●商品概要歯ブラシスタンド（アヒル/キリン/ゾウ）歯ブラシスタンド ZOOMY （ジャイアントパンダ/スマトラトラ/レッサーパンダ）歯ブラシスタンド SWIMMY（コツメカワウソ/コウテイペンギン/カクレクマノミ）https://www.hashy-topin.com/blog/20230420news/
本体サイズ：65×35×40mm

パッケージサイズ：85×40×85mm

材質：本体/PVC

販売価格：各858円/税込


●販売先
ハシートップイン公式EC：https://www.hashy-topin.com

全国 大手雑貨専門店、量販店 など


●商品に関するお問合せ
https://www.hashy-topin.com（株式会社ハシートップイン）



企業プレスリリース詳細へ （2023/04/21-16:16）

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