［株式会社ハシートップイン / Hashy］

ハシーのフィギュア付き定番歯ブラシスタンドシリーズ













株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）では、2023年4月24日より、小さなフィギュア付き歯ブラシスタンド（アヒル/キリン/ゾウ）と動物園シリーズの「ZOOMY ズーミー （ジャイアントパンダ/スマトラトラ/レッサーパンダ）」、水族館シリーズの「SWIMMY/スイミー（コツメカワウソ/コウテイペンギン/カクレクマノミ）」を発売します。毎日の歯磨きタイムに可愛い動物たちが癒してくれるので、お子様たちにも人気のシリーズ。また歯ブラシスタンド以外にも、デスクでのペン立てや印鑑立てにもご活用いただけます。











歯ブラシスタンド（アヒル/キリン/ゾウ） 各858円（税込）









歯ブラシスタンド「ZOOMY（ジャイアントパンダ/スマトラトラ/レッサーパンダ）」 各858円（税込）









歯ブラシスタンド「SWIMMY（コツメカワウソ/コウテイペンギン/カクレクマノミ）」各858円（税込）大手雑貨店＆各店ネット通販などで、全国発売いたします。●商品概要歯ブラシスタンド（アヒル/キリン/ゾウ）歯ブラシスタンド ZOOMY （ジャイアントパンダ/スマトラトラ/レッサーパンダ）歯ブラシスタンド SWIMMY（コツメカワウソ/コウテイペンギン/カクレクマノミ）https://www.hashy-topin.com/blog/20230420news/

本体サイズ：65×35×40mm



パッケージサイズ：85×40×85mm



材質：本体/PVC



販売価格：各858円/税込





●販売先

ハシートップイン公式EC：https://www.hashy-topin.com



全国 大手雑貨専門店、量販店 など





●商品に関するお問合せ

https://www.hashy-topin.com（株式会社ハシートップイン）







企業プレスリリース詳細へ （2023/04/21-16:16）