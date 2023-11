[株式会社博報堂DYミュージック&ピクチャーズ]

豊永利行・アーティスト活動10周年記念アルバム「Charactanswer」アンサーソングを綴った【7キャラクター】初解禁!<有栖川誉><大原空><勝生勇利><金城剛士><清瀬灰二><椎名旭><ポップ>

※記載順はキャラクター名のあいうえお順





11月29日(水)にリリースされる豊永利行、アーティスト活動10周年記念となるニューアルバム「Charactanswer」は、豊永利行がこれまで演じてきたキャラクターに想いを込めて、自ら作詞・作曲を手掛けたアンサーソング集となっている。この度、本作でアンサーソングを綴った<7キャラクター>が初解禁された!





※記載順はキャラクター名のあいうえお順



■有栖川誉(「A3!」)

アンサーソングタイトル「Genius reading session」







(C) Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.



■大原空(ツキノ芸能プロダクション「ALIVE」)

アンサーソングタイトル「エンジョイ!!!」





(C)TSUKIPRO



■勝生勇利(「ユーリ!!! on ICE」)

アンサーソングタイトル「氷上の翼」









(C) ユーリ!!! on ICE 製作委員会





■金城剛士(「B-PROJECT」)

アンサーソングタイトル「non-toxic」







(C) B-PROJECT



■清瀬灰二(「風が強く吹いている」)

アンサーソングタイトル「Wind and Sunlight」











(C) 三浦しをん・新潮社/寛政大学陸上競技部後援会



■椎名旭(「Free!」)

アンサーソングタイトル「Hot location」







(C)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2021



■ポップ(「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」)

アンサーソングタイトル「碧の勇気」





(C) 三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C) SQUARE ENIX CO., LTD.





アルバム収録楽曲 曲順も解禁!!

■「Charactanswer」収録曲

01 Introduction -Charactanswer-

02 氷上の翼

03 Wind and Sunlight

04 Hot location

05 エンジョイ!!!

06 Genius reading session

07 non-toxic

08 碧の勇気

09 Charactanswer





<商品情報>

■【初回限定盤】 全9曲収録



●発売日/2023年11月29日(水)

●販一売/店頭販売

●特 典/Blu-Ray豊永利行ライブ「“BEST”!! ~音楽は日々の人生だ 道化にも光はあたり繋がれる~」

●価 格/5,500円(税込)

●品 番/TSM-1008

●収録曲

01 Introduction -Charactanswer-

02 氷上の翼

03 Wind and Sunlight

04 Hot location

05 エンジョイ!!!

06 Genius reading session

07 non-toxic

08 碧の勇気

09 Charactanswer



■【通常盤】 全9曲収録



●発売日/2023年11月29日(水)

●販一売/店頭販売

●価 格/3,300円(税込)

●品 番/TSM-1007

●収録曲

01 Introduction -Charactanswer-

02 氷上の翼

03 Wind and Sunlight

04 Hot location

05 エンジョイ!!!

06 Genius reading session

07 non-toxic

08 碧の勇気

09 Charactanswer



■【デジタル販売】

●発売日/2023年11月29日(水)

●販一売/各種配信プラットフォーム





■豊永利行ミュージックサイト https://www.toyonaga.info/

■T’s MUSIC公式YouTube ch https://www.youtube.com/@TsMUSIC2017

■T’s MUSIC公式 X(旧Twitter) https://twitter.com/toyonaga_info



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/04-10:16)