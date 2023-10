[株式会社グリップインターナショナル]

株式会社グリップインターナショナル(本社:神戸市、代表取締役会長兼社長:桑田隆晴)が取り扱うJ.LINDEBERG(ジェイリンドバーグ)は、株式会社ZOZO(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長兼CEO:澤田宏太郎)が主催する、PGA TOURトーナメント「ZOZO CHAMPIONSHIP」に協賛いたします。2023年10月19日~22日の大会期間中、会場内にJ.LINDEBERGブースを出展いたします。







世界トップクラスの選手が集まる日本で唯一のPGA TOURトーナメント「ZOZO CHAMPIONSHIP」、5年目となる今年は、初年度(2019年)と同様に観客動員数制限やマスク着用、観戦中の声出し制限がない大会となります。そして、「FedExCupフォール」として、これまで以上の緊張感と熱気に溢れた大会となることが期待されます。



J.LINDEBERGは世界35か国以上で展開しているファッション、アクティブウェア、ゴルフウェア、スキーウェアを中心としたコレクションで構成されたブランドです。VIKTOR HOVLAND選手、MATT WALLACE選手などアジア・PGA TOUR・ヨーロッパの大会でも世界のトッププロ達に愛用されている、J.LINDEBERGの世界観を「ZOZO CHAMPIONSHIP」を通じて発信してまいります。



大会期間中、会場内のブースにてJ.LINDEBERG 2023 FALL WINTER最新コレクションを展示、さらに、豪華景品が当たるパターチャレンジゲームや、大会に合わせてデザインしたオリジナルグッズが当たるSNSキャンペーン等、皆様にお楽しみいただけるイベントを多数ご用意しています。



■J.LINDEBERG ブース内 SPECIAL EVENT

1.INSTAGRAM CAMPAIGN

1-1@jlindebergjapan Instagramをフォローしていただいた方にオリジナルタオルをプレゼント!※なくなり次第終了

1-2 @jlindebergjapan Instagramをフォロー、『#jlキャンペーン』を付けてInstagramのフィード投稿してくれた方へ先着順でオリジナルグッズプレゼント!

※なくなり次第終了

2.PUTTER CHALLENGE

3回パターチャレンジして豪華景品を手に入れよう!カップイン回数に応じて景品が当たる!

3.J.LINDEBERG 10% OFF

ZOZO CHAMPIONSHIP大会期間中 ZOZOTOWNでのJ.LINDEBERG 新作が10%OFF!

ZOZOTOWN SHOP: https://zozo.jp/brand/jlindeberg/



■ブランド紹介

「J.LINDEBERG / ジェイリンドバーグ」

スカンジナビアファッションハウスJ.LINDEBERGは、現代的で感度の高い方向けのインターナショナルブランドを構築することを目標に、 1996年ストックホルムにて設立いたしました。 スポーツとファッションの架け橋となり、ファッションのシャープなシルエットと、アクティブウェアの機能性を融合し、現代的でアクティブなライフスタイルをリードする意識の高い方向けにデザインしています。

ファッション、アクティブウェア、ゴルフウェア、スキーウェアを中心としたコレクションで構成され世界35か国以上で展開しています。



ブランドURL:https://www.grip-inter.com/contents/jlindeberg

公式オンラインストア: https://www.grip-inter.com/shop/c/cJL

ZOZOTOWN SHOP: https://zozo.jp/brand/jlindeberg/

Instagram: @jlindebergjapan URL: https://www.instagram.com/jlindebergjapan/



■大会概要









大会名 :ZOZO CHAMPIONSHIP(ゾゾチャンピオンシップ)

開催期間:2023年10月19日(木)~22日(日)

会場 :アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ

主催 :株式会社ZOZO、PGA TOUR

共催 :日本ゴルフツアー機構(JGTO)

主管 :PGA TOUR

賞金総額:850万ドル(約12億円)※1ドル=140円想定

大会公式サイト:https://zozochampionship.com/



■株式会社ZOZOについて

ファッションEC「ZOZOTOWN」をはじめ、「ZOZOCOSME」「ZOZOSHOES」などのカテゴリー専門モール、ブランド古着を取り扱う「ZOZOUSED」やラグジュアリー&デザイナーズブランドを取り扱う「ZOZOVILLA」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR」、OMOプラットフォーム「ZOZOMO」、生産支援プラットフォーム「Made by ZOZO」など、各種サービスを企画・展開しています。また、「ZOZOSUIT」「ZOZOMAT」「ZOZOGLASS」などの計測テクノロジーの開発・活用に取り組み、ZOZOSUITを活用した米国での新事業として3Dボディースキャンサービス「ZOZOFIT」を展開しています。













■株式会社 グリップインターナショナル

代表取締役会長兼社長:桑田 隆晴

本社所在地:神戸市中央区雲井通4-2-2 マークラー神戸ビル6階

URL: https://www.grip-inter.com/

設立年:平成13年5月7日

業務内容:ゴルフアパレル(企画生産、リテ-ル、ホールセ-ル、WEB、ライセンス事業)





