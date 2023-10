[Coupa]

幅広い機能性と優れた統合性、卓越したユーザーインターフェイスを評価



カリフォルニア州サンマテオ、2023年9月28日 - Coupaは本日、The Hackett Value Matrix(TM) Purchase-to-Pay (P2P) Solution Provider Perspectiveにおいてリーダーに選ばれたことを発表しました。





Hackett Group(R)はHackett Value Matrix(TM)を通じて、P2Pソリューション・プロバイダーを評価しています。Coupaは、ソリューションの成熟度、機能の拡張性、およびソリューション価値の提供において最高のスコアを獲得し、高い顧客満足度とソリューション機能の拡張性を持つ企業に与えられる Digital World Class(R)ソリューション・プロバイダーに選ばれました。



CoupaのChief Procurement OfficerであるMichael Van Keulen氏は、次のように述べています。

「CEOやCFOには、収益性を高める大きなプレッシャーが課せられており、支出するすべてのコストを可視化し、管理することがより重要になっています。CoupaのAI搭載プラットフォームによって、企業はより多くの情報に基づいた支出判断が可能となり、将来の長期的な成長目標を損なわずに、直近のニーズを満たすことができます。」



Hackett Groupは、Coupaの優れたユーザー・インターフェイス、ナビゲーションの使い易さ、ユーザーによる高い支持、および極めて柔軟な設定とカスタマイズが可能なプラットフォームを評価しました。

Hackett Groupは、次のように評しています。

「Coupaは、幅広い機能の提供と拡張を続けており、幅広い顧客層に対して、高い顧客満足度と直感的なユーザーエクスペリエンス、支出管理と可視性の向上を支援しています。」



グローバル・イベント・エージェンシーとして、展示会や企業イベント、に関する総合的なソリューションを提供するFreeman社は、パンデミック後、資金を温存しながらも、対面型イベントへの需要の高まりに対応するために事業を拡大しようとしていました。その実現のためにFreemanはCoupaを活用し、4,000万ドルのコスト削減を達成しました。



Freeman社のDirector of procurementであるChristopher Fontana氏は、次のように述べています。

「Coupaは直感的で使いやすく、業務を非常に楽にしてくれます。またエンドユーザーがタスクを達成しやすいようカスタマイズすることも可能ですし、加えてシステム連携・統合も柔軟に対応できます。」

Coupaは、その基盤となるP2Pソリューションの革新と、企業・組織のエンドツーエンドの調達プロセスの改善を支援するプラットフォーム統合の開発を続けています。Coupa Procure-to-Payソリューションの主な機能は以下の通りです:



統一された支出管理プロセス: 契約から様々な電子請求方式への対応、リアルタイムでのサプライヤリスクに関するアラートや支出分析など、ユーザーの購買プロセスのサポートと業務効率化を実現します。



コンプライアンスに準拠した請求書発行: Coupaに組み込まれたCompliance-as-a-Service (CaaS)機能で、様々な国のサプライヤー管理と変化する法規制への対応を実現します。



シームレスな支払い: Coupa P2Pで、サプライヤー、従業員、子会社、その他のステークホルダーへの支払いを自動調整し、効率的に管理します。



高度な不正検知: 最新のAIとML(機械学習)を活用し、Spend Guardですべてのビジネス支出にわたってエラーの自動検出、不正行為や異常値へのフラグ立てを通じて、より効率的かつ効果的にリスクを管理します。



インサイトの提供: Coupaコミュニティが持つ5兆ドルを超える匿名化された支出データとAIを活用してインサイトを提供することで、価格交渉の最適化や業務効率の向上などに貢献します。



パートナーエコシステム: Coupaが認証する数百を超えるサプライヤー、決済パートナー、テクノロジーパートナーなどとの連携を通じて、Coupaのプラットフォームをあらゆるビジネス支出管理業務のハブにすることができます。







Coupaについて

Coupaはサプライチェーン、調達購買、財務のプロセスを統合し、あらゆる支出の可視化、統制、改善を可能にする、BSM(Business Spend Management。ビジネス支出管理)のためのクラウドプラットフォーム「Coupa」を提供しています。CoupaはBSMプラットフォームを通じて、企業・組織の支出から得られる価値の最大化を支援しています。詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

Disclaimer:

The Hackett Group does not endorse any participant, vendor, product or service depicted in its research. This research should not be considered as advice that a buyer select only those participants based on their ranking or position on the P2P Hackett Value Matrix(TM). The Hackett Group research publications consist of the opinions of its research organization and should not be interpreted as factual statements. The Hackett Group disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability, suitability, or fitness for a particular purpose.





Hackett Group、Digital World ClassおよびHackett Value Matrixは、Hackett Groupの登録商標です。













