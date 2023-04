[株式会社シンビジャパン]

韓国の人気コスメブランド「ABOUT TONE(アバウト トーン)」のパウダーパクト 6 種類が2023年3月4日より、全国のロフト・ロフトネットストアにて販売開始※一部店舗除く



韓国の人気コスメブランド「ABOUT TONE(アバウト トーン)」のパウダーパクト6種類が、2023年2月24日より、ロフト100店舗で販売開始いたします。

実店舗で実際に手に取って購入したいという方には、とても身近なアイテムになること間違いなし。





ABOUT TONE(アバウト トーン)







ABOUT TONE(アバウト トーン)とは

ABOUT TONE(アバウト トーン)は、韓国で人気のメイクアップコスメブランド。世界のあらゆる多様性を自由に表現し、あなたらしく輝ける美しさを目指しました。

また、動物を愛する企業として、PETA認証とクルアリティフリー(CRUELTY FREE)認証を受けたブランドです。



ロフト100店舗で販売!6商品について





ベースメイクの仕上げになるパウダーパクトは、なめらかな美しい肌を演出し透明感を感じさせる滑らかな使用感が特徴。

ベースメイクで肌を整え、自分だけのオリジナルスタイルを表現できるよう、気軽にデイリー使いできるパウダーです。



BLUR ブラーパウダーパクト / blur powderpact







3カラー展開:01フェア(13号)、02ライト(21号)、03ナチュラル(23号)

価格:1,100円(税込)

内容量:9g

肌にぴったりフィットし、細かい粒子が肌の凹凸をなめらかにカバー。肌にフィルターをかけたような、毛穴レスな肌見せが叶う美肌パウダーです。





ブラーパウダーパクト01フェア

ブラーパウダーパクト01フェアは、明るめのオークルカラー。色白さんや肌をトーンアップさせたいときにぴったりのカラーです。





ブラーパウダーパクト02ライト(21号)





ブラーパウダーパクト02ライトは、中間色の肌色パウダー。色選びに迷ったら、日本人の肌色に合いやすい02ライトがおすすめです。





ブラーパウダーパクト03ナチュラル(23号)



ブラーパウダーパクト03ナチュラルは、やや濃いめのオークルカラー。

デコルテと自然になじませたい方や、健康的な肌色を演出したい方におすすめのカラーです。







SEBUM セバムカットパウダーパクト







カラー:ベージュ

価格:1,100円(税込)

内容量:8g



SEBUM セバムカットパウダーパクトは、細かい粒子が皮脂を吸着し、軽やかなさらさら肌へ導くパウダーです。

パウダーが肌へ均等に密着、素肌っぽいナチュラルな仕上がりでキメや毛穴をカバーします。



AIR FIT エアフィットパウダーパクト







カラー:ホワイト

価格:1,100円(税込)

内容量:8g





AIR FIT エアフィットパウダーパクトは、ファンデーションの上に重ねても重くならないホワイトカラー。テカリが気になるときのお直しや、トーンアップ(※1)におすすめのパウダーです。





下地で肌を整えたあと肌の上にのせれば、すっぴん風メイクが完了します。気分を明るくさせるようなブルーコンパクトが魅力。(※1 メーキャップ効果による)





GLOWグローパウダーパクト







カラー:ピーチピンク

価格:1,100円(税込)

内容量:8g



GLOWグローパウダーパクトは、肌にのせると輝く微細パウダーとピーチピンクの明るいカラーが、肌を華やかに演出します。光を浴びたような艶やかな輝きが、肌のくすみをカバー。





自分らしいメイクは、ベースメイクの肌作りから

多種多様な生き方が尊重される現代は、性別や年代を超えて自分らしさを追求することから始まります。そんな自分らしさを表現するために、まずはベースメイクの肌作りからはじめるのがおすすめです。



手頃なサイズが自宅でも携帯でも活躍

6商品のサイズは6.6cmと、大きすぎず小さすぎない手頃なサイズだから、自宅でのメイクも外でのメイクでも活躍できます。





ブラーパウダーパクト3種類は9g入り、SEBUM セバムカットパウダーパクト、

AIR FIT エアフィットパウダーパクト、GLOWグローパウダーパクトは8g入りで1,100円(税込)とコスパもよく、数種類揃えたくなる魅力的なパウダーです。

さらっとエアリーなパウダーパクトで、自分がなりたい肌を目指しましょう。



ABOUT TONE(アバウト トーン)の3つの約束







1.CLEAN INGREDIENT:22 NONO-LOST

ABOUT TONE(アバウト トーン)は、クリーンな化粧品、低刺激な商品開発を目指します。6商品とも肌刺激テスト済み(※すべての方に肌刺激が出ないというわけではありません。)



2.CLUERTY-FREE:Love Animals

人類と自然を愛するこことで動物を害しません。

(PETE認証/品目別韓国ヴィーガン認証実施)



3.ECO-FRENDLY:Eco-As-Possible Packaging

私たちができる最善を尽くし、地球を考えるブランドになるために努力をします。

(FSC認定紙類使用、大豆油印刷)



私たちは未来のためにCLEANな環境を作り、すべての人に肯定的な変化をもたらせるよう努力します。





【会社概要】



会社名: 株式会社 シンビジャパン

所在地: 東京都墨田区本所4-13-4

代表者: 代表取締役 沈 載哲(シム ゼチョル)

設立日: 1995年12月

事業内容: 1.化粧品の製造及び販売 2. 韓国化粧品・生活健康・美容雑貨の関連輸入及び卸小売業 3. 輸出入業及びコンサルティング



【HP】http://shinbee-japan.com/

【EC】 https://www.rakuten.co.jp/kanryubijin/

【Instagram】 https://www.instagram.com/shinbeejapan/



【お客様からのお問い合わせ先】

TEL:0120-55-4894(平日09:00∼18:00/土日・祝日休み)

E-mail:shop@shinbee-japan.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/29-21:40)