アメリカ・ボストンで生まれ、メジャーリーグをはじめとするアメリカ4大スポーツとパートナー契約を結ぶMLB

公認ブランド ’47 (フォーティーセブン)は、ウィンターシーズンに向けて、暖かい素材感のバリエーション豊かなキャップやニット帽の新作を2023年10月20日(金)より順次発売いたします。









’47 冬新作キャップ&ニット 発売背景







2016年に日本上陸し、2020年ごろよりファミリーの日常シーンへのコミュニケーションを深め認知を高めてきた

ボストン生まれのスポーツライフスタイルブランド 「’47(フォーティーセブン)」。



2022年秋には二子玉川、今春にはみなとみらいに直営店の出店も果たし、

「ファンクラブ」(会員プログラム)開設など、ファンコミュニティを大切にするブランド育成に注力しています。



主にコットン100% のカーブドバイザーが特徴の定番ベースボールキャップ、「’47 CLEAN UP」が

圧倒的人気を誇る ’47ですが、コロナ禍以降ファミリーのレジャーがアウトドア寄りに変化し、

ファッションもカジュアル志向に傾いたこともあり、春夏だけでなく、秋冬のキャップ・ニット帽の需要にも

年々高まりを感じています。



そこで、2023年は、秋冬でもファッションに取り入れて楽しむことができる、コーデュロイやウール素材を使用したキャップや、さまざまなバリエーションのニット帽を充実させ、よりコーディネートの幅を広げる提案に注力します。



特に30-40代ファミリーからの支持が高い ’47は、キッズサイズのデザイン展開も充実させました。



ホリデーシーズンに向かうこれからの季節、家族や友人と出かける機会も増えてくる時期。

暖かくおしゃれに楽しめて、素敵な瞬間を共有し合える、さまざまなシーンに合わせた新作が続々と登場。

気軽なギフトとしてもおすすめのアイテムです。





10月20日(金)発売!

Mottle ’47 CUFF KNIT(マトゥル ’47 カフニット)







全2種 <ドジャース・ヤンキース> ¥3,960 (tax in)



かぶりの深さが耳上程度の浅めタイプのニット帽。

軽くて柔らかなかぶり心地で、頭を締め付けることなく、ニット帽初心者の方にもおすすめです。

グレーに白がミックスされたまだら模様が秋冬カラーのコーデにマッチ!



Raised ’47 CUFF KNIT(レイズド ’47 カフニット)







全11種 <新色!カージナルス(ネイビー)、ヤンキース(ブラック×ブラックロゴ・ブラック・チャコール×ブラックロゴ)、ドジャース(ロイヤル・ブラック×ブラックロゴ・ブラック・チャコール×ブラックロゴ)、レッドソックス(ネイビー・ソックスロゴ・ブラック×ブラックロゴ)> ¥3,850 (tax in)



ベーシックなカフニット帽は’47の冬定番!

折り返し部分が少し細く、ロゴは立体刺繍なので、きれいめファッションにも合わせやすいのが特徴。

浅めの作りなので、頭に優しくぴったりフィットし、長時間かぶっていても疲れません。

カップルコーデや親子コーデにおすすめ!



Raised Kids ’47 CUFF KNIT(レイズド キッズ ’47 カフニット) *For Kids







全4種 <レッドソックス(ネイビー)、エンゼルス(ネイビー)、ドジャース(ブラック)、ヤンキース(ネイビー)> ¥3,520 (tax in)



’47 定番カフニット帽、待望のキッズサイズがデビュー!

折り返し部分が少し細めで、立体刺繍ロゴがワンポイント。浅めの作りなので、かぶりやすく、ピッタリフィット。この秋冬も、親子でリンクコーデを楽しんで!



’47 Beanie KNIT ( ’47 ビーニーニット)







全5種 <レッドソックス(ネイビー)、ヤンキース(ネイビー・ブラック)、ドジャース(ロイヤル)、エンゼルス(ブラック)> ¥3,520 (tax in)



折り返しのないビーニーニット。ニットシリーズの中でも一番薄く、かぶり心地が浅いのが特徴。朝晩の冷え込みを感じるこの季節のランニングにもおすすめ!











10月27日(金)発売!

SOLOTEX(R)︎ CORDUROY ’47 CLEAN UP(ソロテックス(R)︎ コーデュロイ ’47 クリーンナップ)







全4種 ¥4,950 (tax in)



夏に大ヒットの機能性素材【SOLOTEX(R)︎】がコーデュロイバージョンで登場!伸縮性、形態回復性、シワ防止の機能はそのままで、さらにコーデュロイなのに乾きやすさも実現!

機能性素材にも関わらず、コットンライクな風合いで、上質見えするキャップです。ファッションアイテムとしてもポイントに!



LEGEND ’47 MVP(レジェンド ’47 エムブイピー)







全6種 <レッドソックス・ヤンキース・ドジャース・パドレス・アスレチックス・エンゼルス> ¥4,290 (tax in)



通常はアクリル・ウールで作られたかっちりしたタイプが’47 MVPの特徴ですが、今回は、生地にコットンを使用し、かっちりとした立体感を保ちつつ、柔らかさもプラスした新キャップです。







11月3日(金)発売!

Thick Corduroy ’47 CUFF KNIT(スィックコーデュロイ ’47 カフニット)







全2種 <レッドソックス・ヤンキース> ¥4,400 (tax in)



キャップでも人気のThick Corduroyがロゴの部分にあしらわれたワンポイントチャームのニット帽。

網目が太いニットなので、手触りがふわっとしていて柔らかいのが特徴。伸びもよく深くかぶっても浅くかぶっても秋冬ファッションに馴染むニット帽です。あったかコーデのお供に!



Tavern ’47 CUFF KNIT Natural(タバーン ’47 カフニット ナチュラル)







全3種 <レッドソックス・ヤンキース・ドジャース> ¥4,400 (tax in)



’47のカフニットの中で一番柔らかく、網目が太いため、ゆったりと被ることができるニット帽です。

ボディカラーがナチュラルで、優しい印象のボーダー柄なので、頭部のポンポンも可愛くなりすぎず、

落ち着いたトーンが多い秋冬ファッションのワンポイントに。



Bering ’47 CUFF KNIT(ベーリン ’47 カフニット)







全5種 <レッドソックス・ヤンキース・ドジャース・パドレス・アスチックス> ¥4,400( tax in)



ニットの内側がフリース素材になっていて、暖かさに優れたニット帽です。印象的なデザインは、アメリカンスポーツらしさを全面に、チームロゴを正面にして、チーム名やチームカラーが寒々しい季節にも元気でポジティブなインパクトを与えます。これぞ、コーディネートの主役に!



Breakaway ’47 CUFF KNIT(ブレイクアウェイ ’47 カフニット)







全4種 <新色!ヤンキース (ホワイト)/ ドジャース(ロイヤル)/ レッドソックス(ネイビー) /パドレス(ブラウン)> ¥4,180 (tax in)



’47 のカフニットの中でもオーソドックスなポンポンニット帽。

ボディの中央に入っているチームカラーの太めのラインが印象的。

ソフトなかぶり心地で頭全体がかぶさるほどの深さなので、暖かさに包まれる快適さをぜひ体感して!

これからのアウターファッションにちょっとだけ個性を追加できるニット帽です。





Breakaway Kids ’47 CUFF KNIT (ブレイクアウェイ キッズ ’47 カフニット) *For Kids





全4種 <ヤンキース(ネイビー)/ドジャース(ロイヤル)/ レッドソックス(ネイビー) /パドレス(ブラウン)>

¥3,850 (tax in)



オーソドックスなポンポンニット帽のキッズサイズ!

それぞれのチームカラーを大胆なボーダーで配色し、元気っぱいな冬のファッションを楽しめます。

ソフトなかぶり心地なので、長時間かぶっていても快適。







STORE INFORMATION





’47 Tokyo

場所:二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 3F

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1



’47 Yokohama-Minatomirai

場所:MARK IS みなとみらい2F

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1



’47 official online shop

https://www.47brand.co.jp/





ABOUT ’47





1947年、イタリアから米国へ渡った双子の兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、

現在の’47の前身となるTwins Enterprisesを設立。

ボストン・レッドソックスの本拠地、フェンウェイパーク周辺のワゴン販売からスタートした

’47(フォーティーセブン)は、

大いなる努力、妥当な直感、燃える情熱によって『スポーツ・ライフスタイル・ブランド』に成長し、

現在ではアメリカの4大プロスポーツリーグ(MLB, NFL, NBA, NHL) に加え、

650校以上の大学スポーツとパートナー提携を結ぶなど、成長を続けています。



シンプルでありながら、快適さやデザインなどディテールにまでこだわった高品質な製品は、

常にユニークなアイディアと共に、手に取る人へ驚きと心地よさを与え、

プレミアム・スポーツライフスタイル・ブランドとしての地位を確立してきました。



’47 を躍進させる一方で、私たちは初心を忘れることはありません。

家族の価値にルーツを置き、本物の関係を重んじ、

未来は自分たちで作りあげるというシンプルな理念を持ち続けています。



