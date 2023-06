[株式会社HIAN]







この度(株)HIANは2023年6月15日(木)に韓国デビューする、fantagio所属の8人組 新人ボーイズグループ「LUN8(ルネイト)」とのエージェント契約を締結しましたことをお知らせします。

HIANは、LUN8の日本での活動を全面的にバックアップしていく予定です。これから成長していくアーティストにたくさんの期待と応援をお願いします。

―――

韓国ボーイズグループASTROが所属するfantagioより、7年ぶりに世に送り出すボーイズグループLUN8(ルネイト)が6/15(木)に初のミニアルバムで韓国デビューを飾る。

挑戦するという堂々とした抱負を込めた1st Mini Album <CONTINUE?>が日本限定の特典付きで2023年7月5日(水)に国内発売することが決定した。



LUN8は、JinSu(ジンス)、Chael(カエル)、Takuma(タクマ)、JunWoo(ジュンウ)、DoHyun(ドヒョン)、Ian(イアン)、JiEunHo(ジウノ)、EunSeop(ウンソプ)の韓国人7名、日本人1名のメンバー8人で構成されたボーイズグループ。グループ名LUN8には、『暗い夜を明るく照らす月明かりを抱いた8人の少年」という意味が込められており、夜空を輝かすロマンのようであり、そして光を放つ月のように魅力的な歌声で、完成された音楽とパワフルなステージで、ポジティブなエネルギーを伝えたいというLUN8の堂々とした抱負と自信が込められている。



かっこいいルックスと新人らしくない実力を兼ね備え、全世界のKPOPファンたちから熱い注目を浴びているLUN8は多彩な音楽を盛り込んだ1st Mini Album <CONTINUE?>で猛烈な疾走を続ける見通しだ。



LUN8 1st Mini Album『CONTINUE?』

@Loppi・HMV限定特典と限定オンラインイベントが決定!



【LUN8(ルネイト) 1st Mini Album <CONTINUE?>】

<販売概要>

■韓国発売日:2023年6月15日(木)

■日本発売日:2023年7月5日(水)

※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



<仕様・構成>

1st Mini Album <CONTINUE?> (I ver./ WE ver.)

価格:¥3,500 (税別)

品番:I ver.【L200002660XI】

WE ver.【L200002660XW】



- ケース : 155mm x 210mm x 24mm

- フォトブック : 148mm x 200mm (バージョン別)

- 歌詞カード : 148mm x 160mm / 1種封入 (バージョン別)

- CD-R : 1種封入 (バージョン別)

- ステッカー : 148mm x 200mm / 1種封入 (バージョン別)

- メンバー紹介書 : 148mm x 200mm / 8種(1セット) 封入 (I ver. ONLY)

- DIY レター : 148mm x 200mm / 3種(1セット) 封入 (WE ver. ONLY)

- フォトカード : 55mm x 85mm / 2セット中1セット(8種) ランダム封入(バージョン別)





<全国のローソン店頭Loppi端末、HMV(店舗・EC)でお申込みいただけます。>



お申込みはこちら

https://www.hmv.co.jp/news/article/230608161/



■早期予約限定特典

【@Loppi・HMV限定特典1.】フォトカードA(各メンバー2 種/全16 種よりランダム1枚)



【@Loppi・HMV限定特典2.】オンラインイベントエントリーカード

ご購入いただいた商品1枚につき、抽選イベントに応募いただけるシリアルコード入りのエントリーカードを1枚お渡しいたします。

オンラインイベントは下記2つのイベントを応募時にお選びいただけます。

1.個別オンライントーク会(各メンバー8名×30名 計240名様)

お一人様1回の通話につき、約60秒間、お好きなメンバー1名とお話しいただけるイベントです。

※希望メンバーを応募時にお選びいただけます。当選後のメンバー変更はできません。

2.全員オンライントーク会(30名様)

お一人様1回の通話につき、メンバー1名ずつリレー形式で合計約4分間全員とお話しできるイベントです。



【早期予約特典対象期間】

ご予約いただく販売場所により、期間が異なります。

・HMV店舗:2023年6月12日(月)~ 2023年6月28日(水)各店閉店時まで

・HMV&BOOKS online(EC):2023年6月12日(月)~ 2023年6月28日(水)23:59まで

・@Loppi:2023年6月12日(月)~ 2023年6月25日(日)23:30まで



ご応募やイベントについての詳細は、決定次第追って発表いたします。



早期予約特典のほかに、購入特典の実施も予定しております。

詳細は後日お知らせいたします。



【注意事項】

※早期予約特典付き商品は全額内金で決済いただく商品となります。

※ギリギリでお申込みいただくと、タイミングによっては決済が完了しない場合がありますのでお時間に余裕をもってお申し込みください。

※ご応募にはローソンWEB会員の登録が必要となります。(登録無料https://www.hmv.co.jp/login/newcustomer/)

※早期予約特典付き商品には限りがございます。期間内であっても上限に達し次第終了となります。



【イベントについての注意事項】

※イベントの詳細は決定次第ご案内いたします。

※当日は日本語/韓国語の通訳がついております。ご希望される場合は通話時にお申し付けください。



【販売についてのお問い合わせ】

HMVカスタマーサービスセンター

https://www.hmv.co.jp/members/contacthmv/

※お問合せは24時間承ることができますが、ご返答にはお時間がかかる場合がございます。土日祝日にお問い合わせをいただいた場合は、ご返答は翌営業日以降となります。





[LUN8(ルネイト) プロフィール]

LUN8はJinSu(ジンス)、Chael(カエル)、Takuma(タクマ)、JunWoo(ジュンウ)、DoHyun(ドヒョン)、Ian(イアン)、JiEunHo(ジウノ)、EunSeop(ウンソプ)の多国籍メンバー8人で構成された、fantagioが7年ぶりに世に送り出すボーイズグループ。“挑戦するという堂々とした抱負を込めた"1st Mini Album <CONTINUE?>で2023年6月15日(木)に韓国デビュー。

グループ名LUN8には、暗い夜を明るく照らす月明かりを抱いた8人の少年という意味が込められており、夜空を輝かすロマンのようであり、そして光を放つ月のように魅力的な歌声で、完成された音楽とパワフルなステージで、ポジティブなエネルギーを伝えたいというLUN8の堂々とした抱負と自信が込められている。



[LUN8 Official SNS Channel]

Twitter - https://bit.ly/42M3ivk

Twitter(JP) - https://twitter.com/LUN8_JP

Facebook - https://bit.ly/3JYFlsi

Youtube - https://bit.ly/3zqjxRa

Instagram - https://bit.ly/3nALKlV

Tiktok - https://bit.ly/3U5lyMj

Kakao channel - https://bit.ly/3M4Rrm8

Weibo - https://bit.ly/40Ostvp





株式会社HIAN

LUN8広報担当 並木



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-21:40)