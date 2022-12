[株式会社CA4LA]

TVアニメ『チェンソーマン』とのコラボレーションアイテムを発売!



作中に登場するキャラクターのイメージを取り入れたマリンキャップ、バケットハット、キャップの3アイテムをラインアップ。作品の世界観やキャラクター性を表現しつつ、ファッションアイテムとして昇華した、ファン必見の仕上がりです!



12月9日(金)より、アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、オンラインショップにて発売いたします。



商品詳細







サムライソードが身に付けている制帽をイメージしたマリンキャップ。先端をシルバーのレザーに切り替え、刀の切先のように仕上げたブリムが特徴的なデザインです。ベルト部分には柄を入れ、細部にまで作品のイメージを落とし込んでいます。









チェンソーマン x CA4LA MARINE CAP

¥ 13,750 (tax in)







チェンソーマンが敵を切り裂くイメージをデザインに落とし込んだバケットハット。カットオフしたブラックデニムにバイオ加工を施すことで、ほつれを強調させて退廃的な印象に仕上げています。ブリム裏のオレンジの配色もコーディネートのアクセントに。







チェンソーマン x CA4LA HAT

¥11,550 (tax in)









かわいらしい姿をしたポチタをイメージしたデザインのキャップ。チェンソーに見立てたブリム周りのジッパー装飾、ポチタの尻尾をイメージしたサイズ調節用のコードなど、シンプルなキャップに特徴あるディテールを落とし込んだ、幅広いコーディネートに取り入れやすいアイテムです。





チェンソーマン x CA4LA CAP

¥9,900 (tax in)





販売概要





特設ページ





https://www.ca4la.com/special/chainsawman/







チェンソーマンについて









『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの『チェンソーマン』として蘇る ─ 。



