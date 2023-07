[かどや製油株式会社]

ごまメニュー専門カフェ『goma to』オリジナルドリンクも限定販売!



1858年に小豆島で創業し、160年以上にわたって“ごま”を通じてお客様に健康と笑顔をお届けするかどや製油株式会社(所在地:東京都品川区、代表取締役社長:久米敦司)は東京・新橋のアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」のイベントブースにおいて、2023年7月12日(水)から7月18日(火)の期間限定でイベント出店します。店内では定番商品のかどやの純正ごま油のほか、オンラインショップで好評のかどやの「胡麻かりんとう」などの商品を販売します。

また、かどや製油株式会社が運営する、ごまメニュー専門カフェ『goma to』(読み:ゴマト)のイベント特別メニュー「白ねりごまとレモンのフラッペ」のほかgoma toの定番ドリンク「黒ごまチョコレートラテ」「白ごまマンゴ―ラテ」を提供致します。







イベント提供メニュー





■白ねりごまとレモンのフラッペ 730円(税込み)

白ねりごまに自家製レモネードシロップとホワイトチョコレートシロップを合わせたフラッペ。

白ねりごまの優しい甘さの中にレモンのすっきりとした酸味が感じられ、暑い夏にぴったりのフローズンドリンクです。かどや製油創業の地、香川県小豆島で採れたレモンの果汁を加えた季節限定のメニューです。



■黒ごまチョコレートラテ 620円(税込み)

黒ごまとオーツミルクをベースにしたラテ。

メープルのやさしい甘みと最後に香るオレンジが後を引く一杯。





■白ごまマンゴ―ラテ 620円(税込み)

白ごまとオーツミルクをベースにしたラテ。

マンゴーのトロピカルな味わいにシナモンは香る一杯。





イベント取扱商品





・goma to SESAME OIL 01 LIGHT 650円(税込み)

・goma to SESAME OIL 02 MILD 650円(税込み)

・goma to SESAME OIL 03 STRONG 650円(税込み)

・かどやの鯖缶ごま油漬け 594円(税込み)

・かどやの胡麻かりんとう 黒ごま 506円(税込み)

・黒胡麻プリン 374円(税込み)

・ごまらー油 298円(税込み)





【イベント情報】

住 所 :東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル 香川・愛媛せとうち旬彩館 1階 イベントスペース

営業時間:10:00~20:00(ドリンク提供は18:00まで、最終日は15:00まで)

期 間 :2023年7月12日(水)~18日(火)





【ごまメニュー専門カフェ『goma to』】



2022年6月にオープンした『goma to』は、NEW STANDARDをコンセプトに、ごまを使ったメニューを楽しむことができるカフェです。

店名には、ごまの新しい使い方やごまの新しい魅力を知ってもらい、ごまと共にある食卓を創っていきたいという想いが込められています。

店 名 :goma▲to ※▲半角アキ(ごまと)

住 所 :東京都目黒区緑が丘2-24-8 アーブル自由が丘

営業時間:11:00~21:00(L.O. 20:00)

電話番号:03-6459-5959

定休日 :不定休

座席数 :店内30席、テラス8席

公式HP:https://www.kadoya.com/gomato/

公式SNS:Instagram:@gomatocafe(https://www.instagram.com/gomatocafe/)





【かどや製油株式会社】



~1858 年創業以来、“ごま”を通じてお客様に健康と笑顔をお届け~

1858年に小豆島で創業、ごま油の製造販売を開始。以来、160年以上にわたり、ごま一筋に事業を展開し、ごまのリーディングカンパニーとして安心・安全かつ価値あるごま製品を提供してきました。代表商品である「かどやの純正ごま油」は、ごま本来の美味しさを大切に、ごま油100%の「純正ごま油」にこだわった、豊かな香りとコクをもつロングセラー商品です。2022年にはブランドコンセプト「ごまで、世界をしあわせに。」を新たに策定し、同年5月にはごまを通じたファンとの交流の場としてファンコミュニティサイト「ごまラボ」、6月にはごまの新しい魅力に触れられるカフェ『goma to』(東京都目黒区)をオープン。ごまでつながるすべての人をしあわせにし、社会を豊かにする持続可能な事業を推進しています。



社名 : かどや製油株式会社

本社所在地: 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館4F

代表者 : 代表取締役社長 久米敦司

設立 : 安政5年(1858年)

資本金 : 21億6,000万円

従業員数 : 402名(2022年3月31日現在)

事業内容 : ごま油、食品ごま等の製造販売

年間売上高: 32,185百万円(連結)(2022年3月期実績)

事業所 : 国内8事業所、国内2工場





