[RKB毎日放送株式会社]

大会の模様はTBS 系列全国28局 で放送







岡村隆史 三浦大知



RKB毎日放送株式会社は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)とともに2023 年 2 月に北九州市にて開催する 「 WDSF Breaking for Gold World Series (ブレイキン・フォー・ゴールド・ワールドシリー ズ)in北九州」のスペシャルゲストに岡村隆史、三浦大知を起用し、スペシャルゲストとともに大会の様子を TBS 系列全国 28 局ネットで 放送する。

岡村隆史は日本ダンススポーツ連盟ブレイクダンス本部公認の「JDSFブレイキン応援団長」。自身もB‐Boyであり、様々なメディアを通じてブレイキンの普及に努めてきた日本ブレイキンシーンの功労者である。そして日本を代表するシンガーである三浦大知。天性の歌声と抜群のリズム感に加え、ダンス技術も世界水準のスーパーエンターテイナーであり、日本のダンスシーンに大きな影響を与えてきた。

「WDSF Breaking for Gold World Series in北九州」 は パリ五輪出場権獲得へ向けて重要な位置づけとなる大会で、男女の世界トップレベル選手約200名が来年2月に北九州市に集結する 。10月31日に北九州市で開催された共同記者会見に 、スペシャルゲストの2名が ビデオメッセージで大会に向けての意気込みを語ってくれた。



【岡村隆史コメント(一部抜粋)】

とにかく凄いものが日本で見られる。世界のブレイキン、ビデオで擦り切れるほど見てきました。 それが生で見られるのは幸せに思います。スケジュールが許す限り駆けつけて応援したい。 自分も体が動くようにしておきたい。 選手の皆様頑張ってください!



【三浦大知コメント(一部抜粋)】

今回の大会、番組に参加させて頂ける事本当に光栄に思います。日本のブレイキンの選手は凄まじいレベルの方がたくさんいます。その方々のブレイキンが世界中で大きく取り上げられたり、世界に羽ばたいていくんだと思うと1ダンサーとしてワクワクしています。小さな頃からダンスを通じて色々な人と繋がってきて色々な事を表現してきたつもりです。「ダンス愛」をもってこの大会を皆さんと一緒に盛り上げたいです。



◆大会概要

・大会名

WDSF Breaking for Gold World Series in北九州

・日程

2023年2月24日(金)~2月25日(土)

・会場

西日本総合展示場 新館(福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1)

・主催

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)、RKB毎日放送株式会社

・共催

福岡県、北九州市 ・公認 世界ダンススポーツ連盟(WDSF)

・主管

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)



◆番組概要

・番組名

WDSF Breaking for Gold World Series in北九州(仮)

・放送日時

2023年2月25日(土) 午後3時30分~午後4時54分

・放送局

TBS系列全国28局ネット

・製作著作

RKB毎日放送株式会社

・スペシャルゲスト

岡村隆史、三浦大知



「ブレイキン」とは

中学校の必修科目となり教育的価値が注目されているダンス競技。「ブレイキン」はそのジャンルのひとつで2024年パリ五輪の追加種目に正式採用され、日本でも若年層を中心に人気が広がっている今注目のアーバンスポーツである。日本人選手の競技レベルは高く、パリ五輪でもメダル獲得が期待されている。

「WDSF Breaking for Gold World Series」 はパリ五輪への出場権を獲得するためのラストチャンスとなる「オリンピック・クオリファイア・シリーズ」(OQS)出場に向け、ポイント獲得の最大のチャンスとなる大会である。そしてシリーズのアジアで初となる大会が2023年2月に北九州市で開催される事となった。



◆番組公式HP

https://rkb.jp/tv/breaking/



