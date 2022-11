[Ivanti]

ITサービス管理ツールにおけるビジョンの完全性と実行能力において高い評価





クラウドからエッジまで IT 資産の管理、検出、保護、サービスを自動化するプラットフォーム Ivanti Neurons を提供する Ivanti(本社:米国ユタ州ソルトレイクシティ、CEO:Jeff Abbott)は本日、ガートナー社のITサービス管理における2022 Gartner(R) Magic Quadrant™で、3年連続「リーダー」として評価されたことを発表しました。 これは、統合エンドポイント管理におけるベンダーの包括的ビジョンの完全性と実行能力を特定の基準に基づいて分析・評価するものです。



Ivanti、最高製品責任者であるスリニヴァス・ムッカマラ(Srinivas Mukkamala)は、次のように述べています。

「Ivantiが3年連続でガートナー社にリーダーとして評価されたのは、世界クラスのサービス管理ソリューションをお客様に提供するIvantiの能力の証明であると考えています。Ivantiは、将来を見据えて革新し続け、問題があることに誰かが気付く前に問題を見つけて修正することにより、自動化によるプロアクティブな解決に注力していきます。 このような自動化は、ITスタッフの効率を向上させ、組織が「Everywhere Workplace」で成功するために必要な、素晴らしい従業員のデジタル体験を提供することに貢献します」



Ivanti Neurons for ITSMは、最も柔軟性の高い、完全なクラウド最適化ITSMソリューションの1つです。 顧客は、ワークフローを自動化しコストのかかるマニュアルプロセスを排除しながら、ビジネスをより効率的かつコンプライアンスに適合した安全なもの転換できます。 ITヘルプデスク/サポートチケットのソリューションや、より高度なITILサービス管理プロセス、あるいはHRや施設などの基幹業務ワークフローのサポートを希望する場合でも、Ivanti Neurons for ITSMは特定のビジネスニーズに合わせて簡単に拡張し、適応させることができます。



Gartner Magic Quadrantレポートは、特定の市場における事実に基づく厳密な調査の集大成であり、成長が著しく、プロバイダーが明確に差別化されている市場において、競合している各社の相対的な位置付けを広い視野で捉えることができます。各プロバイダーは、「リーダー」、「チャレンジャー」、「ビジョナリー」、「ニッチプレーヤー」の4つのクアドラントに位置付けされています。このリサーチによって、お客様独自のビジネスとテクノロジーのニーズに合わせて市場分析の結果を最大限に利用することが可能になります。



Magic Quadrantレポートは https://www.ivanti.com/ja/lp/itsm/reports/gartner-magic-quadrant-for-itsm-platforms からご覧いただけます。(英語)



ガートナー社の免責事項

ガートナー、統合エンドポイント管理ツールのためのマジック・クアドラント、トム・サイポラ、ダン・ウィルソン、クリス・シルバ、クレーグ・フィスラー, 2022年10月31日



ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の格付やその他の評価を得たベンダー以外を選択しないようにテクノロジーのユーザーに助言することもありません。 ガートナーの調査発行物は、ガートナーの調査機関の見解を表したものであり、事実の表明として解釈されるべきものではありません。 ガートナーは、この調査に関して、明示または黙示を問わず一切の保証を拒否します。これには商品性または特定目的への適合性の保証も含まれます。



ガートナー及びマジック・クアドラントは、Gartner.Incの登録商標およびサービス商標です。 米国内および国際的な登録商標およびサービスマークであり、 許可を得て本書で使用しています。 All rights reserved(無断転載等を禁止します)



Ivantiについて

Ivantiは「Everywhere Workplace(場所にとらわれない働き方)」を実現します。場所にとらわれない働き方により、従業員は多種多様なデバイスでさまざまなネットワークからITアプリケーションやデータにアクセスし、高い生産性を保つことができます。Ivanti Neurons自動化プラットフォームは、業界をリードする統合エンドポイント管理、ゼロトラストセキュリティと、エンタープライズサービス管理のソリューションをつなぎ、デバイスの自己修復および自己保護、またエンドユーザーのセルフサービスを可能にする統合ITプラットフォームを提供します。Fortune 100の96社を含む40,000社以上の顧客が、クラウドからエッジまでIT資産の管理、検出、保護、サービスのためにIvanti を選択し、従業員があらゆる場所にいても作業できる優れたユーザー体験を提供しています。

詳細については、 www.ivanti.co.jp をご参照ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-12:16)