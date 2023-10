[瀧定名古屋株式会社]

サンリオキャラクターからクロミ、マイメロディ、シナモロールの刺繍が乙女心をくすぐるトラックジャケットシリーズが新登場します。

耳付きフードトラックジャケット+レッグウォーマーセットとスタンドネックトラックジャケット+ショートパンツセットの2アイテム展開。



耳付きフードトラックジャケットはたっぷりとあしらわれたフリルが可愛らしさを演出するアイテム。

セットのレッグウォーマーをプラスして足元にボリュームを持たせた着こなしがおすすめです。



スタンドネックトラックジャケットは切替とサイドの配色ラインでスポーツMIXなムードです。

ビッグシルエットのトラックジャケットとショートパンツのバランス感がキュート。



どちらのデザインも楽ちんな着心地のジャージ素材を使用しています。

デイリーユースはもちろん、ご自宅でのリラックスタイムにも大活躍するアイテムです。





【商品詳細】

サンリオ耳付きフードトラックジャケット+レッグウォーマーセット 6,589円(税込)

クロミ(ブラック)、マイメロディ(ピンク)、シナモロール(ブルー) M/L 2サイズ展開

サンリオトラックジャケット+ショートパンツセット 6,589円(税込)

クロミ(ブラック)、マイメロディ(ピンク)、シナモロール(ブルー) M/L 2サイズ展開



X(旧:Twitter)

https://twitter.com/sanrio_news/status/1712362488979972573



サンリオ公式ポータルサイト

https://www.sanrio.co.jp/news/goods/mx-donki-apparel-20231012/





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644763

