株式会社TOKYO BASEが展開する、セレクトショップ「THE TOKYO」MENSよりWhite Mountaineering WINDSTOPPER (R) by GORE-TEX COLLECTIONを2023年11月2日正午12:00にTHE TOKYO全店にて発売開始いたします。

WINDSTOPPER (R) by GORE-TEXの生地を使用した全3型となり全てBLACKのカラーで統一し、単体でも3型一緒でも組み合わせでも着用できるようにスタイリングやサイズ感にもこだわったコレクションとなります。

11/2(木)よりTHE TOKYO丸の内・表参道・六本木・ONLINE STORE・ZOZOTOWNの5店舗で発売開始いたします。



【THE TOKYO別注】

White Mountaineering WINDSTOPPER×TAION GORE-TEX WINDSTOPPERHANTEN DOWN JACKET

価格:71500(税込み)

カラー:BLK

サイズ展開0、1、2、3

今シーズンのTAION × White Mountaineeringのアイテムをベースに、生地をWINDSTOPPER (R) by GORE-TEXに、前身頃のフックをスナップボタンに変更し、開閉のしやすさにも配慮しています。

URL:https://the-tokyo.jp/shop/g/g263658091165/



【THE TOKYO別注】

White Mountaineering WINDSTOPPER×GORE-TEX WINDSTOPPER BOA FLEECE JACKET

価格:64900(税込み)

カラー:BLK

サイズ展開0、1、2、3

今シーズンのボアフリースベストに袖をつけ、WINDSTOPPER (R) by GORE-TEXの裏地をつけたアイテム。

URL:https://the-tokyo.jp/shop/g/g263658090165/



【THE TOKYO別注】

White Mountaineering WINDSTOPPER×EX. GORE-TEX WINDSTOPPER JERSEY HYBRID PANTS

価格:61600(税込み)

カラー:BLK

サイズ展開0、1、2、3

BLK White Mountaineeringのラインで人気のあったボトムを進化させたアイテム。

裾がゴムの切替だったものを、アジャスターに変更して絞らなくても穿けるように変更。シルエットの変化を楽しみやすくしています。

こちらもWINDSTOPPER (R) by GORE-TEXの生地を使用しています。

URL:https://the-tokyo.jp/shop/g/g263645110165/





取り扱い

■THE TOKYO ONLINE STORE https://the-tokyo.jp/

■THE TOKYO ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/thetokyo/

■THE TOKYO 丸の内

住所: 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル 1F / TEL: 03-6812-2620

■THE TOKYO 表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ 本館 2F / TEL: 03-6434-5722

■THE TOKYO 六本木

住所: 東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア 2F / TEL: 03-6447-0611





・問い合わせ

THE TOKYO ONLINE STORE (ザ トウキョウ オンラインストア)

tt-online-info@tokyobase.co.jp





〈THE TOKYO(ザ トウキョウ)ブランドコンセプト〉

"品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、誇るべき本質的な TOKYO を世界に発信するセレクト型コミュニティストア"





〈THE TOKYOオフィシャルサイト/SNS〉

THE TOKYO ONLINE STORE : https://the-tokyo.jp

THE TOKYO ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/thetokyo/

Twitter : https://twitter.com/thetokyo_jp (@thetokyo_jp)

Instagram : https://www.instagram.com/thetokyo_mens (@thetokyo_mens)



