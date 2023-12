[wimo]

現在多くのご注文により品薄状態の子供用自転車wimo kidsと各メディアで取り上げられ話題の電動アシスト自転車COOZYを全サイズ展示、試乗可能!



wimo株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:洪佳莎)は、2023年12月20日~2024年1月21日までの期間限定でCOGGEYららぽーと豊洲店にて、POP UP展示を行います







wimoは都会的なデザインで最大100kmの走行を可能とする電動アシスト自転車「COOZY」と、ハイグレードなパーツを使用した国内最軽量ベルトドライブ子ども自転車「wimo kids」を展開しています。



「wimo POP UP in COGGEYららぽーと豊洲 」では、電動アシスト自転車COOZY、子供用自転車wimo kidsの全サイズを展示しております。漕ぎ出しの軽さを誇るのwimoベルトドライブ自転車にご試乗することが可能です!この機会に是非お試しください!



また、開催期間中に自転車をお買い求めいただいた方には、2,200円のデザインステッカーをプレゼントするキャンペーンを行っています。



昨年末、ご好評により完売した「子供用自転車 wimo kids」の一部商品が、現在多くのご注文により品薄状態となっています。wimo online store 含め、年内の出荷は12月25日(クリスマス)までです。ご検討中の方はお早めにご購入ください!



本格子ども自転車wimo kids の特徴





◆お手入れがらく、漕ぎ出しが軽い、国内最軽量ベルトドライブキッズバイク

◆シールドベアリングを含めたハイスペックパーツを装備、スポーツバイク並みの性能を持つ



展示期間中は、wimo kids 16、20、24インチ(全サイズ)展示予定です。サイズやカラーバリエーション、お子様のクリスマスプレゼントで悩んでいる方は是非この機会に足をお運びください。



電動アシスト自転車COOZYの特徴





◆1.25kgのバッテリーで最大100km走行可能

◆メンテナスフリーなベルトドライブを搭載

◆走行情報が一目瞭然のフルカラーディスプレイを搭載





wimo POP UP 詳細

開催日時:2023年12月20日(水)~2024年1月21日(日)

開催場所:COGGEYららぽーと豊洲店(東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドックららぽーと豊洲1F)

営業時間:10:00~21:00

定休:年中無休 (但しららぽーと豊洲の休館日を除く)

内容:「電動アシスト自転車 COOZY」「子供用自転車 wimo kids」の全サイズ展示(すべて試乗可能)

(期間中にご購入していただいた方にプレゼントキャンペーン実施)



※各SNSにより最新の情報を発信中

instagram:https://www.instagram.com/wimo_ebike/?hl=ja

X(旧Twitter):https://twitter.com/wimo_ebike

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCMogMoqr2Hqbh9x9iVMOsLA



※wimo online store (https://onlinestore.wimo.co.jp/ )

自転車、自転車関連製品、雑貨を販売しております。



※wimo株式会社 (https://www.wimo.co.jp/)

自転車の設計開発及び生産販売、モビリティ全般を提案します。詳細はHPをご参照ください。

商品の卸し・商品コラボレーション企画などのご相談を随時受付中。



