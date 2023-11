[株式会社エイコー]



株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、アミューズメント施設(以下:ゲームセンター・オンラインクレーン)を運営するソユー・タイトー・ワイドレジャーにて、「ぺたぺたみにりあん」のプライズを2023年11月より展開することをお知らせいたします。

「ぺたぺたみにりあん」は2022年にデビューした株式会社サンリオのキャラクターです。

地球への侵略を目論むシールが大好きな3キャラクターを描いた、X(旧Twitter)の投稿が人気を集めています。







●アミューズメント専用景品ラインナップ●



▼ぺたぺたみにりあん マスコット

■発売日

2023年11月4週より順次登場予定





■ぺたぺたみにりあんとは

さほど賑わってはいないが静かで美しい景⾊を楽しめる観光地の星『月』

1969 年、ここに初めて地球人が着陸した。

彼らは月という星を珍しそうに探索しながら、ポロっとシールを落としていった。

のちに、このシールというのが地球にしか存在しないものとわかり、価値が爆上がり。

宇宙で一番規模の大きいオンラインオークションで史上最高価格で落札されたことをきっかけに、それぞれの星で流通するようになった。

異星人たちは有名なあの”コロコロクリリン“シール以外にもいろんな種類のシールがあることに気づく。

あの“コロコロクリリン”のような生物が溢れかえっているであろう地球を征服して、

地球人たちにいうことを聞かせてシールを作れば…

果たして宇宙人は団結し、地球を侵略、シールを宇宙に持って帰ることはできるのか…。



