[株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ]



株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社:東京都港区、代表取締役:大谷英彦)が運営する音楽ダウンロードサービス「mora ~WALKMAN(R)公式ミュージックストア~」は、ハイレゾ配信10周年キャンペーンにおいて、flumpoolがハイレゾ大使に就任したことを発表いたしました。



節目の10周年を盛り上げる「mora ハイレゾ大使」には、史上初の2組の就任が予告されておりましたが、本日デビュー15周年を迎えた4人組ロックバンドflumpoolの就任が1組目のアーティストとしてお披露目されました。

この就任を記念して、10月9日(月・祝)リリースのベストアルバム「The Best flumpool 2.0 ~ Blue[2008-2011]& Red[2019-2023]~」のハイレゾ音源にmora限定でLIVE音源6曲が特別収録されることが決定し、詳細を公開いたします。



ベストアルバムにはデビュー曲「花になれ」や代表曲「君に届け」の再録音に加え、最新曲「泣いていいんだ」までflumpoolの“今”と“これから”を彩る全21曲を収録。加えてハイレゾ版では「さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~ flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ」で披露された「NEW DAY DREAMER」「星に願いを」「Calling」「Magic」「君に届け」「HELP」計6曲のLIVE音源をmora限定にて配信いたします。



さらに、デビュー15周年を迎えた4人による「mora ハイレゾ大使就任記念インタビュー」を公開いたしました。

これまで辿った15年間の軌跡や、10月9日(月・祝)にリリースされるベストアルバム『The Best flumpool 2.0 ~Blue[2008-2011]& Red[2019-2023]~』について語っています。加えて、ベストアルバムハイレゾ版限定LIVE音源を含む収録曲の数々を、最上位クラスのウォークマンとヘッドホンで実際にメンバーが試聴した模様も掲載しており、4人の深い絆とこだわりが垣間見える内容となっています。



moraでは、「ハイレゾ配信10周年キャンペーン」の一環で「大感謝ポイントプレゼント企画」も実施中です。対象期間内にハイレゾ音源をmoraにて合計1,000円(税込)以上お買物された方全員に、moraポイント100ptプレゼントいたします。



この機会に、flumpoolの音楽を、より高音質なハイレゾ音源でお楽しみください。







【mora ハイレゾ配信10周年キャンペーン】

URL:https://mora.jp/topics/osusume/hires10year_cp/

【flumpool ハイレゾ大使就任記念インタビュー】

URL:https://mora.jp/topics/news/flumpool_interview1001/





【リリース情報】



■タイトル

flumpool「The Best flumpool 2.0~ Blue[2008-2011]& Red[2019-2023]~」



■配信開始日

2023年10月9日(月・祝)0:00



■ハイレゾ音源 mora限定LIVE音源 6曲つき

FLAC(48.0kHz/24bit) 5,040円(税込)

https://mora.jp/package/43000026/4582623249906/



■通常音源

AAC(320kbps) 3,362円(税込)

https://mora.jp/package/43000026/4570192930202/



■flumpoolベストアルバム特設サイト

https://www.flumpool.jp/sp/15th-best-album





【収録曲】

01. 花になれ (Ryu-Take 2023 ver.)

02. Over the rain~ひかりの橋~ (Ryu-Take 2023 ver.)

03. 春風 (Ryu-Take 2023 ver.)

04. 星に願いを (Ryu-Take 2023 ver.)

05. MW ~Dear Mr.&Ms.ピカレスク~ (Ryu-Take 2023 ver.)

06. フレイム (Ryu-Take 2023 ver.)

07. 君に届け (Ryu-Take 2023 ver.)

08. 僕はここにいる (Ryu-Take 2023 ver.)

09. two of us (Ryu-Take 2023 ver.)

10. 証 (Ryu-Take 2023 ver.)

11. その次に

12. 泣いていいんだ

13. Magic

14. 素晴らしき嘘

15. ビギナーズノート

16. ディスタンス

17. ちいさな日々

18. 青空ブランニュー

19. ヒアソビ

20. A Spring Breath

21. HELP

<以下、Tr.22~27 mora限定LIVE音源 *>

22. NEW DAY DREAMER(さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ)

23. 星に願いを(さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ

24. Calling (さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ)

25. Magic (さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ)

26. 君に届け(さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ)

27. HELP (さよなら中野サンプラザ音楽祭 supported by コカ・コーラボトラーズジャパン ~flumpool Get Back Live「Real 2023」~ 2023.6.16 @中野サンプラザ)



*flumpool「The Best flumpool 2.0~ Blue[2008-2011]& Red[2019-2023]~」をハイレゾ版でまとめ購入いただいたお客様には以下のLIVE音源が付いてきます。





mora ハイレゾ配信10周年キャンペーンの施策は、まだまだ発表予定!





<今後の予定>

・mora ハイレゾ大使 アーティスト発表 その2.(独占コンテンツを含む)

・オーディオ製品プレゼント X投稿企画



その他詳細は後日発表となります。どうぞおたのしみに!





-ハイレゾ音源とは-

「ハイレゾ音源」とは、従来のCD を超える情報量を持つ高音質音源。

従来の圧縮音源では十分に伝えきれなかった楽器や声の生々しさや艶、ライブ会場の空気感や臨場感などのディテールに触れることで、音楽をより感動的に体感することが可能です。



《「mora」に関して》

最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤、アニメ他、話題のハイレゾまで充実のラインナップ。

豊富な決済方法でパソコン、スマホ(Android/iPhone)等から簡単に購入、再生ができます。

購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。

「mora ~WALKMAN(R)公式ミュージックストア~」 https://mora.jp/



※ WALKMAN(R)、ウォークマン(R)、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの登録商標です。

※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。



