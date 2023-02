[2Links]

~福岡・天神にあなただけの、集中個室空間を~



2Links株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:岡崎太輔)は、「西日本鉄道株式会社」(本社:福岡市博多区、取締役社長執行役員:林田浩一)が運営するソラリアステージ内に、全国350台設置されている防音・電源・WiFi完備の完全個室型ワークブース「RemoteworkBOX」を導入しました。







西日本鉄道株式会社が運営するソラリアステージは西鉄福岡(天神)駅より徒歩0分の様々な業態店舗が入居する利便性の良い商業施設です。



駅近の立地条件から、ビジネスマンの利用も多く、6Fには貸会議室・レンタルスペース「SPACE on the Station」が設置されています。



今回、「テレワーク」などコロナ禍で一気に浸透した働き方の変化、ビジネスマンに対しての満足度の向上の施策として、SPACE on the Station内にRemoteworkBOXの導入をおこないます。



このRemoteworkBOXの導入により、コワーキング利用のお客様のオンライン作業による「情報漏洩」や「セキュリティ」の課題が解決出来ます。



完全個室ブースの提供

「RemoteworkBOX」は、電源・WiFi完備の完全個室となっており、また「防音」も完備しています。そのため、パソコンの覗き見や、 オンラインMTG時の会話による機密情報の漏洩を、完全に防ぐことが可能です。



新たな収益モデル

BOX買取型モデルだけではなく、スペース提供型モデルを利用することで、 初期コストをかけることなくブースを設置・利用することができます。またレンタルスペースとしてユーザーに貸し出すことで 新たな収益モデルを創出することも可能になります。



-設置拠点-

店舗名:RemoteworkBOX ソラリアステージ店

住所:福岡市中央区天神2-11-3 6階貸会議室・レンタルスペース「SPACE on the Station」内

料金:600円/時間(150円/15分)

営業時間:9:15~19:45

定休日: 年末年始及びソラリアステージ閉館日に準ずる

最寄駅:西鉄福岡(天神)から徒歩0分

最低利用時間:15分単位

https://remotework-box.jp/facility/JHzOnNqer8cOSSCocwVoiLgYs9nYZIOZ



その他の価値提供







そのほか、「RemoteworkBOX」では、魅力的なソリューションにより、以下の効果が期待できます。



約60万人の会員による認知度アップ

自社で運営しているサービスを含め、Instabase,SPACEE,SPACEMARKETなどの、貸しスペースポータルサイトと連携しているため、設置してすぐに多数の集客が見込めます。今まで獲得できていなかった新規顧客にもリーチすることが可能です。



時間単位の場所提供

「RemoteworkBOX」を、15分単位でご利用いただけます。またスマホ1つで、全国350台設置されている「RemoteworkBOX」に、予約・決済まで可能です。



「完全個室ブースの提供」「遊休スペースの活用」「新たな収益モデル」など、防音・電源・WiFi完備の完全個室型ワークブース「RemoteworkBOX」の導入効果を最大限発揮できるよう、引き続き株西日本鉄道株式会社を支援していきます。



RemoteworkBOXとは







「街中にあなただけの、集中個室空間を」をコンセプトにした、Wi-Fi・電源が完備された完全個室型作業スペースです。スマホ1つで、全国350台設置されている「RemoteworkBOX」を、15分単位でご利用いただけます。

サービスサイト

https://remotework-box.jp/





また、BOXのサイズ・材質のラインナップが豊富なこと、空間デザインを損なうことなく遊休スペースを活用し、ビジネスマン層の集客にも効果があることから、設置先の不動産オーナー・テナントからも好評いただいています。

設置ご希望者様向け

https://remotework-box.jp/owner



RemoteworkBOX Biz とは







RemoteworkBOXの法人向けプラン「RemoteworkBOX Biz」は、首都圏を中心に全国に設置されているRemoteworkBOXを法人単位で利用できるプランです。



プランは大きく3つあり、「定額プラン」「50時間分利用可能の従量プラン」「自社設置BOXの定額プラン」となっております。



「RemoteworkBOX Biz」は、1つのライセンスを複数の従業員の方で共有し、利便性の高い集中個室空間を提供することで、外出先でのオンライン会議も情報漏えいの心配をすることなく実施してもらうことが可能です。低コストで高い利便性を両立しています。



法人契約ご希望者様向け

https://remotework-box.jp/biz



2Links株式会社とは



2Linksは「RemoteworkBOX」の展開を通じて、「安心・快適な働き方の多様性」を創る、株式会社ピアズ(東京証券取引所グロース市場)のグループ企業です。



商号 :2Links株式会社

所在地:東京都港区西新橋2-9-1PMO西新橋ビル5F

代表 :岡崎太輔

設立 :2020年5月

URL :https://2links.co.jp/



