[VFR]

VFR株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:湯浅 浩一郎 以下VFR)は、この度、製造業のDX化に取り組み、「国産ドローンポート Drone Port for ACSL-PF2」の3Dモデルをホームページに公開し、立体的に表示される製品紹介ページを開設いたしました。「国産ドローンポート」は『Take Off Anywhere』プロジェクトの成果物として、VFRが主体となって開発し、2022年2月に発表されました。





■ 紹介ページについて

長期化する新型コロナウイルス感染拡大によって、様々な分野でデジタル化が進んでいます。 Webサイト上での商品情報を強化し、お客様にわざわざご来社いただかなくても、ビジュアルで「国産ドローンポート」の良さや特徴を正確に伝えることが可能になりました。

URL:https://vfr-config.jp/products/drone-port-for-acsl-pf2











■ 国産ドローンポート Drone Port for ACSL-PF2について

Drone Port for ACSL-PF2は、ACSL-PF2に特化したドローンポートです。 24時間どんな天候からもドローンを守る「シェルター」としての機能を持つほか、 自動離発着・充電システムや、LTE・5G通信による運行管理システムも搭載しています。



対応機種 : ACSL-PF2

重量 : 400kg

サイズ : W4125mm x D1650mm x H1180mm ※開いた状態

W1900mm x D1650mm x H1180mm ※閉じた状態





また、このドローンポートは開発・製造とも国内で行われており、カスタマイズ要求に対応することが可能です。今後は、ご要望に応じてカスタム設計でき、その場でお見積もり作成が可能な「コンフィグレータ」内でも本商品をご覧いただけるように、Webサイト上での商品情報を更に強化してまいります。





< VFRについて >

社 名 : VFR株式会社(ブイエフアール ∕ VFR Inc.)

所 在 地 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31F

代 表 者 : 代表取締役社長 湯浅 浩一郎 (ゆあさ こういちろう)

設立年月日 : 2020年3月12日

URL : https://vfr.co.jp

事業内容 : 産業用ドローン、小型無人航空機(ドローン等)および付随するソフトウェアの企画、設計、製造、販売、 修理、保守、点検、輸出入、並びに設計、製造、修理の請負。これらに付帯する、技術支援、設計支援及び、生産、販売のオペレーション支援や計画立案等の支援、等。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-13:16)