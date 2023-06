[JAFCO]

事業創りを加速させる伴走型新規事業創出プログラム「OFFROAD LEAP」を始動



ジャフコ グループ株式会社(本社:東京都港区、取締役社長:三好啓介、以下「ジャフコ」)は、コンサル選定支援サービス「PROFFIT」を提供する合同会社Co-nnect Inc.(本社:東京都中央区、代表社員:関根有、以下「Co-nnect Inc.」)と協業を開始し、大企業の新規事業創出を加速させる伴走型新規事業創出プログラム「OFFROAD LEAP」を始動させることを発表します。

「OFFROAD LEAP」応募フォーム:https://hubs.li/Q01S2SPQ0







■協業の目的、背景

2022年に岸田政権が発表した「スタートアップ育成5か年計画」のひとつに「オープンイノベーションの推進」が掲げられました。また、事業会社系のファンドの新規設立件数が過去10年間で100社を超える※1など、大企業とスタートアップ企業が連携した新規事業創出の機運が年々高まってきています。一方で、新しい事業を生み出し成功させるには「戦略・ビジョンの曖昧さ」「外部リソースを探す手段の未確立」「連携先とのパートナーシップ構築の難航」などのハードルがあります。

プロダクトやサービスのライフサイクルが短くなる中で、新たな事業の開発や創出が求められている現代社会において、50年間多様な挑戦に投資をし、新事業の創造にコミットしてきた中で培ってきた15,000社を超えるネットワークや知見を有するジャフコと、新規事業を支援するコンサル会社300社以上、コンサルタント2,500名以上を束ねるPROFFITを運営するCo-nnect Inc.が協業することで新規事業の創出を加速させていきます。



※1 INITIAL「Japan Startup Finance 2022」のP105掲載のINITIALのデータ(2023年1月27日時点)





■伴走型新規事業創出プログラム「OFFROAD LEAP」

新規事業創りの取り組みを本格化させるため、ジャフコとCo-nnect Inc.は、課題抽出・実践に活かせるノウハウ共有・外部連携までを一気通貫で支援する伴走型新規事業創出プログラム「OFFROAD LEAP」を2023年6月5日より開始します。



【プログラム概要】

プログラム対象者:企業の新規事業、経営企画ご担当者



実施期間 :随時募集しており、カルテの診断内容に応じ各社様ごとに異なります



申し込み費 :無料



応募フォーム :https://hubs.li/Q01S2SPQ0

※お申し込み後、応募フォームにご登録頂いた内容を運営事務局にて審査した上で、個別にご案内させていただきます。





新規事業支援側でご協力いただける企業様はこちら:

応募フォーム :https://hubs.ly/Q01S2Wq30









プログラム1.:イノベーションカルテによる課題の抽出





新規事業に取り組む上で必要な「起業マインド」「ビジョン構想力」「アイデア検証力」など9個の観点から自社の新規事業の推進力や取組みレベルを数値化。大企業数十社の検討状況と比較したデータから自社の状況を客観的に判断できるだけでなく、「今、優先して取り組むべきこと」まで知ることができます。





プロクラム2.:実践型共学カリキュラム





参加者同士が事業創りのノウハウをともに学び、熱量や悩みを分かち合い、切磋琢磨できる学びの機会を提供します。累計4,700名以上の申込みがあった大企業発の新規事業カンファレンス「OFFROAD」での知見やノウハウをさらに深めるプログラムになっています。

※2022年開催「OFFROAD」特設サイト:https://jafco-seminar.com/2022-s/





プログラム3.:協業パートナーシップ構築支援





事業推進において外部連携を検討する局面では、協業・パートナー候補先の評価やコミュニケーション、社内承認など様々なハードルがあります。本プログラムではそのような課題解決の手段として、協業・パートナー候補先の提案をサポートします。大企業・スタートアップとの繋がりが強いジャフコと、幅広い業界業種・テーマに精通したコンサルタント・有識者を束ねるCo-nnect Inc.のお互いの強みを掛け合わせ、伴走いたします。







ジャフコ グループ株式会社 執行役員 ビジネスディベロップメント担当

佐藤 直樹 コメント

ジャフコでは、スタートアップ起業家とともにまだ見ぬ価値・新規事業を生み出す挑戦へ果敢に投資し、成長にコミットしています。そして新規事業を生み出すチャンスは起業家に限らず、大企業にも存在します。これまで当部門では、新規事業に取り組む大企業が抱えるジレンマや課題に向き合い、カンファレンスやコミュニティ運営、スタートアップ企業とのマッチングなど、大企業の新規事業創出への挑戦も後押ししてきました。

新規事業の創造には、乗り越えるべき多くの障壁が存在します。障壁を乗り越えるためには、各分野におけるプロフェッショナルの多様な知恵や経験を融合し、成功の再現性を生み出すエコシステムの構築が必要です。ジャフコは、Co-nnect Inc.との伴走型新規事業創出プログラム「OFFROAD LEAP」の提供を通じて、挑戦する人々とともにエコシステム構築へ次の一歩を踏み出します。



合同会社Co-nnect Inc.代表社員 PROFFIT代表 関根 有 コメント

PROFFITでは、企業の課題に合わせて社会に溢れる知恵・プロフェッショナルをつなぎ、企業の課題解決を加速することをご支援しています。しかし、特に新規事業については、検討のフェーズによって取り組むことや必要なケイパビリティが大きく変わるため、やるべきことに溺れ、不慣れな検討に孤軍奮闘するケースが絶えません。結果、諦めてしまうことも少なくありません。企業の挑戦者たちの灯を絶やしてはいけない。そんな想いから、ジャフコと連携し、新規事業の挑戦者のためのエコシステムの構築に踏み出すことにしました。やるべきことを絞り、伴走のプロをつなぎ、OFFROADを歩む企業同士をつなぐことで、新規事業が飛躍(LEAP)する基盤を創り、大企業発の新規事業が咲き誇る未来を実現したいと思います。





<ジャフコ グループ株式会社について>

ジャフコは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、世界中で革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、資金を提供するだけではなく、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。



社名 :ジャフコ グループ株式会社/英文:JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長 :三好 啓介

本社所在地 :東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

設立年月日 :1973年4月5日

資本金 :33,251百万円

株式上場市場 :東証プライム市場

従業員数 :147名(連結)(2023年3月末現在)





<合同会社Co-nnect Inc.について>

PROFFIT(プロフィット)は、300社以上のコンサルティングファームから企業の課題にあわせて提案を集められる「コンサル選定支援サービス」です。各分野のプロフェッショナルだからこそ持つノウハウを活かす機会をつなぐことで企業の課題解決のスピードアップにコミットしています。本当に必要なことだけを外部に頼み、企業の自走力を高めることをポリシーとし、知恵が磨かれ、知恵が活かされる課題解決のエコシステムを構築しています。



【会社概要】

社名 :合同会社Co-nnect Inc.

代表者 :関根 有

所在地 :東京都中央区日本橋富沢町10−13WORKEDITION NIHONBASHI 5F

創業 :2017年1月

URL :https://proffit.jp/

事業内容 :コンサルティング発注プラットフォーム事業、

セミナー企画・運営事業、経営課題診断事業、コンサル・企画人材転職支援事業



