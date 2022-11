[INDIE Live Expo 実行委員会]



INDIE Live Expo実行委員会より、2022年12月3日(土)、4日(日)に開催予定の「INDIE Live Expo Winter 2022」イベントの詳細情報をお知らせいたします。

今回は、『Fate/Grand Order(FGO)』クリエイティブプロデューサー塩川洋介氏の独立初タイトルなど世界初公開のタイトルをふくむ200以上のインディゲームが集結。

また、本放送開始前の2022年12月3日(土)12:00から、ゲーム実況者によるプレイベントも開催いたします。



「INDIE Live Expo」は、日本語・中国語・英語で同時に放送を行い、インディゲームの最新情報を世界に紹介する情報番組です。これまでに1,500タイトル以上のゲームを紹介し、5,700万以上視聴されています。

さまざまなタイトル映像を紹介する「INDIE Waves」、期待の新作を紹介する「INDIE Live Premiere」と「タイトルピックアップ」、イベントに合わせた特別な「セールタイトル紹介」、実際に配信者がプレイする「ゲーム実況コーナー」、優れたインディゲームを表彰する「INDIE Live Expo Awards」、海外開発文化を紹介する「世界のインディスタジオ 」、配信者と視聴者が一緒に遊べる「fingger」の紹介、ハピネット、Freedom Games、PLAYISMのタイトルを紹介する「パブリッシャーセレクション」などのコーナーを予定しております。



公式サイトURL:https://indie.live-expo.games/



<200以上のインディゲームが集結!>

本イベントでは、『FGO』のクリエイティブプロデューサー塩川洋介氏が独立して立ち上げたスタジオ「213℉」の処女作を含め、200以上のインディーゲームを紹介いたします。

そのなかから、「INDIE Live Premiere」と「タイトルピックアップ」で紹介を予定するタイトルの一部を発表いたします。





・213℉新作(世界初公開)

・ALice Escaped!

・Ib

・RPGタイム!~ライトの伝説~

・グーニャモンスター

・十三月のふたり姫

・違う冬のぼくら

・ハテナの塔 -The Tower of Children-

・マインドハック

・Rakuen



上記のタイトル以外にも、初公開ゲーム、期待のゲームを多数紹介予定です。



<INDIE Live Expo Winter 2022プレイベント開催概要>

人気ストリーマーを招き、インディゲームをテーマにした企画を楽しむ前夜祭的なイベントです。



◆イベント名:INDIE Live Expo Winter 2022 The Preshow

◆会期:2022年12月3日(土)12:00~



■番組URL

YouTube:https://youtu.be/K8MDMegB1DA



<INDIE Live Expo開催概要>

◆イベント名:INDIE Live Expo Winter 2022

◆会期:2022年12月3日(土)、4日(日)各日18:00~(JST)



<INDIE Live Expo Winter 2022 DAY1 Let's Play 番組概要>

既に発売済みのインディゲームタイトルを中心に「いますぐ楽しめるインディゲーム」情報をお届け。ゲーム実況を大きくフィーチャーします。



■放送時間:2022年12月3日(土)18:00~

■出演者:

日:百花繚乱 / わいわい / やみえん / 古嶋誉幸(INDIE Live Expo レポーター)

英:堀内華央理 / J-mon

中:劉セイラ / 犬次郎

コーナーゲスト:吉田尚記



■番組URL

YouTube:https://youtu.be/oGrBzi_Yyhs

Twitch:https://www.twitch.tv/indie_live_expo_jp

ニコニコ動画:http://live.nicovideo.jp/watch/lv339400153





<INDIE Live Expo Winter 2022 Awards 番組概要>

インディゲームの初出・最新情報を中心に「これから楽しめるインディゲーム」情報をお届け。現在投票受付中のインディゲームのためのアワード「INDIE Live Expo Awards」の受賞作品も発表します。



■放送時間:2022年12月4日(日)18:00~

■出演者

日:松澤千晶 / 水谷俊次 / わいわい / 古嶋誉幸(INDIE Live Expo レポーター)

英:厚切りジェイソン / 堀内華央理 / J-mon

中:劉セイラ / 犬次郎

コーナーゲスト:吉田尚記 / 徳岡正肇



■番組URL

YouTube:https://youtu.be/LlT2eQccIdE

Twitch:https://www.twitch.tv/indie_live_expo_jp

ニコニコ動画:http://live.nicovideo.jp/watch/lv339400233

※英語、中国語放送のURLは公式サイトをご覧ください。





<応援放送でSteam Deckが当たる!>

「INDIE Live Expo Winter 2022」では、応援放送を行った方の中から抽選1名様に、Steam Deck 512GBモデル&ドッキングステーションをプレゼントするキャンペーンを実施しております。

言語やプラットフォームを問わず、本放送をインターネット上でサイマル放送・応援放送したいという企業様・個人様を募集しています。少しでも興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

◆応援放送応募ページ:https://indie.live-expo.games/contact/support/



◆応援放送者一覧



※11月28日時点



<協賛企業一覧>







<協力企業・メディアパートナー>







<「INDIE Live Expo Letter」無料購読者募集中>

INDIE Live Expo実行委員会は、個人クリエイター、ディベロッパー、パブリッシャー向けにゲームの宣伝と開発に役立つ情報をお届けするメールマガジン「INDIE Live Expo Letter」を刊行しています。ご興味を持たれましたら、この機会にぜひメールマガジンにご登録ください。

◆ご登録はこちら:https://indie.live-expo.games/contact/magazine/





主催:INDIE Live Expo実行委員会



共催:株式会社リュウズオフィス



制作協力:スタジオオンサイト株式会社



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-16:46)