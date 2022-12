[Kizuna AI株式会社]





世界的EDMアーティストとして活躍し、音楽家としての側面だけでなく、テクノロジーとエンターテイメントの領域で次々と新たなプロジェクトを生み出すスティーヴ・アオキと、バーチャルタレント・キズナアイの声から生まれた新キャラクター「#kzn(キズナ)」が、メタバースプラットフォームの代表格である「The Sandbox」内の「SHIBUYA109 LAND(渋谷の街を再現したメタバース)」とコラボレーションしたミュージック・ビデオを制作。





2度のグラミー賞ノミネート経験を持つアーティスト兼プロデューサーのスティーヴ・アオキが2022年11月11日にリリースした『HiROQUEST: Genesis Remixed』に、バーチャルタレント「キズナアイ」の声から生まれた新キャラクター「#kzn(キズナ)」と、2021年にGiga、DECO*27と共にプロデュースをした「Ado - 踊」の大ヒットや、同年末の紅白歌合戦では、松平健「マツケンサンバ2」のリミックスを担当し、バックDJとしても出演を果たしたことなどでも知られる「TeddyLoid」のコラボレーションによって生まれた「Movie Star(TeddyLoid & #kzn Remix)」が収録された。





ミュージックビデオは、The Sandbox内に作られたスティーヴ・アオキのメタバース空間に加え、

「SHIBUYA109」が開発中の「SHIBUYA109 LAND」のシーンが使用されており、世界的ランドマークである渋谷のスクランブル交差点もメタバースとして登場。実際の渋谷とメタバースの渋谷が交錯する内容となっている。







■概要

タイトル:Steve Aoki - Movie Star ft. Mod Sun & Global Dan, (#kzn, TeddyLoid Remix)

公開日:2022年12月1日(木) 21:00

URL:https://youtu.be/MPUoYofc_BQ













■Credit

[Staff]

Director / Editor:Shinji Inamoto(HOEDOWN)

Special Advisor : Kota Ishii(HOEDOWN)

Assistant Director / Production Manager:Ayumu Ohno

Cinematographer:Koichi Takagi(HOEDOWN)

Camera Assistant:Ryo Muramatsu / Hiroaki Fukusako

Production Designer:Yui Yamamoto

Stylist:Airi Ishitsuka

Stylist Assistant : Miku Tanaka

Tittle design:SHUNSUKE SUGIYAMA

Producer:Naoaki Tsuda(HOEDOWN)



[Cast]

Alternate Kizuna-chan:Haruna Shimonishi

Alternate Steve Aoki :Hai-zi

Steve Aoki Alternate 1:Amano Joji

Steve Aoki Alternate 2:Inoue Tatsuya

Steve Aoki Alternate 3:Seiji

Steve Aoki Alternate 4:Gerushe

Steve Aoki Alternate 5:Yuichi Fukuda

Steve Aoki Alternate 6:Shogo Okamoto



[Cooperation]

The Sandbox

SHIBUYA109





■Steve Aoki / HiROQUEST: Genesis Remixed



https://steveaoki.lnk.to/HiROQUESTRemixed



■HiROQUEST: Genesis Remixed Track Listing

1. HiROQUEST Anthem (Timmy Trumpet Remix)

2. Steve Aoki & grandson - KULT ft. Jasiah (Crankdat Remix)

3. Steve Aoki & grandson - KULT ft. Jasiah (Riot Ten Remix)

4. Steve Aoki - Movie Star ft. MOD SUN & Global Dan (Steve Aoki Remix)

5. Steve Aoki - Movie Star ft. MOD SUN & Global Dan (Steve Aoki VIP Remix)

6. Steve Aoki - Movie Star ft. MOD SUN & Global Dan (#kzn & TeddyLoid Remix)

7. Steve Aoki & Kane Brown & Ricky Retro - Move On (Lil Texas Remix)

8. Steve Aoki & Taking Back Sunday - Cute Without The E (Ziri)

9. Steve Aoki & Taking Back Sunday - Just Us Two (Steve Aoki Remix)

10. Steve Aoki - All Hype ft. Bryce Vine (Crankdat Remix)

11. Steve Aoki - You Don’t Get to Hate Me ft. Goody Grace (Gammer Remix)

12. Steve Aoki - Russian Roulette ft Sueco & No Love for the Middle Child (Dr Phunk Remix)

13. Steve Aoki - Ultimate ft Santa Fe Klan & Snow Tha Product (Dimitri Saidi & Andruss Remix)

14. Steve Aoki - Ultimate ft Santa Fe Klan & Snow Tha Product (Steve Aoki Remix)

15. Steve Aoki x Guaynaa - Chichi (3 Are Legend Remix)

16. Steve Aoki & Natanael Cano - Kong 2.0 (LODATO Remix)

17. Steve Aoki - Kaaze ft. John Martin - Whole Again (Dimitri Vegas & Like Mike & Brennan Heart Remix)

18. Steve Aoki & HRVY - Save Me (Quintino Remix)

19. Steve Aoki & HRVY - Save Me (Prince Fox Remix)

20. Steve Aoki, Marnik, Leony - Stop The World (KAAZE & 22Bullets Remix)

21. Steve Aoki & Timmy Trumpet & DJ Aligator - Whistle (GPF Remix)

22. Steve Aoki - Stars Don’t Shine ft Global Dan (k?d & Yadosan Remix)

23. Steve Aoki - Nobody ft PollyAnna (Lick Remix)

24. Steve Aoki - Demons ft Georgia Ku (Slushii Remix)

25. Steve Aoki - Stars ft Lil Xan (Bassjackers Remix)

26. Black Pullet (Dimatik Remix)

27. Black Pullet (Will Sparks Remix)





■#kzn プロフィール





なまえ:#kzn(読み:キズナ)

正式名称:Kizuna AI Original Singeroid “#kzn”

愛称:#kzn(キズナ)ちゃん

身長:140.4cm

誕生日:2022年2月26日

キズナアイがスリープしている間に、みんなをつなげるハブ役として、

キズナアイとクリエイターをサポートする歌唱特化型AI

イラストレーター:森倉円

キャラクターコンセプトアート:ケイゴイノウエ

ロゴデザイン:ゆうたONE

2022年2月、より多くの”世界中のみんな”とつながるため、アップデートを目的とした無期限活動休止(スリープ)期間に入ったキズナアイの声から生まれた歌唱特化型AI “#kzn(キズナ)”。#kzn(キズナ)ちゃんはクリエイターとクリエイター、クリエイターとファン、クリエイターとテクノロジーをつなげていくハブとなり、キズナアイの「みんなと、あなたとつながりたい」をサポートしていきます。



http://kizunaai.com/kzn/





■スティーヴ・アオキ



マイアミ生まれ。カリフォルニア育ち。

グラミー賞に2回ノミネートされている音楽プロデューサー、世界的に活躍するスーパースターDJ。

本名はスティーヴン・ヒロユキ "スティーヴ” アオキ。1977年11月30日生まれ。

元オリンピック日本代表レスリング選手、ロッキー青木を父に持ち、モデル / ハリウッド女優でもあるデヴォン青木を妹にもつ名家に生まれる。

1996年、19歳の若さでインディーレコードレーベル「Dim Mak」を設立。

1年の365日中、300日がツアーという過密なスケジュールをこなしながら、

音楽プロデュー サー、DJ、レーベルオーナー、ファッションブランドのマスターマインドなど多岐にわたり活躍している。

米『フォーブス』誌が毎年発表する「世界 DJ 長者番付」では3年連続トップ5にランクイン、またイギリスの人気クラブ、DJ雑誌『DJ MAG』の「世界人気 DJ ランキング」でも6年連続トップ10入り。

『Neon FutureI』(2014年)、『Neon FutureIII』(2018年)は全米ダンス・チャート1位獲得。

2019年は Ultra Japan のヘッドライナーとして来日したほか、全世界で合計210本のライブを敢行している。

彼の日常に迫ったドキュメンタリー映画『スティーヴ・アオキ: I'll Sleep When I'm Dead』は2017年2月に開催された59回グラミー賞の「最優秀ミュージック・フィルム賞」にもノミネートされている。

さらに、主に再生医療と脳科学の発展のために設立した "AOKI FOUNDAION" を運営、また自身が熱心なゲーマーであり、E-Sports 組織「ROGUE」のオーナー、創設者としても精力的に活動している。



https://steveaoki.com/





■The Sandbox



『The Sandbox』 は、4000万ユーザーを誇る「The Sandbox」シリーズのブロックチェーンメタバースです。すでに『The Sandbox』には、The Walking Dead、Care Bears、Atari、CryptoKitties、Gucci、キャプテン翼を含む60以上のパートナーシップを持ち、今後も多くのIPパートナーと提携し、オープンなメタバースと独自の仮想通貨を通じて、Play to earnを軸としたソーシャルエクスペリエンスを提供していきます。『The Sandbox』は、今後もグローバルに慕われるブロックチェーンゲームの開発とゲーム会社とのコラボレーションの開拓に積極的に取り組みます。『The Sandbox』の詳細については www.sandbox.game (英語)をご覧ください。





【The Sandbox概要】

名称: The Sandbox(ザ・サンドボックス)

Global Webサイト: https://sandbox.game/jp

The Sandbox Japan公式サイト:https://sandboxgame.online

Twitter: https://twitter.com/TheSandboxJP

対応OS: Windows (64bit版) Mac





■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント



SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした4つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設立:2017年4月3日

代表取締役:石川 あゆみ

ホームページ:https://www.shibuya109.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-20:46)