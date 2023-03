[公益財団法人国際文化会館]

在京各国大使に聞く 外交の最前線、地経学、日本の魅力



アメリカ、ジョージアを始め在京の各国大使に、地経学の観点からお話をうかがうインタビュー企画「Ambassador in Town(アンバサダー・イン・タウン)」の配信が始まりました。国際文化会館のYouTubeチャンネルで、様々な国の在京大使へのインタビューを公開してまいります。







公益財団法人国際文化会館はこの度、様々な国の在京大使を国際文化会館にお招きし、大きく変動する国際情勢の中でそれぞれの国が地経学をどのように見ているのか、また、大使ならではの目線でとらえた日本の魅力などを語っていただく動画コンテンツ・シリーズ「Ambassador in Town」を開始いたしました。国際文化会館の日本庭園を背景に、毎回30分程度で、それぞれの国の歴史や文化、経済、ビジネスも含め、大使自ら縦横無尽に語っていただきます。



既に、第1弾として3月10日に

ラーム・エマニュエル米国大使へのインタビューを配信

https://youtu.be/kOa2lAo-FS4

また、第2弾として、3月17日午後5時に

ティムラズ・レジャバ ジョージア大使へのインタビューを公開します。

https://youtu.be/yaoenhNfq60 (予定)



聞き手は、国際文化会館の理事、アジア・パシフィック・イニシアティブ研究主幹、地経学研究所欧米グループ長を務める細谷雄一が務めます。先が見通しにくいウクライナ情勢から、大使と日本の市井の人々の交流、SNS活用術など、硬軟交えたトークを展開しています。どうぞご覧ください。

国際文化会館では、今後も、様々な国の在京大使をお招きして、シリーズを拡充してまいります。ご期待ください。



<概要>





企画名:Ambassador in Town

配信日:2023年3月より随時配信

ゲスト:各国の在京大使

ホスト:細谷雄一国際文化会館理事・API研究主幹・地経学研究所欧米グループ長(慶應義塾大教授)

詳細:公式ページをご覧ください。https://ihj.global/ambassador-in-town/









■公益財団法人 国際文化会館 https://ihj.global/

日本と世界の人々の間の文化交流と知的協力を通じて国際相互理解の増進をはかることを目的に、1952年にロックフェラー財団をはじめとする内外の諸団体や個人からの支援により設立された非営利の民間団体です。創立70周年を機に「多様な世界との知的対話、政策研究、文化交流を促進し、自由で、開かれた、持続可能未来をつくることに貢献する」という新たな使命のもと、アジア・太平洋地域を代表する知の交流の拠点となり、グローバルでよい高いインパクトを発することを目指してまいります。事業活動は主として、1.国際関係・地域研究・地政学、2.社会システム・ガバナンス・イノベーション、3.文明論・哲学、4.アート・デザインの4つの領域からなるプログラム部門と、その事業を支える国際交流の場としての施設の維持運営にあたる業務部門とからなっています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-00:40)