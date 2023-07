[アルテリックス・ジャパン合同会社]

データ利活用の最新動向が集結 - Alteryx利用企業やパートナー企業が登壇し、データ利活用のベストプラクティスを紹介





データ利活用、 データサイエンス、 プロセスを自動化してビジネスを加速させる Alteryx(本社:米国カリフォルニア州アーバイン、 CEO:マーク・アンダーソン、 以下 アルテリックス)は、 年次カンファレンス「Inspire」の日本版カンファレンス「Inspire On Tour Tokyo(https://info.alteryx.com/inspire-on-tour-tokyo.html)」を、 7月20日に初めて国内で開催します。



Inspire On Tour Tokyoは、 データ利活用に携わる経営層や担当者を対象に開催し、 データ利活用のプロセス、 データ分析の民主化、 データリテラシーのリスキリングなどデータに関するあらゆる課題の解決策を紹介します。 登壇者は、 データ利活用プラットフォーム「Alteryx」利用企業であるAGC、 EY Japan オーケー、 竹中工務店、 中部電力、 三井物産、 三菱UFJ銀行、 パートナー企業のPwC Japan、 NTTデータ、 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)、 京セラみらいエンビジョン、 クラスメソッドおよび、Alteryx, Inc. でCEOを務めるマーク・アンダーソンなどです。



Inspire On Tour Tokyo のハイライトは次の通りです。

Alteryx利用企業各社による先進事例の紹介





業界を代表するさまざまな業種の企業のデータ戦略や活用事例、リスキリングの実践例など、企業のDXやデジタル化、 分析の民主化など最新かつリアルな動向に迫るセッションを多数用意しています。

パートナー企業の講演と展示ブース





データ人材の内製化やリスキリング、 データ基盤設計、 自動化、 クラウド活用最適化など、 Alteryxパートナーの最新ソリューションを紹介します。 またデモブースでは、各社のソリューションを展示しています。

Alteryx, Inc. エグゼクティブによる生成AIとデータ分析の融合ソリューションの紹介





Alteryxの活用拡大にむけた戦略やロードマップを日本国内で初めて発表します。 また、グローバルのデータ利活用最新動向を実際の製品デモを交えながら発表します。



アルテリックス・ジャパン合同会社の統括代表を務め、 Inspire On Tour Tokyoにも登壇する山下和代は次のようにコメントしています。 「Inspireは、 データをもとにあらゆる人を成功に導くというミッションを軸に、 顧客、 パートナー、 そして世界のデータ分析コミュニティをつなぎ、 それぞれにとって知見を深める場となるよう考案されています。 Inspire On Tour Tokyoは、 分析の自動化、 データサイエンス、 機械学習とAIなどの最新トレンドやイノベーションが集結する貴重な1日となるでしょう。 Inspireを日本で初めて開催し、ビジネス変革につながるデータの利活用を皆様に紹介できることを大変うれしく思います。 」



Inspire On Tour Tokyo 開催概要

日時:2023年7月20日(木)午前9:00 - 午後7:00



場所: ANAインターコンチネンタルホテル東京



参加費: 無料



公式ウェブ:https://info.alteryx.com/inspire-on-tour-tokyo.html







Alteryx について

Alteryx(アルテリックス)はセルフサービス型のデータ利活用プラットフォームを提供し、 データサイエンスとデータ利活用を通じてビジネスの世界に革命を起こすことを目指しています。 データの利活用を進めていく過程における様々な障壁を崩し、 そこで得られるインサイトを組織内で共有し、 ビジネスアンサーにいち早くたどり着くための経験を提供します。 Alteryx が実用的な知見を提供することから、 世界中の多くの企業に採用されています。

詳しくは、 Alteryx のウェブサイト(https://www.alteryx.com/ja)をご覧ください。



Alteryx は、 Alteryx, Inc の登録商標です。 その他の製品名、 ブランド名は各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-13:16)