[一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会]

シルバーは、海外向けおやつBOXサブスク『SAKURACO』 ブロンズは、国産の天然魚サブスク『フィシュル』が受賞



一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会(東京都渋谷区、代表理事:佐川隼人)は、2023年の最も優れたサブスクサービスを決定する『日本サブスクリプションビジネス大賞2023』(以下、サブスク大賞2023)の表彰式を2023年12月6日(水)に開催いたしました。

グランプリをはじめ、各賞に選ばれた13つのサブスクサービスが決定しましたので、発表いたします。

※日本サブスクリプションビジネス大賞ホームページ:https://subscription-japan.com/award/









<日本サブスクリプションビジネス大賞2022 受賞サービス一覧(全13サービス)>



【グランプリ】

・toletta / 株式会社トレッタキャッツ https://jp.tolettacat.com/

24時間365日ねこの小さな変化にもすぐ気づける見守りトイレ。スマホでの健康管理が可能で、市販品のねこ砂OK!獣医師と共同開発したAIが毎日の体調をチェック。顔認識カメラだから、多頭飼いでも1台でOKです。



【シルバー賞】

・SAKURACO / 株式会社ICHIGO https://sakura.co/

海外向けおやつBOXサブスク。日本全国で古くから親しまれてきた老舗メーカーの和菓子やお茶、メーカーとの共同開発商品をオリジナルボックスに詰合せ、毎月世界180の国と地域にお届けしています。



【ブロンズ賞】

・フィシュル / 株式会社ベンナーズ https://fishlle.com/

国産天然魚のサブスク。最大の特徴は、味には全く関係のない理由で行き場を失っている「未利用魚(みりようぎょ)」を活用している点です。また、それぞれの季節には、旬のお魚があります。その月に獲れたお魚を、それぞれの味を最大限引き出す味付けを施しています。



【特別賞】※8社、50音順

・AnotherADdress / 株式会社大丸松坂屋百貨店 https://www.anotheraddress.jp/

・アリススタイル / 株式会社ピーステックラボ https://www.alice.style/

・Casie / 株式会社Casie https://casie.jp/

・narasu / 株式会社ローディアム https://narasu.jp/

・Pan& / 株式会社スタイルブレッド https://pand.jp/

・冷凍幼児食mogumo / 株式会社Oxxx https://mogumo.jp/

・LIFT / 株式会社The Three Arrows/株式会社田谷漆器店 https://life-and-craft.com/

・recri / 株式会社recri https://subscription.recri.jp/



【テモナ賞】

・サカナDIY / 株式会社ふく衛門 https://www.fuku-emon.com/

全国各地の旬の地魚を、自宅でいつでも楽しめるサブスク型の魚専門ミールキット。鱗や内臓などの煩わしい処理は自社工場で済ませ、瞬間凍結することで鮮度を維持しています。付属のレシピと動画を見ながら、解凍して、『切るだけ』『焼くだけ』『煮るだけ』で地魚料理が完成。



【サブスク振興会特別賞】

・Cotoka for PC / 横河レンタ・リース株式会社 https://www.yrl.com/cotoka-for-pc/

企業が使うPCをサービスとして提供するいわゆるDevice as a Serviceです。IT管理者は、利用者たる従業員にライセンスを付与するだけで、それ以降のPCの調達から展開(配送)、修理交換対応、廃棄・リプレースまでPC本体含めたすべてをクラウドからユーザーに直接提供されます。管理者の負担を徹底的に排除しつつ、利用者に快適なPC利用環境を提供します。







■日本で有力な注目のサブスク企業、約150社がエントリーした「サブスク大賞2023」について

『日本サブスクリプションビジネス大賞2023』は、2023年の最も優れたサブスクサービスを表彰するアワードです。サブスクサービスを運営する企業がエントリーし、『お得』『悩み解決』『便利』『新規性』『成長性』『安全性』の6つの要素で厳正な審査を行いました。



今年のエントリー企業の傾向としては、大手企業の参入が増えたことが挙げられます。また、スタートアップ企業も、これまではシード期・アーリー期など、比較的創業間もない企業が多かったのですが、今年は、ミドル期の企業からの応募が増加しました。これは、サブスクのビジネスモデルが、世の中に浸透し、当たり前になってきた傾向かもしれません。



また、昨今のサブスク市場は、従来の動画・音楽・アニメといったエンターテイメントの分野だけではなく、教育・健康・食品など、さまざまな業界に拡大しています。今年は、ペットやアート、ファッションといったジャンルが人気を博しており、便利なだけではなく、消費者の生活を根本から変革する可能性を秘めたサービスから多数のエントリーがありました。



■表彰式の概要

日時:2023年12月6日(水)13:00~14:00(12:45~受付開始)

会場:ベルサール六本木 ホールA /B (1F)

住所:〒106-0032 東京都港区六本木7-18-18 (東京メトロ「六本木駅」徒歩約2分)

内容:振興会紹介、サブスク大賞説明・発表、受賞サービス紹介、フォトセッション、

質疑応答

主催:一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会

協賛:

・さくらインターネット株式会社

・GMOペイメントゲートウェイ株式会社

・テモナ株式会社

・株式会社日立ソリューションズ

(50音順)



※日本サブスクリプションビジネス大賞ホームページ:https://subscription-japan.com/award/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:16)