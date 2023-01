[株式会社ADVASA]

米国の知的財産・特許エキスパートを対象に、従事者管理および報酬支払いにおいて、給与即時アクセスとWeb3構想を軸にしたブロックチェーンソリューションの開発を開始



株式会社ADVASA(アドバサ、本店:東京都港区、代表取締役:小杉 朝光、以下:ADVASA)は、世界経済フォーラムの年次総会開催中のスイス・ダボスにて、米国市場および知的財産・特許エキスパートを対象としたEarned-Wage-Access(EWA; 給与即時アクセス)およびWeb3構想を軸にした最初のブロックチェーンユースケースを発表しました。





Blockchain Hub Davos 2023におけるADVASAのパネルディスカッションでは、



1. Anthony Bassili氏, Head of Asset Allocators at Coinbase.

2. Steve MacKenzie氏, Managing Director of Koch Disruptive Technologies.

3. Leann Pinto氏, President of IPwe, Inc

IPweは史上最大のエンタープライズブロックチェーンで2,500万件の特許NFTの発行、世界中の既存特許をデジタル化し、IPのDXを最前線で推進。



といった著名な講演者らが肩を並べ、ADVASAが今年実施を予定しているブロックチェーンに対応した知財・特許エキスパートのオピニオン・トラッキングによって、知的財産の流動性を高めること、EWA 技術および金融分野におけるブロックチェーン技術採用の大きなマイルストーンとなるユースケースについて述べました。







Casper Labsと共同開発したADVASAの専門家従事者管理および報酬支払いのためのブロックチェーンソリューションは、知的財産・特許を所有する企業向けに知財関連のオピニオン(意見)コンテンツを生成する方法、知財・特許所有者が専門家のオピニオンにアクセスする方法、専門家レベルのギグサービスに対する報酬支払い方法に革新をもたらすものです。



ADVASAが保有するこの最先端技術は、知財・特許エキスパートが生成するオピニオンをIPweのAI駆動型評価プラットフォームに追加、補完することで、知財・特許所有者の資産の価値と流動性をさらに高めることになり、ADVASAとIPweのパートナーシップをさらに強化することになります。



そして、知財・特許の専門家従事者の給与サイクルにブロックチェーン技術を活用したEWAソリューションを導入し、ユーザーエクスペリエンスを強化していくことは、ADVASAのビジョンである「金融包摂の実現」、経済活動に必要な金融サービスをすべての人々が利用できるようにするための重要なステップであり、金融包摂への意識が高いパートナー企業と共に、金融包摂を実現するために必要な技術の基礎を作りあげることになります。



給与の即時アクセスは現在、ギグワーカー、低所得者層において需要が高いものと認識されていますが、名だたる金融エキスパート、監査法人らは「すべての人にとって良い技術」、「1兆USDのチャンス」と評価しており、ADVASAは知財・特許エキスパートといったハイクラスの従事者と共に、「すべての人にとって良いEWAソリューション」の開発を進めています。





( 出典: Blockchain Hub Davos 2023 | ADVASA : Increasing Liquidity in the IP Space with Blockchain)



■各社からのコメント

IPwe, Inc. President, Leann Pinto

"ADVASA's ability to facilitate IP expert opinions seamlessly integrated with IPwe's Smart Intangible Asset Management solution adds significant value to our patent NFTs. IPwe's proprietary system already generates valuation insights for enterprise patent NFTs via AI, but the addition of expert opinions for these dynamic NFTs through our partnership further enhances the value for our enterprise users and increases the liquidity of IP assets."

(和訳)

「知財エキスパートの意見をIPweのSmart Intangible Asset Managementソリューションにシームレスに統合するADVASAは、当社の特許NFTに大きな価値を付加します。IPweの独自システムはすでにAIによって企業特許NFTの評価洞察を生成していますが、今回の提携によって、特許NFTに専門家の意見も加わることで、企業ユーザーにとっての価値がさらに高まり、IP資産の流動性が高まります。」



株式会社ADVASA, 代表取締役 小杉朝光

「ダボスで開催される世界経済フォーラムの週に、知財・特許の専門家従事者の管理と報酬支払いのための革新的なブロックチェーンソリューションを発表できることを嬉しく思っています。ADVASAの技術は、給与への即時アクセスと報酬支払い方法において革命を起こす準備ができており、今回のユースケースは、世界中の従事者に金融包摂をもたらすという我々のミッションにおいて、重要な前進を意味します。」



ADVASA, Inc. Chief Operating Officer, Itaru Inaho

「世界中の金融エキスパートがEWAを「Payment Revolution(給与・決済革命)」のトリガーとなる1つの技術と評価する中、そこにはまだ解決すべき多くの課題が残っていることを私たちは知っています。そして、Web3、ブロックチェーン技術が世界にとって金融包摂を実現するためのマイルストーンとなることも知っています。インターネットは「情報を送るための技術革命」でしたが、ブロックチェーンは「価値・バリューを送るための技術革命」です。知財・特許エキスパートのパートナーも含め、私たちはブロックチェーン技術とEWA技術によるソリューションが、新たな未来を生み出し、すべての人にとってベネフィットがあることを確信しています。」



■Blockchain Hub Davos 2023について

Blockchain Hub Davosは、毎年スイス・ダボスに業界のリーダー、学者、政策立案者が集まり、ブロックチェーン業界の現状について思慮深い議論を行う年次イベントです。3日間にわたり、ブロックチェーン技術が世界の相互作用や取引のあり方に革命をもたらしている急速な進化について議論します。今年のプログラムでは、120名以上のスピーカーが登壇し、ブロックチェーンによる約束された未来について幅広く議論が行われました。







( 出典: Blockchain Hub Davos 2023 | https://www.blockchainhubdavos.com/ )



現在ADVASAは、事業展開の加速・拡大につき、優秀な人材の募集を開始します。Web3およびブロックチェーンの原理原則を理解している方、EWA技術の原理原則を理解している方、テクノロジーにフォーカスし、持続性のある社会とビジネス構築を目指している方などを筆頭に、第二創業期となるADVASAに参画するイノベーターおよびアーリーアダプターの採用を開始しますので、採用面接希望の方は弊社ウェブサイトよりお問合せください。



【株式会社 ADVASA について】

ADVASA は金融包摂の実現をミッションの一つとして、従業員への資金提供システム

「FUKUPE」を展開しており、給与の受け取りから決済までをワンストップで実現する金融ソリューションの提供、給与即時アクセス立替型スキームの特許ライセンス提供によるパートナーシップ戦略を中心に展開しています。

日本・米国・韓国・シンガポールなどはすでに特許を取得しており、知的財産業界において世界的なネットワークを持ち、特許取引に特化したプラットフォームの開発などを手掛ける企業と提携した海外展開も進めています。

日本においても、デジタル給与の解禁が 2023 年度に予定されており、給与の受取方法に変化が訪れるという気運が高まる中、ペイメント事業者各社との連携・協議を進め、給与そのものを即時に受け取れる、 EWA技術が持つ本来のベネフィットの提供準備を進めています。Evolve Payroll Cycle, Make EWA the Standard.



